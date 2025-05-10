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Новости Перемирие на 30 дней
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Макрон и Стармер отвергли дополнительные условия Путина о перемирии с Украиной

Стармер и Макрон отвергли условия Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметили, что не может быть никаких предварительных условий для перемирия между Украиной и Россией, и пригрозили последней новыми санкциями в случае отказа от безусловного 30-дневного перемирия с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Макрон и Стармер заявили на заседании "Коалиции желающих" в Киеве.

Отмечается, что так лидеры Франции и Великобритании ответили на заявление представителя Кремля Дмитрия Песков об условиях для 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, Москва хочет, чтобы западные партнеры прекратили поставлять Украине оружие во время прекращения огня.

"За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня, а мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Мы отвергаем любые предложения дополнительных условий. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня. Или они подвергнутся санкциям, если этого не произойдет. В этом мы едины и мы хотим, чтобы это прозвучало четко, именно этому посвящено заседание этой коалиции", - подчеркнул Стармер.

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В свою очередь Макрон поддержал позицию британского премьера и подчеркнул, что не может быть никаких предварительных условий для перемирия между Украиной и РФ. В то же время Стармер подчеркнул, что западные союзники вместе с США имеют единство относительно безусловного прекращения огня на 30 дней.

"Предложение о 30-дневном прекращении огня, оно точно на переговорном столе... И это является одним из центральных пунктов обсуждения на этой встрече", - добавил премьер Британии.

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Напомним, ранее в России заявили о готовности поддержать инициативу по 30-дневному перемирию с Украиной, однако отметили необходимость учета определенных условий для достижения договоренности. В частности, представитель российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Москва готова поддержать перемирие только при условии остановки поставок западного вооружения в Украину и прекращения подготовки украинских военных.

Автор: 

путин владимир (31355) перемирие (1665) Макрон Эмманюэль (1325) Стармер Кир (197)


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Медвед сказав - шо санкції їм до самої фені
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10.05.2025 18:43 Ответить
А хто такий цей мєдвєд? Туалетний папір в сральні пуйла
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10.05.2025 18:48 Ответить
Голос путлєра - раніше був Жириновський
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10.05.2025 18:57 Ответить
Так у него ящик Финляндии - ему всё до фени 😁
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10.05.2025 18:50 Ответить
Франція і Британія сказали ГОДІ !!!
Або кінець війні, або Україна отримає зброю. Це дорогого варте
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10.05.2025 18:46 Ответить
Бугага. За 3 роки скільки отримала? Достатньо?
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10.05.2025 19:16 Ответить
Кацабот, ти ще тут? Тиждень протримався на форумі, можеш попросити собі надбавки. Щодня поширюєш кацапське лайно. Вчора були "мелочные украинчики", сьогодні в "єзуїтській манері" намагаєшся дискредитувати союзників. Гівном від тебе смердить.
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10.05.2025 20:10 Ответить
Воєнний злочинець - убивця ******, з ями, як хітлєр, ставить ультиматуми і умови Світу!?!?
Довбень, що уже закобздонив, більше 960.000 орків, з 2022 року в Мирній Україні!!
Смерть московітам ******!
Слава Україні! Дякуємо Західним Партнерам, за дієву та безкоштовну ДОПОМОГУ, Українцям!
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10.05.2025 19:24 Ответить
 
 