Зеленський заслухав доповідь Сирського: На Донеччині та Курщині тривають жорсткі бої
Президент України Володимир Зеленський заслухав 12 травня доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема у Курській області РФ.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу подякувати всім нашим воїнам – хочу подякувати кожному й кожній, хто зараз на фронті, на бойових постах і завданнях. Були сьогодні доповіді Головкома Сирського: Донеччина та Курський напрямок – там тривають найбільш жорсткі бої. Наші хлопці – 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки – я хочу вам подякувати. Краматорський напрямок – воїни 24-ї окремої механізованої бригади – молодці! Покровський напрямок – 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 117-та окрема механізована бригада Збройних Сил України – дякую вам!" - зазначив президент.
Він зауважив, що на фронті також захищають державу підрозділи Національної поліції: штурмові бригади "Лють", "Хижак", підрозділи КОРДу й стрілецькі батальйони.
Також глава держави провів сьогодні Ставку.
"Ключові питання – ракетна програма України й наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні. Були доповіді й щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати усім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна", - розповів Зеленський.
Сили оборони продовжують виконувати заходи для захисту кордонів України, зокрема створюючи «сірі зони» на території ворога.
Із власних джерел Кордон.Медіа відомо, що СОУ закріпилися у деяких населених пунктах Глушковського району на Курщині.
На прикордонні Сумщині, поблизу цих населених пунктів, загострилася ситуація. Жителів Білопільської, Ворожбянської та Новослобідської громад закликають до евакуації.
росіяни продовжують тиснути у напрямку Локні Юнаківської громади та Проходів Краснопільської громади.
Жива сила противника фіксується у Веселівці, Журавці, Біловодах Хотінької громади, а також у Басівці та Локні Юнаківської громади.
Малі групи росіян помічені у Проходах та Миропільському Краснопільської громади. (с)
