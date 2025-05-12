РУС
"Слуге народа" Тищенко изменили меру пресечения на ночной домашний арест

Нардепу Николаю Тищенко изменили меру пресечения

Шевченковский райсуд Днепра изменил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения Кракен ГУР МО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, им назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Они продлятся до 12 июля.

Также читайте: В деле нардепа Тищенко суд приобщил иск на 35 млн гривен моральной компенсации

Дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Тищенко: "слуга народа" впервые появился на заседание суда в Днепре

Топ комментарии
+11
Мабуть поїде в Стамбул з Путлером домовлятися.
12.05.2025 13:50 Ответить
+10
Вєрнітє колє дєньгі. Єму жить нє на что.
12.05.2025 13:48 Ответить
+8
Кашмар, Парашенка Зєлєнскій, за што ти прєслєдуєш мощчнава патріота мітбола?
12.05.2025 13:54 Ответить
Ще пальцем насваріться.
12.05.2025 13:48 Ответить
не мита зелена тварь
12.05.2025 14:07 Ответить
Вєрнітє колє дєньгі. Єму жить нє на что.
12.05.2025 13:48 Ответить
А судді хто?
12.05.2025 13:50 Ответить
Судді в нас , незважаючи на всі "судові реформи", незмінні вже більше 20 років
12.05.2025 14:02 Ответить
Неправда, зєлєнскій іх улутшил, ані теперь правільниє
12.05.2025 14:11 Ответить
Мабуть поїде в Стамбул з Путлером домовлятися.
12.05.2025 13:50 Ответить
"Покарали" ах7єнно......
12.05.2025 13:51 Ответить
по настоятєльной просьбє жінки:
щоб по ночах по бабах не шлявся, а спав з законної жєной

.
12.05.2025 13:57 Ответить
скоро с таиланда будет ролики выкладывать
12.05.2025 13:53 Ответить
Не судіть та не судимі будете. Дотримуємося з 1991 року.
12.05.2025 13:53 Ответить
та відпустіть нарешті котлєту до виборців у таїланд, та й по всьому
12.05.2025 13:54 Ответить
Кашмар, Парашенка Зєлєнскій, за што ти прєслєдуєш мощчнава патріота мітбола?
12.05.2025 13:54 Ответить
та випускайте його потроху ще й в ночі. Не всі клуби працюють вдень
12.05.2025 14:01 Ответить
приблизно так?
12.05.2025 14:04 Ответить
Нічний домашній арешт - це що? Щоб по шльондрах не вештались?
12.05.2025 14:14 Ответить
Усе по плану!! Тепер готується до "лікування"на Майямі ...сонячні та інші ванни...а там і справі кінець! Бо це класика українського судочинства! Вироків з реальними строками - 1 відсоток від "підозр"....
12.05.2025 14:29 Ответить
Цікаво, а раніше він крав і днем і вночі тому не висипався, а зараз дали таку можливість,
12.05.2025 14:30 Ответить
Вдень коля кАКлєти буде жарити, а вночі шо?
12.05.2025 14:33 Ответить
Все як завжди, ху...я на зеленому лайні
12.05.2025 14:39 Ответить
То шпокати дружину йому не можна?
12.05.2025 15:01 Ответить
нужна !
він же під домашнім арештом і має мати алібі
12.05.2025 18:16 Ответить
Та вже випустіть миколку , він більше не буде так робити .
12.05.2025 15:03 Ответить
Болотная зелень.Жабы!!!!
12.05.2025 16:03 Ответить
 
 