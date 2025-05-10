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Новини Перемир’я на 30 днів
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Макрон і Стармер відкинули додаткові умови Путіна щодо перемир’я з Україною

Стармер і Макрон відкинули умови Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили, що не може бути жодних попередніх умов для перемир'я між Україною та Росією, і пригрозили останній новими санкціями у разі відмови від безумовного 30-денного перемир'я з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Макрон і Стармер заявили на засіданні "Коаліції охочих" у Києві.

Зазначається, що так лідери Франції та Британії відповіли на заяву речника Кремля Дмитра Пєсков щодо умов для 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, Москва хоче, щоб західні партнери припинили постачати Україні зброю під час припинення вогню.

"За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню, а ми наголошуємо на безумовному припиненні вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов. Росія і Путін мають сісти за стіл для обговорення 30-денного припинення вогню. Або вони зазнають санкції, якщо цього не станеться. У цьому ми єдині і ми хочемо, щоб це прозвучало чітко, саме цьому присвячене засідання цієї коаліції", - наголосив Стармер.

Також читайте: Євросоюз підтримав ідею 30-денного перемир’я між Україною та Росією та закликав Москву припинити вогонь

Своєю чергою Макрон підтримав позицію британського прем'єра і наголосив, що не може бути жодних попередніх умов для перемир'я між Україною та РФ. Водночас Стармер наголосив, що західні союзники разом зі США мають єдність щодо безумовного припинення вогню на 30 днів.

"Пропозиція про 30-денне припинення вогню, вона точно на переговорному столі... І це є одним із центральних пунктів обговорення на цій зустрічі", - додав прем'єр Британії.

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Нагадаємо, раніше в Росії заявили про готовність підтримати ініціативу щодо 30-денного перемир’я з Україною, однак наголосили на потребі врахування певних умов для досягнення домовленості. Так, речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Москва готова підтримати перемир'я лише за умови зупинки постачань західного озброєння до України та припинення підготовки українських військових.

Автор: 

путін володимир (23910) перемир’я (974) Макрон Емманюель (1473) Стармер Кір (199)


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Медвед сказав - шо санкції їм до самої фені
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10.05.2025 18:43 Відповісти
А хто такий цей мєдвєд? Туалетний папір в сральні пуйла
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10.05.2025 18:48 Відповісти
Голос путлєра - раніше був Жириновський
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10.05.2025 18:57 Відповісти
Так у него ящик Финляндии - ему всё до фени 😁
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10.05.2025 18:50 Відповісти
Франція і Британія сказали ГОДІ !!!
Або кінець війні, або Україна отримає зброю. Це дорогого варте
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10.05.2025 18:46 Відповісти
Бугага. За 3 роки скільки отримала? Достатньо?
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10.05.2025 19:16 Відповісти
Кацабот, ти ще тут? Тиждень протримався на форумі, можеш попросити собі надбавки. Щодня поширюєш кацапське лайно. Вчора були "мелочные украинчики", сьогодні в "єзуїтській манері" намагаєшся дискредитувати союзників. Гівном від тебе смердить.
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10.05.2025 20:10 Відповісти
Воєнний злочинець - убивця ******, з ями, як хітлєр, ставить ультиматуми і умови Світу!?!?
Довбень, що уже закобздонив, більше 960.000 орків, з 2022 року в Мирній Україні!!
Смерть московітам ******!
Слава Україні! Дякуємо Західним Партнерам, за дієву та безкоштовну ДОПОМОГУ, Українцям!
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10.05.2025 19:24 Відповісти
 
 