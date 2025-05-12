УКР
Новини Справа Тищенка
"Слузі народу" Тищенку змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Нардепу Миколі Тищенку змінили запобіжний захід

Шевченківський райсуд Дніпра змінив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, яких обвинувачують в незаконному позбавлені волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен ГУР МО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, їм призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Вони триватимуть до 12 липня.

Також читайте: У справі нардепа Тищенка суд долучив позов на 35 млн гривень моральної компенсації

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Тищенка: "слуга народу" вперше з’явився на засідання суду в Дніпрі

запобіжний захід (534) Тищенко Микола (353)
