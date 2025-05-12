Враг 420 раз атаковал Сумскую область с 8 по 11 мая: погибли 4 человека, еще 8 - ранены

В течение 8-11 мая российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Сумской области. Больше всего россияне атаковали Сумской, Шосткинский и Конотопский районы.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате российских обстрелов погибли 4 человека, еще 8 - ранены.

Повреждены более 50 частных домов, трехэтажный жилой дом, десятки объектов хозяйствования, магазин, авто, критическая инфраструктура.

Читайте: Обязательную эвакуацию готовят из Новой Слободы на Сумщине

Председатель ОВА подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энергетические объекты Сумщины.

В эти выходные в результате ударов России без света оставались около 3700 абонентов в Ворожбянской и Белопольской громадах. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение.

Смотрите: Дрон РФ попал в лесохозяйственную машину в Сумах: водитель не пострадал. ФОТОрепортаж

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявлял так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.