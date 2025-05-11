Зеленский и Макрон общаются через защищенные линии WhatsApp и Signal, - NYT

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон не общаются через посольства, а напрямую звонят друг другу через защищенные линии WhatsApp или Signal.

Об этом пишет издание The New York Times, которое описало отношения лидеров Украины и Франции, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что разговоры глав государств часто имеют четкие задачи, но иногда они просто советуются, делятся идеями или звонят друг другу из дружеской заботы. В частности, в статье упоминается, что Макрон звонил Зеленскому после российского удара по Кривому Рогу, который унес жизни 19 человек, чтобы выразить поддержку.

"У них редкие отношения доверия и ответственности", - рассказывает бывшая дипломатическая советница Макрона Алис Руфо.

Знакомство лидеров началось в 2019 году, когда еще во время президентской кампании Зеленского Макрон принял его в Елисейском дворце. С тех пор между ними начала формироваться особая "фронтовая солидарность".

Однако, как пишет издание, сначала отношения были сложные. Макрона критиковали в Украине за осторожную позицию, призывы не унижать Россию и медленные поставки оружия. Украинские военные даже превратили его имя в глагол - "макронить", что означает "много говорить, но мало действовать".

Переломный момент в отношениях президентов наступил, когда Макрон летом 2022 года посетил Ирпень и лично увидел последствия российской агрессии. После этого он перестал общаться с Путиным и публично признал ошибочность недооценки угрозы со стороны России.

"Он изменился - и на этот раз по-настоящему", - сказал Зеленский о Макроне в 2023 году.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом, роль Макрона в коммуникации с США только возросла. После неудачного визита Зеленского в Вашингтон в феврале, именно Макрон помог наладить отношения с Трампом. Также издание вспоминает, что в декабре 2024 года он организовал их личную встречу во время открытия собора Нотр-Дам в Париже.

"Макрон не просто друг - он стратег. Он помогает Зеленскому доносить свои позиции до западных лидеров, в частности - Трампу", - говорит эксперт по французской внешней политике Рим Момтаз.

В последнее время, по словам французских дипломатов, содержание разговоров Макрона и Зеленского изменилось, вместо поставок оружия они обсуждают возможности завершения огня, выстраивание отношений с Белым домом и даже ситуацию на поле боя вплоть до названия населенных пунктов.

"Макрон стал больше, чем союзником - я думаю, он стал другом", - сказал режиссер Бернар-Анри Леви, снявший документальный фильм об отношениях двух лидеров.

