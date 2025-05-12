УКР
Ворог 420 разів атакував Сумщину із 8 по 11 травня: загинули 4 людини, ще 8 - поранені

Обстріли Сумщини

Упродовж 8-11 травня російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Сумської області. Найбільше росіяни атакували Сумський, Шосткинський і Конотопський райони.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок російських обстрілів загинули 4 людини, ще 8 – поранені.

Пошкоджено понад 50 приватних будинків, триповерховий житловий будинок, десятки об'єктів господарювання, магазин, авто, критичну інфраструктуру.

Читайте: Обов’язкову евакуацію готують із Нової Слободи на Сумщині

Голова ОВА наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти Сумщини.

Цими вихідними внаслідок ударів Росії без світла залишались близько 3700 абонентів у Ворожбянській та Білопільській громадах. Енергетики оперативно відновили електропостачання.

Дивіться: Дрон РФ влучив у лісогосподарську машину в Сумах: водій не постраждав. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголошував так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Так виглядало к@ц@пське триденне перемир'я на "день падєби".
12.05.2025 17:34 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Появились новые детали прицельного удара ВСУ по месторасположению 40-й бригады морской пехоты вс рф в Рыльске (Курская область). В момент атаки на объекте находилось командование бригады.
Информацию подтвердил Z-ресурс «Северный канал», связанный с оккупационной армией рф.
Удар был нанесен вечером в воскресенье, 11 мая. Целью стал мотель Рыльска, где разместились российские оккупанты.
«Это не просто «очередной прилет» ВСУ (...), целились в головы. В здании шло совещание, присутствовал командный состав 40-й бригады морской пехоты, в том числе и замкомандира. Прилетело точно, без шансов. Разрушение серьезное, завал… Потери есть», - написал Z-канал.
Он констатировал, что у Украины очень хорошо работает разведка. Также у ВСУ, очевидно, нет проблем с нанесением высокоточных ударов.
«Ни ПВО, ни легенды про «глубокий тыл» уже не спасают. Работают по офицерам, по планированию, по командным точкам», - констатировал «Северный канал»."
12.05.2025 17:47 Відповісти
 
 