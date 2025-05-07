Втрати ворога сягнули майже 170 тисяч осіб від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року втрати ворога від початку року сягнули майже 170 тисяч осіб (169 970).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сили оборони продовжують нищити російських окупантів. Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу Перемогу", - написав Сирський.

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