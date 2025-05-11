УКР
Медсестра 128 бригади ТрО знищила групу окупантів пострілом з гранатомета і врятувала підрозділ від оточення. ФОТО

Медсестра 128-ї окремої бригади ТрО Світлана ліквідувала групу окупантів влучним пострілом з гранатомета, врятувавши свій підрозділ від оточення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях. Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею, бо мала великий медичний досвід - працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Той досвід допоміг врятувати десятки життів, але командувати підрозділом у жорсткому бою?" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що опорний пункт знаходився серед руїн населеного пункту. Спочатку Світлана відстрілювалась разом з побратимами. Коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла у один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, Світлана взяла в руки одноразовий гранатомет.

Дивіться: Окупанти вибігають з палаючого ЗРК "Тор-М2" після успішної атаки українських дронів. ВIДЕО

"Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько - були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась", - згадує Світлана.

Нагородження Світлани

Днями командир 128 бригади ТрО "Дике Поле" вручив Світлані нагороду, Хрест Сухопутних військ.

"Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород, а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав", - каже вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень ворог втратив 9080 осіб та 1921 одиницю техніки. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

знищення (7992) бойові дії (4480) 128 окрема бригада ТРО (3)
Топ коментарі
+73
Слава Героїні!
11.05.2025 23:44 Відповісти
+69
Гордість і вдячність Світлані! Героям Слава!
11.05.2025 23:50 Відповісти
+51
Медикині респект.

А от сам факт того, що від оточення рятує тільки медсестра з гранатометом - неуд оперативному командуванню.
12.05.2025 00:11 Відповісти
Слава Героїні!
11.05.2025 23:44 Відповісти
Могли назвати і прізвище медсестри, на знак поваги, а то -Світлана. Ніякого етикету у цих журналюг.
12.05.2025 19:45 Відповісти
У тебе, як профі у ведмедя, є всі можливості це з'ясувати
12.05.2025 21:39 Відповісти
Гордість і вдячність Світлані! Героям Слава!
11.05.2025 23:50 Відповісти
Слава Героіні пані Світлані ❤️❤️❤️!🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇺🇦Вдячність Низький уклін 🙏
12.05.2025 11:29 Відповісти
Арестович теж так хотів,але Татаров всіх чеченців вбив.....
12.05.2025 11:46 Відповісти
Угу...Татаров на чеченців полював,а Люська с гранатомету поранених добивала,а коли кінчились набої -вона їх розрядженим гранатометом із-за гардини била.Інфа-100 %.
12.05.2025 12:04 Відповісти
Та Люсі врятувала Київ і всю Україну,і навіть санітари нічого не помітили!!!
12.05.2025 12:19 Відповісти
що там наші диванні патріоти із скигленням, "чому жінки не воюють і права нерівні"?
11.05.2025 23:55 Відповісти
А ще цілий день милувалися, яку ж гарно вишиванку одягла перша ''лєді'', яка перед вторгненням одягала радянський однострій і пропонувала здавати наші позиції.
12.05.2025 03:12 Відповісти
Які в нас медсестри, респект!
12.05.2025 00:01 Відповісти
"Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород, а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав", - каже вона.

Це тому що вона же женщіна
12.05.2025 00:07 Відповісти
Так , бо у неї побратими це родина . А нормальної жінки спочатку все для родини, а потім для себе. жінка це -Мати , якою і є Світлана .
12.05.2025 10:26 Відповісти
Підтримую--у жінкі від народження закладено чуство материнства!💯💕
12.05.2025 11:14 Відповісти
почуття
12.05.2025 14:40 Відповісти
От би так Малюк сказав: "Ніяково одержувати з рук чотирикратного ухилянта Зірку Героя, коли є багато на нулі значно достойніших бійців, які дивляться смерті в очі." Чи діждемось?
13.05.2025 01:10 Відповісти
Медикині респект.

А от сам факт того, що від оточення рятує тільки медсестра з гранатометом - неуд оперативному командуванню.
12.05.2025 00:11 Відповісти
"командира на той момент не було". історія замовчує скільки людей загинули на позиції, і гине кожного дня на таких позиціях. в даному випадку слава богу хоч хтось вижив
12.05.2025 11:21 Відповісти
"А от сам факт того, що від оточення рятує тільки медсестра з гранатометом - неуд оперативному командуванню."
З інтернету воно звичайно видніше, але : "Коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях." Пряме боєзіткнення-це не комп'ютерна гра, усе передбачити неможливо.
12.05.2025 12:56 Відповісти
Героїзм підлеглих - завжди результат пройобу командуючих.
12.05.2025 13:04 Відповісти
Та невже ? А якщо розвідка вчасно не побачила локальний прорив на цій ділянці через нестачу розвіддронів наприклад (наші мавіки втрачають щодня пачками, бо кацапи не настількі тупі як комусь хочеться думати) ? Якщо через логістику не було змоги миттєво доставити підкріплення ? Ситуація на фронті-динамічна, іноді хвилини усе вирішують. Перекладати усі невдачі на командирів-так з таким успіхом можна кожного командира під суд віддати, бо немає на фронті підрозділів, які б не втрачали особовий склад загиблими та пораненими.
12.05.2025 13:13 Відповісти
Все перелічене - пройоб командування.
Не побачили, не вистачило, не встигли...
Це все результати діяльності командуання.
12.05.2025 16:25 Відповісти
Яким підрозділом командуєте ? У вас втрат не було ніколи ?
12.05.2025 16:43 Відповісти
Світлана, командування натяків не розуміє. Де звання героя?
12.05.2025 00:29 Відповісти
«а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав", - каже вона»!!!
Штабні «петляння заробітчан» - випадкових осіб, на посадах у ШТАБАХ !?!? Ну, не скотиняки??
12.05.2025 00:30 Відповісти
И просто красавица
12.05.2025 00:35 Відповісти
👍🤝
12.05.2025 11:15 Відповісти
Только вчера здесь была статья про погибшего полицейского. Но таким говнометам как ты ведь пихуй, вам главное насрать в коммент.
12.05.2025 15:51 Відповісти
Пропаганда є обов'язковою частиною воюючої сторони.
12.05.2025 09:10 Відповісти
А потім ти виріс і став ольгінським піторастом?🤔
12.05.2025 09:42 Відповісти
Svetlana, glubochaijshij RESPEKT Vam, s ljubovju, iz Latvii i Germanjii!
12.05.2025 07:26 Відповісти
あなたはバカですか？
12.05.2025 14:50 Відповісти
12.05.2025 19:33 Відповісти
Медсестры стеляют на фронте из гранатаметов,а в тылу продолжают красиво сидеть на брони податкивцы,таможенники и прочие сотни тысяч держслужбовцив шапитошников.
12.05.2025 07:35 Відповісти
А яка різниця де сидять ухилянти різні: в тилу, чи звалили в Британію, наприклад.
12.05.2025 08:53 Відповісти
ті хоч на роботу ходять
а скільки 30-річних кальянокурців просто по квартирах сидять
12.05.2025 11:41 Відповісти
Респект колего, дай Боже тобі здоров'я та наснаги.
Слава ЗСУ!
Ганьба сцикопіхоті!
12.05.2025 07:55 Відповісти
❤️
12.05.2025 08:25 Відповісти
Вона озвучила правду- у нас начмед теж подавав на нагороди себе і коханку в результаті вони мали повно нагород а їх водій жодної навіть грамоти... але у цьому випадку заслужила, хоча і тут може приписали і постріл і командування
12.05.2025 09:46 Відповісти
З чого виникає питання чому медикам повно нагород а у бойових підрозділах одиниці...
12.05.2025 09:47 Відповісти
Має сталеві яйця.
12.05.2025 09:55 Відповісти
Можливо про це прочитають любителі лайкати відео, де громадяни різного віку пішки, на веліках, автівках, самокатах і попутках втікають від зустрічі з тецекашниками.
Вам, *****, не соромно писати "чувак маладєц, тецекашники козли"?!
Жінка валить кацапів з гранатомета!
12.05.2025 10:22 Відповісти
ти тцкун?
12.05.2025 13:37 Відповісти
Ні.
А ти один з тих, хто сциться в їх присутності?
12.05.2025 14:13 Відповісти
Ця стаття і написана щоб такі боти як віго могли тявкати...насправді потрібно давно рівні права жінок у всьому в тому числі і мобілізації!!!
12.05.2025 21:34 Відповісти
Крім медсестри не було кому з гранатомета орків валити? Чи можливо вирішили відступити? Но сестричка їх притримала.Світлані героя однозначно!
12.05.2025 12:00 Відповісти
Мобилизованные тцк?
25.07.2025 20:31 Відповісти
Браво,мадам!!!!!
12.05.2025 13:12 Відповісти
Дякувати, доню тобі і богу. Це той, який шикував бригаду і підвів її під ракетний удар, і ще не сидить?
12.05.2025 13:26 Відповісти
Підніміть у званні, та дайте командувати!
12.05.2025 13:35 Відповісти
че за бред
12.05.2025 17:41 Відповісти
Дякуємо за Захист! Хай щастить! Перемоги та миру!
12.05.2025 18:39 Відповісти
Ай да красавица!
Коня на скаку остановит...
25.07.2025 20:30 Відповісти
 
 