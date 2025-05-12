УКР
Зеленський заслухав доповідь Сирського: На Донеччині та Курщині тривають жорсткі бої

Сирський розповів Зеленському про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський заслухав 12 травня доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема у Курській області РФ.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати всім нашим воїнам – хочу подякувати кожному й кожній, хто зараз на фронті, на бойових постах і завданнях. Були сьогодні доповіді Головкома Сирського: Донеччина та Курський напрямок – там тривають найбільш жорсткі бої. Наші хлопці – 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки – я хочу вам подякувати. Краматорський напрямок – воїни 24-ї окремої механізованої бригади – молодці! Покровський напрямок – 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 117-та окрема механізована бригада Збройних Сил України – дякую вам!" - зазначив президент.

Він зауважив, що на фронті також захищають державу підрозділи Національної поліції: штурмові бригади "Лють", "Хижак", підрозділи КОРДу й стрілецькі батальйони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український прапор майорить над російським селом Горналь на Курщині. ВIДЕО

Також глава держави провів сьогодні Ставку.

"Ключові питання – ракетна програма України й наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні. Були доповіді й щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати усім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна", - розповів Зеленський. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Втрати ворога сягнули майже 170 тисяч осіб від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Зеленський Володимир Донецька область Сирський Олександр Курськ
+5
Короткий зміст: "дякую, особлива увага, дякую, ключові питання, дякую, системні рішення і відповідальність..."
12.05.2025 21:57 Відповісти
+4
А де не жорстокі ? Вони подякували ? А що з тим, хто на тупий штурм під Торецьком наших хлопців погнав без прикриття та підготовки ? Йому медальку ? А пацанам, що двухсоті, грамоти ? І подяка ? ! Засунь все собі в пельку. Доки будуть комбригати НЕВІГЛАСИ, які хочуть вислужитись ? Сміялись з Залужного про звільнення лісополос !!! А зараз цілі села здаємо ! Чого не сміятись, а ???
12.05.2025 21:55 Відповісти
+4
Замість того щоб сьогодні на Сосію накласти санкції ми отримали жорсткі бої і Зеля їде в Стамбул кланятися ***** і вислуховувати ультиматуми від ***** і Тампона. Нормальна многоходовочка
12.05.2025 22:00 Відповісти
Яка ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 12 травня?

Сили оборони продовжують виконувати заходи для захисту кордонів України, зокрема створюючи «сірі зони» на території ворога.

Із власних джерел Кордон.Медіа відомо, що СОУ закріпилися у деяких населених пунктах Глушковського району на Курщині.

На прикордонні Сумщині, поблизу цих населених пунктів, загострилася ситуація. Жителів Білопільської, Ворожбянської та Новослобідської громад закликають до евакуації.

росіяни продовжують тиснути у напрямку Локні Юнаківської громади та Проходів Краснопільської громади.

Жива сила противника фіксується у Веселівці, Журавці, Біловодах Хотінької громади, а також у Басівці та Локні Юнаківської громади.

Малі групи росіян помічені у Проходах та Миропільському Краснопільської громади. (с)
12.05.2025 21:58 Відповісти
12.05.2025 21:59 Відповісти
Замість того щоб сьогодні на Сосію накласти санкції ми отримали жорсткі бої і Зеля їде в Стамбул кланятися ***** і вислуховувати ультиматуми від ***** і Тампона. Нормальна многоходовочка
12.05.2025 22:00 Відповісти
а толку от еще одного пакета санкций, если мужики уже на улицах заканчиваются и скоро людоловы должны будут ловить женщин и детей, чтобы фронт не посыпался.

санкции - это хорошо, долго и не сильно эффективно.
12.05.2025 23:25 Відповісти
Роботою ТЦК і ходом мобілізації верховний Лідор ніколи не цікавиться, а Сирський не доповідає про це, якщо судити по тому, що повідомляють плебсу.
12.05.2025 22:23 Відповісти
Негайно поверніть Залужного!!!
13.05.2025 02:14 Відповісти
Заслухав )))))))))))
Занюхав ))))))))))))))
13.05.2025 06:33 Відповісти
 
 