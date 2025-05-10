Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр, - Макрон

Усі відмови Росії від пропозиції 30-денного припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з лідерами країн "Коаліції охочих" у Києві 10 травня.

Так, Макрон зауважив, що сьогодні на зустрічі "Коаліції охочих" присутні п’ять керівників країн і ще 20 збиралися онлайн.

"Всі одностайно сказали і також потім прозвітували президенту Трампу, що припинення вогню має бути безумовним", - наголосив він.

"Усе, що буде відмовками, щоб не переходити в режим припинення вогню, - це буде просто розглядатися як оманливий маневр", - додав Макрон.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.