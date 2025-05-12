Віцеголова Бундестагу Нуріпур закликав Мерца якнайшвидше передати Україні Taurus
Віцеголова німецького Бундестагу Омід Нуріпур очікує, що новий канцлер Фрідріх Мерц якнайшвидше передасть Україні крилаті ракети Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише n-tv.
Політик нагадав, що Мерц голосував за те, щоб Taurus були поставлені якомога швидше
"І тепер, після присяги, швидко про це забути було б не дуже добре. Сподіваюся, що нам якнайшвидше вдасться допомогти Україні тим, що їй потрібно", – сказав він.
Нуріпур наголосив на потребі українських Збройних сил у системах озброєння.
"Йдеться про життя людей, яких намагаються захистити. І відповідно, не тільки "Зелені", а й ХДС і ХСС неодноразово подавали відповідні пропозиції", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше Мерц заявив, що питання постачання Україні крилатих ракет Taurus обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.
Що саме сказати хотів, бідолахо?
Та й взагалі чого в ці "Тауруси" вчепились?
Ну були у нас "Шторми" і "Атакамси", нічого принципово не вирішили.
У русні ішакєди, КАБи та оптика вирішує.
Прості, але масові речі.
Краще б німці з FPV допомогли, бо у русні зараз піхота - основна сила.