Макрон і Стармер відкинули додаткові умови Путіна щодо перемир’я з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили, що не може бути жодних попередніх умов для перемир'я між Україною та Росією, і пригрозили останній новими санкціями у разі відмови від безумовного 30-денного перемир'я з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Макрон і Стармер заявили на засіданні "Коаліції охочих" у Києві.

Зазначається, що так лідери Франції та Британії відповіли на заяву речника Кремля Дмитра Пєсков щодо умов для 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, Москва хоче, щоб західні партнери припинили постачати Україні зброю під час припинення вогню.

"За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню, а ми наголошуємо на безумовному припиненні вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов. Росія і Путін мають сісти за стіл для обговорення 30-денного припинення вогню. Або вони зазнають санкції, якщо цього не станеться. У цьому ми єдині і ми хочемо, щоб це прозвучало чітко, саме цьому присвячене засідання цієї коаліції", - наголосив Стармер.

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Своєю чергою Макрон підтримав позицію британського прем'єра і наголосив, що не може бути жодних попередніх умов для перемир'я між Україною та РФ. Водночас Стармер наголосив, що західні союзники разом зі США мають єдність щодо безумовного припинення вогню на 30 днів.

"Пропозиція про 30-денне припинення вогню, вона точно на переговорному столі... І це є одним із центральних пунктів обговорення на цій зустрічі", - додав прем'єр Британії.

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Нагадаємо, раніше в Росії заявили про готовність підтримати ініціативу щодо 30-денного перемир’я з Україною, однак наголосили на потребі врахування певних умов для досягнення домовленості. Так, речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Москва готова підтримати перемир'я лише за умови зупинки постачань західного озброєння до України та припинення підготовки українських військових.