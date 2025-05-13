404 4
Сутки на Сумщине: россияне почти 240 раз обстреляли 40 населенных пунктов
В течение 12 мая российские захватчики не прекращали атак на Сумщину. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БПЛА.
В частности россияне нанесли:
- более 10 ударов КЭБами;
- более 40 атак FPV-дронами;
- 80 сбросов ВОГ с БПЛА;
- 50 ударов РСЗО.
Также враг совершил три ракетных удара по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Николаевской поселковой громаде повреждено 11 частных домовладений, 1 гражданский автомобиль, 1 трактор;
- в Сумской громаде повреждено частное домовладение и 5 автомобилей;
- в Юнаковской громаде разрушен частный дом;
- в Буринской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской громаде повреждено помещение дома культуры.
Напомним, утром 12 мая российские захватчики ударили по автомобилю энергетиков в Сумской области, в результате чего погиб человек.
