Зеленський і Макрон спілкуються через захищені лінії WhatsApp і Signal,- NYT

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон не спілкуються через посольства, а напряму дзвонять один одному через захищені лінії WhatsApp або Signal.

Про це пише видання The New York Times, яке описало відносини лідерів України та Франції, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що розмови глав держав часто мають чіткі завдання, але іноді вони просто радяться, діляться ідеями або дзвонять одне одному з дружньої турботи. Зокрема, у статті згадується, що Макрон телефонував Зеленському після російського удару по Кривому Рогу, який забрав життя 19 людей, аби висловити підтримку.

"У них рідкісні стосунки довіри та відповідальності", - розповідає колишня дипломатична радниця Макрона Аліс Руфо.

Знайомство лідерів розпочалося у 2019 році, коли ще під час президентської кампанії Зеленського Макрон прийняв його в Єлисейському палаці. Відтоді між ними почала формуватися особлива "фронтова солідарність".

Однак, як пише видання, спочатку відносини були складні. Макрона критикували в Україні за обережну позицію, заклики не принижувати Росію та повільні постачання зброї. Українські військові навіть перетворили його ім’я на дієслово - "макронити", що означає "багато говорити, але мало діяти".

Читайте також: Французькі війська будуть у Польщі за лічені дні в разі агресії РФ, - Макрон

Переломний момент у відносинах президентів ствся, коли Макрон влітку 2022 року відвідав Ірпінь і особисто побачив наслідки російської агресії. Після цього він перестав спілкуватися з Путіним і публічно визнав помилковість недооцінки загрози з боку Росії.

"Він змінився - і цього разу по-справжньому", - сказав Зеленський про Макрона у 2023 році.

З поверненням Дональда Трампа в Білий дім, роль Макрона в комунікації із США лише зросла. Після невдалого візиту Зеленського до Вашингтона в лютому, саме Макрон допоміг налагодити відносини з Трампом. Також видання згадує, що у грудні 2024 року він організував їхню особисту зустріч під час відкриття собору Нотр-Дам у Парижі.

Читайте також: Макрон і Стармер відкинули додаткові умови Путіна щодо перемир’я з Україною

"Макрон не просто друг - він стратег. Він допомагає Зеленському доносити свої позиції до західних лідерів, зокрема Трампа", - каже експертка з французької зовнішньої політики Рим Момтаз.

Останнім часом, за словами французьких дипломатів, зміст розмов Макрона та Зеленського змінився, замість постачання зброї вони обговорюють можливості завершення вогню, вибудовування стосунків із Білим домом та навіть ситуацію на полі бою аж до назви населених пунктів.

"Макрон став більше, ніж союзником - я думаю, він став другом", - сказав режисер Бернар-Анрі Леві, який зняв документальний фільм про відносини двох лідерів.

Читайте також: Повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 діб: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України