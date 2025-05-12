"Слуге народа" Тищенко изменили меру пресечения на ночной домашний арест

Шевченковский райсуд Днепра изменил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения Кракен ГУР МО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, им назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Они продлятся до 12 июля.

Дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

