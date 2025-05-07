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Втрати ворога сягнули майже 170 тисяч осіб від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року втрати ворога від початку року сягнули майже 170 тисяч осіб (169 970).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сили оборони продовжують нищити російських окупантів. Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу Перемогу", - написав Сирський.

Читайте: ГУР МО завдало втрат окупантам минулого тижня: 22 військових РФ - ліквідовано

Автор: 

знищення (7342) Сирський Олександр (627) війна в Україні (4182)


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Топ коментарі
+2
Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу Перемогу", - написав Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/v3550972

Сирському ,Зеленському і ко і нахіба не потрібна перемога - вони можуть воювати в тилу десятки років . І навіть шкідлива - а то війна закінчиться - і "командармам " раптом доведеться відповісти на ряд неприємних питань - а то й і сісти пожиттєво з конфіскацією . .. Так шо нема нічого кращого для зеленої шобли та їх холуїв довгої нескінченної війни ...
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07.05.2025 20:01
+2
А Красная Армия это Красивая Армия.
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07.05.2025 20:46
+2
Кисломолочний стакановєц
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07.05.2025 20:47
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07.05.2025 19:52 Відповісти
Сирок! Порадуй українців на 9 травня ....
Нехай "красна площа запалає", чи то до бАданова? А він до Малюка перешле?
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07.05.2025 19:52 Відповісти
А чому вона "красна", а не червона?...гугл перекладач: красная площадь - red square...
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07.05.2025 20:07 Відповісти
там багато крові - "красна".....
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07.05.2025 20:09 Відповісти
Красна кров...
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07.05.2025 20:12 Відповісти
Старое русское слово «красивый» и «красный» было одним и тем же; Красная площадь означает «Красивая площадь»
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07.05.2025 20:43 Відповісти
А Красная Армия это Красивая Армия.
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07.05.2025 20:46 Відповісти
Изначально она называлась "Красная гвардия" - эта организация стала армией с момента ее создания в 1922 году. «Красный» относится к крови, пролитой рабочим классом в его борьбе против капитализма
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07.05.2025 21:14 Відповісти
Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу Перемогу", - написав Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/v3550972

Сирському ,Зеленському і ко і нахіба не потрібна перемога - вони можуть воювати в тилу десятки років . І навіть шкідлива - а то війна закінчиться - і "командармам " раптом доведеться відповісти на ряд неприємних питань - а то й і сісти пожиттєво з конфіскацією . .. Так шо нема нічого кращого для зеленої шобли та їх холуїв довгої нескінченної війни ...
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07.05.2025 20:01 Відповісти
Відповідь статистикою кацапського сирка на обстріли України,пречудово
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07.05.2025 20:11 Відповісти
Тут другое чуть удивляет. Чем больше и тысячами в сутки ложим касабов---тем ближе и ближе---а вот что не скажу! Для интриги.
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07.05.2025 20:53 Відповісти
Кисломолочний стакановєц
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07.05.2025 20:47 Відповісти
 
 