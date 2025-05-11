Медсестра 128 бригады ТрО уничтожила группу оккупантов выстрелом из гранатомета и спасла подразделение от окружения. ФОТО
Медсестра 128-й отдельной бригады ТрО Светлана ликвидировала группу оккупантов точным выстрелом из гранатомета, спасая свое подразделение от окружения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"Когда началась мощная атака российских оккупантов с бронетехникой и десантом, Светлана была на ротном опорном пункте. В этот момент подразделение осталось без командира, поэтому Светлана приняла командование на себя. Она по рации получала инструкции от комбата, который видел поле боя по видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях. С начала полномасштабного вторжения Светлана пошла добровольцем, потому что имела большой медицинский опыт - работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре. Тот опыт помог спасти десятки жизней, но командовать подразделением в жестком бою?" - говорится в сообщении.
Отмечается, что опорный пункт находился среди руин населенного пункта. Сначала Светлана отстреливалась вместе с побратимами. Когда стало понятно, что позиции подразделения окружены, потому что группа оккупантов зашла в один из домов с тыла и взяла под огневой контроль пути отхода и доставки боеприпасов, Светлана взяла в руки одноразовый гранатомет.
"Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не выстоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко - были всего через два дома. Я обошла их, встала и сделала выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась", - вспоминает Светлана.
На днях командир 128 бригады ТрО "Дикое Поле" вручил Светлане награду, Крест Сухопутных войск.
"Даже неловко, потому что у меня уже два Золотых Креста первой и второй степени, много наград, а кого-то подавали столько раз, а он еще не получил", - говорит она.
Це тому що вона же женщіна
А от сам факт того, що від оточення рятує тільки медсестра з гранатометом - неуд оперативному командуванню.
З інтернету воно звичайно видніше, але : "Коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях." Пряме боєзіткнення-це не комп'ютерна гра, усе передбачити неможливо.
Не побачили, не вистачило, не встигли...
Це все результати діяльності командуання.
Штабні «петляння заробітчан» - випадкових осіб, на посадах у ШТАБАХ !?!? Ну, не скотиняки??
а скільки 30-річних кальянокурців просто по квартирах сидять
Слава ЗСУ!
Ганьба сцикопіхоті!
Вам, *****, не соромно писати "чувак маладєц, тецекашники козли"?!
Жінка валить кацапів з гранатомета!
А ти один з тих, хто сциться в їх присутності?
Коня на скаку остановит...