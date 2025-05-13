Сутки на Сумщине: россияне почти 240 раз обстреляли 40 населенных пунктов

В течение 12 мая российские захватчики не прекращали атак на Сумщину. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БПЛА.

В частности россияне нанесли:

более 10 ударов КЭБами;

более 40 атак FPV-дронами;

80 сбросов ВОГ с БПЛА;

50 ударов РСЗО.

Также враг совершил три ракетных удара по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Николаевской поселковой громаде повреждено 11 частных домовладений, 1 гражданский автомобиль, 1 трактор;

в Сумской громаде повреждено частное домовладение и 5 автомобилей;

в Юнаковской громаде разрушен частный дом;

в Буринской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Белопольской громаде повреждено помещение дома культуры.

Напомним, утром 12 мая российские захватчики ударили по автомобилю энергетиков в Сумской области, в результате чего погиб человек.