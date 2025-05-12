"Слузі народу" Тищенку змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Шевченківський райсуд Дніпра змінив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, яких обвинувачують в незаконному позбавлені волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен ГУР МО.

Так, їм призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Вони триватимуть до 12 липня.

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

