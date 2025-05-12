РУС
Зеленский заслушал доклад Сырского: В Донецкой и Курской областях продолжаются жесткие бои

Сырский рассказал Зеленскому о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал 12 мая доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, в частности в Курской области РФ.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу поблагодарить всех наших воинов - хочу поблагодарить каждого и каждую, кто сейчас на фронте, на боевых постах и задачах. Были сегодня доклады Главкома Сырского: Донецкая область и Курское направление - там идут наиболее жесткие бои. Наши ребята - 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки - я хочу вас поблагодарить. Краматорское направление - воины 24-й отдельной механизированной бригады - молодцы! Покровское направление - 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и 117-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины - благодарю вас!" - отметил президент.

Он отметил, что на фронте также защищают государство подразделения Национальной полиции: штурмовые бригады "Лють", "Хижак", подразделения КОРДа и стрелковые батальоны.

Также глава государства провел сегодня Ставку.

"Ключевые вопросы - ракетная программа Украины и наши дроны, все типы дронов, которые нам нужны. Были доклады и по применению дронов, по точности, результатам поражения на фронте. Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают именно для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство. Также мы работаем для защиты нашей инфраструктуры, чтобы были возможности защищаться долгосрочно, и это системные решения, ответственность за реализацию - персональная", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21598) Донецкая область (10517) Александр Сырский (687) Курск (1179)
+5
Короткий зміст: "дякую, особлива увага, дякую, ключові питання, дякую, системні рішення і відповідальність..."
12.05.2025 21:57 Ответить
+4
А де не жорстокі ? Вони подякували ? А що з тим, хто на тупий штурм під Торецьком наших хлопців погнав без прикриття та підготовки ? Йому медальку ? А пацанам, що двухсоті, грамоти ? І подяка ? ! Засунь все собі в пельку. Доки будуть комбригати НЕВІГЛАСИ, які хочуть вислужитись ? Сміялись з Залужного про звільнення лісополос !!! А зараз цілі села здаємо ! Чого не сміятись, а ???
12.05.2025 21:55 Ответить
+4
Замість того щоб сьогодні на Сосію накласти санкції ми отримали жорсткі бої і Зеля їде в Стамбул кланятися ***** і вислуховувати ультиматуми від ***** і Тампона. Нормальна многоходовочка
12.05.2025 22:00 Ответить
Сирський встигає керувати військами? Чи тільки чергові доповіді встигає підготувати - то йому, то на РНБО...?
12.05.2025 21:57 Ответить
Яка ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 12 травня?

Сили оборони продовжують виконувати заходи для захисту кордонів України, зокрема створюючи «сірі зони» на території ворога.

Із власних джерел Кордон.Медіа відомо, що СОУ закріпилися у деяких населених пунктах Глушковського району на Курщині.

На прикордонні Сумщині, поблизу цих населених пунктів, загострилася ситуація. Жителів Білопільської, Ворожбянської та Новослобідської громад закликають до евакуації.

росіяни продовжують тиснути у напрямку Локні Юнаківської громади та Проходів Краснопільської громади.

Жива сила противника фіксується у Веселівці, Журавці, Біловодах Хотінької громади, а також у Басівці та Локні Юнаківської громади.

Малі групи росіян помічені у Проходах та Миропільському Краснопільської громади. (с)
12.05.2025 21:58 Ответить
12.05.2025 21:59 Ответить
Замість того щоб сьогодні на Сосію накласти санкції ми отримали жорсткі бої і Зеля їде в Стамбул кланятися ***** і вислуховувати ультиматуми від ***** і Тампона. Нормальна многоходовочка
12.05.2025 22:00 Ответить
а толку от еще одного пакета санкций, если мужики уже на улицах заканчиваются и скоро людоловы должны будут ловить женщин и детей, чтобы фронт не посыпался.

санкции - это хорошо, долго и не сильно эффективно.
12.05.2025 23:25 Ответить
Роботою ТЦК і ходом мобілізації верховний Лідор ніколи не цікавиться, а Сирський не доповідає про це, якщо судити по тому, що повідомляють плебсу.
12.05.2025 22:23 Ответить
Негайно поверніть Залужного!!!
13.05.2025 02:14 Ответить
Заслухав )))))))))))
Занюхав ))))))))))))))
13.05.2025 06:33 Ответить
 
 