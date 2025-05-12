Зеленский заслушал доклад Сырского: В Донецкой и Курской областях продолжаются жесткие бои
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал 12 мая доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, в частности в Курской области РФ.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу поблагодарить всех наших воинов - хочу поблагодарить каждого и каждую, кто сейчас на фронте, на боевых постах и задачах. Были сегодня доклады Главкома Сырского: Донецкая область и Курское направление - там идут наиболее жесткие бои. Наши ребята - 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки - я хочу вас поблагодарить. Краматорское направление - воины 24-й отдельной механизированной бригады - молодцы! Покровское направление - 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и 117-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины - благодарю вас!" - отметил президент.
Он отметил, что на фронте также защищают государство подразделения Национальной полиции: штурмовые бригады "Лють", "Хижак", подразделения КОРДа и стрелковые батальоны.
Также глава государства провел сегодня Ставку.
"Ключевые вопросы - ракетная программа Украины и наши дроны, все типы дронов, которые нам нужны. Были доклады и по применению дронов, по точности, результатам поражения на фронте. Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают именно для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство. Также мы работаем для защиты нашей инфраструктуры, чтобы были возможности защищаться долгосрочно, и это системные решения, ответственность за реализацию - персональная", - рассказал Зеленский.
Сили оборони продовжують виконувати заходи для захисту кордонів України, зокрема створюючи «сірі зони» на території ворога.
Із власних джерел Кордон.Медіа відомо, що СОУ закріпилися у деяких населених пунктах Глушковського району на Курщині.
На прикордонні Сумщині, поблизу цих населених пунктів, загострилася ситуація. Жителів Білопільської, Ворожбянської та Новослобідської громад закликають до евакуації.
росіяни продовжують тиснути у напрямку Локні Юнаківської громади та Проходів Краснопільської громади.
Жива сила противника фіксується у Веселівці, Журавці, Біловодах Хотінької громади, а також у Басівці та Локні Юнаківської громади.
Малі групи росіян помічені у Проходах та Миропільському Краснопільської громади. (с)
