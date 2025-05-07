Втрати ворога сягнули майже 170 тисяч осіб від початку року, - Сирський. ВIДЕО
Від початку року втрати ворога від початку року сягнули майже 170 тисяч осіб (169 970).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Сили оборони продовжують нищити російських окупантів. Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу Перемогу", - написав Сирський.
Топ коментарі
+2 Александр Штүндер
показати весь коментар07.05.2025 20:01
+2 віктор федорович #394174
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+2 ПП Уксусов
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Нехай "красна площа запалає", чи то до бАданова? А він до Малюка перешле?
Сирському ,Зеленському і ко і нахіба не потрібна перемога - вони можуть воювати в тилу десятки років . І навіть шкідлива - а то війна закінчиться - і "командармам " раптом доведеться відповісти на ряд неприємних питань - а то й і сісти пожиттєво з конфіскацією . .. Так шо нема нічого кращого для зеленої шобли та їх холуїв довгої нескінченної війни ...