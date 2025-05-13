РУС
404 4

Сутки на Сумщине: россияне почти 240 раз обстреляли 40 населенных пунктов

последствия атаки на Сумскую область

В течение 12 мая российские захватчики не прекращали атак на Сумщину. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БПЛА.

В частности россияне нанесли:

  • более 10 ударов КЭБами;
  • более 40 атак FPV-дронами;
  • 80 сбросов ВОГ с БПЛА;
  • 50 ударов РСЗО.

Также враг совершил три ракетных удара по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Николаевской поселковой громаде повреждено 11 частных домовладений, 1 гражданский автомобиль, 1 трактор;
  • в Сумской громаде повреждено частное домовладение и 5 автомобилей;
  • в Юнаковской громаде разрушен частный дом;
  • в Буринской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Белопольской громаде повреждено помещение дома культуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг 420 раз атаковал Сумскую область с 8 по 11 мая: погибли 4 человека, еще 8 - ранены

Напомним, утром 12 мая российские захватчики ударили по автомобилю энергетиков в Сумской области, в результате чего погиб человек.

обстрел (29050) Сумская область (3582)
Ну й новини!
- москалі обстріляли
- Європа відклала санкції
- москалі просунулися
- москалі нарощують виробництво зброї
- ЄС гірший за Китай
- москалі перекидають системи ППО

Суцільний негатив!
Де досягнення геніальних ваших політиків і стратегів, панове??!
показать весь комментарий
13.05.2025 08:58 Ответить
Це не негатив, це реальне життя в якому любителям суцільного позитиву жити некомфортно.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:11 Ответить
А я то думав, що реальне життя в Європі, Канаді, США...
Дякуємо виборцям за "реальне" життя!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:01 Ответить
Там де і сумнозвісний план перемоги.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:11 Ответить
 
 