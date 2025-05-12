Враг 420 раз атаковал Сумскую область с 8 по 11 мая: погибли 4 человека, еще 8 - ранены
В течение 8-11 мая российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Сумской области. Больше всего россияне атаковали Сумской, Шосткинский и Конотопский районы.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате российских обстрелов погибли 4 человека, еще 8 - ранены.
Повреждены более 50 частных домов, трехэтажный жилой дом, десятки объектов хозяйствования, магазин, авто, критическая инфраструктура.
Председатель ОВА подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энергетические объекты Сумщины.
В эти выходные в результате ударов России без света оставались около 3700 абонентов в Ворожбянской и Белопольской громадах. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявлял так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.
"Появились новые детали прицельного удара ВСУ по месторасположению 40-й бригады морской пехоты вс рф в Рыльске (Курская область). В момент атаки на объекте находилось командование бригады.
Информацию подтвердил Z-ресурс «Северный канал», связанный с оккупационной армией рф.
Удар был нанесен вечером в воскресенье, 11 мая. Целью стал мотель Рыльска, где разместились российские оккупанты.
«Это не просто «очередной прилет» ВСУ (...), целились в головы. В здании шло совещание, присутствовал командный состав 40-й бригады морской пехоты, в том числе и замкомандира. Прилетело точно, без шансов. Разрушение серьезное, завал… Потери есть», - написал Z-канал.
Он констатировал, что у Украины очень хорошо работает разведка. Также у ВСУ, очевидно, нет проблем с нанесением высокоточных ударов.
«Ни ПВО, ни легенды про «глубокий тыл» уже не спасают. Работают по офицерам, по планированию, по командным точкам», - констатировал «Северный канал»."