Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр, - Макрон

Макрон про перемир’я

Усі відмови Росії від пропозиції 30-денного припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з лідерами країн "Коаліції охочих" у Києві 10 травня.

Так, Макрон зауважив, що сьогодні на зустрічі "Коаліції охочих" присутні п’ять керівників країн і ще 20 збиралися онлайн.

"Всі одностайно сказали і також потім прозвітували президенту Трампу, що припинення вогню має бути безумовним", - наголосив він.

Також читайте: Із 12 травня має початися повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, - Зеленський

"Усе, що буде відмовками, щоб не переходити в режим припинення вогню, - це буде просто розглядатися як оманливий маневр", - додав Макрон.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Як фінт у футболі - давайте більше зброї - лля чого ці еківоки
показати весь коментар
10.05.2025 20:35 Відповісти
Кацапи ще від совку локшину на вуха розвішують як Європі так і США.
Вони це ковтають і чекають інших результатів.
Ну... Успіхів!!!
показати весь коментар
10.05.2025 20:46 Відповісти
Може,все ж таки удавку затягнуть?
показати весь коментар
10.05.2025 21:03 Відповісти
Это уже пошло чистое дрочилово. И так не так, и не так---так. Пусть сначала кацапы прекратят с 12 числа, пусть и с мелкими стычками. Тогда будет видно. Ведь даже если перегрупируются---то и нам тоже самое шанс выпадает. Мессиво кровавое пора заканчивать.
показати весь коментар
10.05.2025 21:13 Відповісти
Та ні... як раз згода куйла на припинення вогню і є оманливим маневром, як до цього не можна дотумкати...
показати весь коментар
10.05.2025 22:11 Відповісти
Збірище імпотентів як завжди! домовилися далі домовлятися! а ***** і далі ноги витиратиме про цих ботаніків! хотіли б вже давно дали Україні все необхідне наступальне озброєння! але як виявилося всі вони сикуни!
показати весь коментар
10.05.2025 22:49 Відповісти
 
 