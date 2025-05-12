УКР
Віцеголова Бундестагу Нуріпур закликав Мерца якнайшвидше передати Україні Taurus

taurus

Віцеголова німецького Бундестагу Омід Нуріпур очікує, що новий канцлер Фрідріх Мерц якнайшвидше передасть Україні крилаті ракети Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише n-tv.

Політик нагадав, що Мерц голосував за те, щоб Taurus були поставлені якомога швидше

"І тепер, після присяги, швидко про це забути було б не дуже добре. Сподіваюся, що нам якнайшвидше вдасться допомогти Україні тим, що їй потрібно", – сказав він.

Нуріпур наголосив на потребі українських Збройних сил у системах озброєння.

"Йдеться про життя людей, яких намагаються захистити. І відповідно, не тільки "Зелені", а й ХДС і ХСС неодноразово подавали відповідні пропозиції", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Мерц  заявив, що  питання постачання Україні  крилатих ракет Taurus обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц про передачу Taurus: Зеленський знає, що може покладатися на Німеччину

Було б добре, щоб Мерц нарешті зважився на передачу Таурус, бо очікувати на перемир'я та перемовини з ху...лом, марно!
показати весь коментар
12.05.2025 13:39 Відповісти
Було б добре, щоб Мерц нарешті зважився на передачу Таурус, бо очікувати на перемир'я та перемовини з ху...лом, марно!
12.05.2025 13:39 Відповісти
Віцеголова німецького Бундестагу Омід Нуріпур очікує, що новий канцлер Фрідріх Мерц критикує ухильну позицію нового канцлера Фрідріх Мерц якнайшвидше передасть Україні крилаті ракети Taurus.

Що саме сказати хотів, бідолахо?
12.05.2025 13:41 Відповісти
це цензор наколотив
12.05.2025 13:51 Відповісти
і що ?
12.05.2025 13:45 Відповісти
найкраще ще до 12.05 випробувати тауруси на кацапських бункерах із бк
12.05.2025 13:45 Відповісти
Ну ви панімаєтє....єскалация..Мерц був хоробрий коли не при посаді. Зараз схоже почнеться звичне соплежуйство.
12.05.2025 13:47 Відповісти
Те ж що і почти двіжуху на парадє в мацквє
12.05.2025 14:00 Відповісти
Не передасть, бо ескалація.
Та й взагалі чого в ці "Тауруси" вчепились?
Ну були у нас "Шторми" і "Атакамси", нічого принципово не вирішили.
У русні ішакєди, КАБи та оптика вирішує.
Прості, але масові речі.
Краще б німці з FPV допомогли, бо у русні зараз піхота - основна сила.
12.05.2025 13:52 Відповісти
Наша пісня дуже нова....
12.05.2025 14:02 Відповісти
треба було цим закликам присвоювати порядкові номери... цей би був десь 247, або 316..., точно не пам'ятаю, але десь близько...
12.05.2025 14:10 Відповісти
 
 