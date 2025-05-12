РУС
Новости Поставка Taurus
Вице-председатель Бундестага Нурипур призвал Мерца как можно скорее передать Украине Taurus

Вицеголова германского Бундестага Омид Нурипур ожидает, что новый канцлер Фридрих Мерц как можно быстрее передаст Украине крылатые ракеты Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.

Политик напомнил, что Мерц голосовал за то, чтобы Taurus были поставлены как можно скорее.

"И теперь, после присяги, быстро об этом забыть было бы не очень хорошо. Надеюсь, что нам как можно быстрее удастся помочь Украине тем, что ей нужно", - сказал он.

Нурипур отметил потребность украинских Вооруженных сил в системах вооружения.

"Речь идет о жизни людей, которых пытаются защитить. И соответственно, не только "Зеленые", но и ХДС и ХСС неоднократно подавали соответствующие предложения", - отметил он.

Напомним, ранее Мерц заявил, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц о передаче Taurus: Зеленский знает, что может полагаться на Германию

Украина (45078) Taurus (57) Фридрих Мерц (210)
Топ комментарии
+2
Віцеголова німецького Бундестагу Омід Нуріпур очікує, що новий канцлер Фрідріх Мерц критикує ухильну позицію нового канцлера Фрідріх Мерц якнайшвидше передасть Україні крилаті ракети Taurus.

Що саме сказати хотів, бідолахо?
12.05.2025 13:41 Ответить
+1
Було б добре, щоб Мерц нарешті зважився на передачу Таурус, бо очікувати на перемир'я та перемовини з ху...лом, марно!
12.05.2025 13:39 Ответить
це цензор наколотив
12.05.2025 13:51 Ответить
і що ?
12.05.2025 13:45 Ответить
найкраще ще до 12.05 випробувати тауруси на кацапських бункерах із бк
12.05.2025 13:45 Ответить
Ну ви панімаєтє....єскалация..Мерц був хоробрий коли не при посаді. Зараз схоже почнеться звичне соплежуйство.
12.05.2025 13:47 Ответить
Те ж що і почти двіжуху на парадє в мацквє
12.05.2025 14:00 Ответить
Не передасть, бо ескалація.
Та й взагалі чого в ці "Тауруси" вчепились?
Ну були у нас "Шторми" і "Атакамси", нічого принципово не вирішили.
У русні ішакєди, КАБи та оптика вирішує.
Прості, але масові речі.
Краще б німці з FPV допомогли, бо у русні зараз піхота - основна сила.
12.05.2025 13:52 Ответить
Наша пісня дуже нова....
12.05.2025 14:02 Ответить
треба було цим закликам присвоювати порядкові номери... цей би був десь 247, або 316..., точно не пам'ятаю, але десь близько...
12.05.2025 14:10 Ответить
 
 