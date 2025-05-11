С начала суток произошло 67 боестолкновений, из них 36 - на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны принимают все меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 67 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 11 мая.

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Блешня, Сеньковка, Лесковщина, Тимоновичи Черниговской области; Старая Гута, Большая Писаревка, Клюсы, Студенок, Марьино, Большая Березка, Васильевка, Порозок, Славгород, Степок Сумской области.

Ситуация на Востоке

Одну атаку врага за сегодня отбили украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отражали две атаки противника в районе Белогоровки, один бой продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили три штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытался прорваться в районах Новомаркового, Часова Яра и Андреевки, еще одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Торецком направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов вблизи Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Богатырь. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 27 атак противника.

На Новопавловском направлении враг дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя и Новополя.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении украинские воины отбили пять штурмовых действий врага в районах Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

Обстановка в Курской области

На Курском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара, сбросив четыре КАБ, и совершил 134 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях - без особых изменений.