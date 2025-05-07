Потери врага достигли почти 170 тысяч человек с начала года, - Сырский. ВИДЕО
С начала года потери врага с начала года достигли почти 170 тысяч человек (169 970).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов. Спасибо нашим защитникам и защитницам за мужество, стойкость и веру в нашу Победу", - написал Сырский.
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+3 Александр Штүндер
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+2 Luk Viktor
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+2 віктор федорович #394174
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Нехай "красна площа запалає", чи то до бАданова? А він до Малюка перешле?
Сирському ,Зеленському і ко і нахіба не потрібна перемога - вони можуть воювати в тилу десятки років . І навіть шкідлива - а то війна закінчиться - і "командармам " раптом доведеться відповісти на ряд неприємних питань - а то й і сісти пожиттєво з конфіскацією . .. Так шо нема нічого кращого для зеленої шобли та їх холуїв довгої нескінченної війни ...
АЛЕ.
Нехай лізе в медіасередовище. Може викличе ревнощі в ШОБЛО 95. І вони його ТЕЖ знімуть.
НЕ в відосику - а з посади.
ОДНЕ жаль - знімуть через медіаревнощі А НЕ ЗА АНТИДЕРЖАВНИЙ САБОТАЖ У ВОЄННІЙ СФЕРІ.(((
Сирок мав би знати,що касапи не рахуються з втратами, треба свої втрати пильнувати.