Зеленський заслухав доповідь Сирського: На Донеччині та Курщині тривають жорсткі бої

Президент України Володимир Зеленський заслухав 12 травня доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема у Курській області РФ.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати всім нашим воїнам – хочу подякувати кожному й кожній, хто зараз на фронті, на бойових постах і завданнях. Були сьогодні доповіді Головкома Сирського: Донеччина та Курський напрямок – там тривають найбільш жорсткі бої. Наші хлопці – 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки – я хочу вам подякувати. Краматорський напрямок – воїни 24-ї окремої механізованої бригади – молодці! Покровський напрямок – 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 117-та окрема механізована бригада Збройних Сил України – дякую вам!" - зазначив президент.

Він зауважив, що на фронті також захищають державу підрозділи Національної поліції: штурмові бригади "Лють", "Хижак", підрозділи КОРДу й стрілецькі батальйони.

Також глава держави провів сьогодні Ставку.

"Ключові питання – ракетна програма України й наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні. Були доповіді й щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати усім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна", - розповів Зеленський.

