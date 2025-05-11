Від початку доби відбулося 67 боєзіткнень, із них 36 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Сили оборони вживають усіх заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 67 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 11 травня.

Удари РФ по території України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Блешня, Сеньківка, Лісківщина, Тимоновичі Чернігівської області; Стара Гута, Велика Писарівка, Клюси, Студенок, Мар’їне, Велика Берізка, Василівка, Порозок, Славгород, Степок Сумської області.

Ситуація на Сході

Одну атаку ворога за сьогодні відбили українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Також дивіться: 60 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, біля Торецька та Часового Яру боєзіткнення, - Генштаб. КАРТИ

На Сіверському напрямку наші оборонці відбивали дві атаки противника в районі Білогорівки, один бій триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили три штурмові дії російських загарбників. Ворог намагався прорватися в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупантів поблизу Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 27 атак противника.

На Новопавлівському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя та Новополя.

Також читайте: Ворог продовжує інтенсивні штурмові дії на Новопавлівському та Оріхівському напрямках, - Сили оборони Півдня

Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

Обстановка в Курській області

На Курському напрямку з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних ударів, скинувши чотири КАБ, та здійснив 134 артилерійських обстріли, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

Також дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 965 890 осіб (+1310 за добу), 10 792 танки, 27 670 артсистем, 22 446 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

У Генштабі додали, що на решті напрямків - без особливих змін.