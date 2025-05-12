Вице-председатель Бундестага Нурипур призвал Мерца как можно скорее передать Украине Taurus

Вицеголова германского Бундестага Омид Нурипур ожидает, что новый канцлер Фридрих Мерц как можно быстрее передаст Украине крылатые ракеты Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.

Политик напомнил, что Мерц голосовал за то, чтобы Taurus были поставлены как можно скорее.

"И теперь, после присяги, быстро об этом забыть было бы не очень хорошо. Надеюсь, что нам как можно быстрее удастся помочь Украине тем, что ей нужно", - сказал он.

Нурипур отметил потребность украинских Вооруженных сил в системах вооружения.

"Речь идет о жизни людей, которых пытаются защитить. И соответственно, не только "Зеленые", но и ХДС и ХСС неоднократно подавали соответствующие предложения", - отметил он.

Напомним, ранее Мерц заявил, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.

