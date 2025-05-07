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Потери врага достигли почти 170 тысяч человек с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года потери врага с начала года достигли почти 170 тысяч человек (169 970).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов. Спасибо нашим защитникам и защитницам за мужество, стойкость и веру в нашу Победу", - написал Сырский.

Читайте: ГУР МО нанесло потери оккупантам на прошлой неделе: 22 военных РФ - ликвидированы

Автор: 

уничтожение (7030) Александр Сырский (603) война в Украине (4147)


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Топ комментарии
+3
Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу Перемогу", - написав Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/v3550972

Сирському ,Зеленському і ко і нахіба не потрібна перемога - вони можуть воювати в тилу десятки років . І навіть шкідлива - а то війна закінчиться - і "командармам " раптом доведеться відповісти на ряд неприємних питань - а то й і сісти пожиттєво з конфіскацією . .. Так шо нема нічого кращого для зеленої шобли та їх холуїв довгої нескінченної війни ...
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07.05.2025 20:01
+2
Сирок! Порадуй українців на 9 травня ....
Нехай "красна площа запалає", чи то до бАданова? А він до Малюка перешле?
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07.05.2025 19:52
+2
А Красная Армия это Красивая Армия.
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07.05.2025 20:46
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07.05.2025 19:52 Ответить
Сирок! Порадуй українців на 9 травня ....
Нехай "красна площа запалає", чи то до бАданова? А він до Малюка перешле?
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07.05.2025 19:52 Ответить
А чому вона "красна", а не червона?...гугл перекладач: красная площадь - red square...
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07.05.2025 20:07 Ответить
там багато крові - "красна".....
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07.05.2025 20:09 Ответить
Красна кров...
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07.05.2025 20:12 Ответить
Старое русское слово «красивый» и «красный» было одним и тем же; Красная площадь означает «Красивая площадь»
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07.05.2025 20:43 Ответить
А Красная Армия это Красивая Армия.
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07.05.2025 20:46 Ответить
Изначально она называлась "Красная гвардия" - эта организация стала армией с момента ее создания в 1922 году. «Красный» относится к крови, пролитой рабочим классом в его борьбе против капитализма
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07.05.2025 21:14 Ответить
Тоді правильно буде Кровава Гвардія, Кровава Армія.
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07.05.2025 21:19 Ответить
В национальном движении обозначились два направления «белые» и «красные». Они выступали за восстановление Речи Посполитой, но отстаивали разные пути достижения этой цели. «Белые» были склонные к мирному разрешению вопроса. «Красные» настаивали на необходимости восстания и начали его подготовку.
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07.05.2025 21:49 Ответить
Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу Перемогу", - написав Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/v3550972

Сирському ,Зеленському і ко і нахіба не потрібна перемога - вони можуть воювати в тилу десятки років . І навіть шкідлива - а то війна закінчиться - і "командармам " раптом доведеться відповісти на ряд неприємних питань - а то й і сісти пожиттєво з конфіскацією . .. Так шо нема нічого кращого для зеленої шобли та їх холуїв довгої нескінченної війни ...
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07.05.2025 20:01 Ответить
Відповідь статистикою кацапського сирка на обстріли України,пречудово
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07.05.2025 20:11 Ответить
Тут другое чуть удивляет. Чем больше и тысячами в сутки ложим касабов---тем ближе и ближе---а вот что не скажу! Для интриги.
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07.05.2025 20:53 Ответить
Кисломолочний стакановєц
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07.05.2025 20:47 Ответить
Мосдроковське ТУПЕ уйобище.
АЛЕ.
Нехай лізе в медіасередовище. Може викличе ревнощі в ШОБЛО 95. І вони його ТЕЖ знімуть.
НЕ в відосику - а з посади.
ОДНЕ жаль - знімуть через медіаревнощі А НЕ ЗА АНТИДЕРЖАВНИЙ САБОТАЖ У ВОЄННІЙ СФЕРІ.(((
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07.05.2025 21:32 Ответить
"Ми за ценой не постоим".
Сирок мав би знати,що касапи не рахуються з втратами, треба свої втрати пильнувати.
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07.05.2025 21:39 Ответить
 
 