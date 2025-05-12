Ворог 420 разів атакував Сумщину із 8 по 11 травня: загинули 4 людини, ще 8 - поранені
Упродовж 8-11 травня російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Сумської області. Найбільше росіяни атакували Сумський, Шосткинський і Конотопський райони.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок російських обстрілів загинули 4 людини, ще 8 – поранені.
Пошкоджено понад 50 приватних будинків, триповерховий житловий будинок, десятки об'єктів господарювання, магазин, авто, критичну інфраструктуру.
Голова ОВА наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти Сумщини.
Цими вихідними внаслідок ударів Росії без світла залишались близько 3700 абонентів у Ворожбянській та Білопільській громадах. Енергетики оперативно відновили електропостачання.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголошував так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.
"Появились новые детали прицельного удара ВСУ по месторасположению 40-й бригады морской пехоты вс рф в Рыльске (Курская область). В момент атаки на объекте находилось командование бригады.
Информацию подтвердил Z-ресурс «Северный канал», связанный с оккупационной армией рф.
Удар был нанесен вечером в воскресенье, 11 мая. Целью стал мотель Рыльска, где разместились российские оккупанты.
«Это не просто «очередной прилет» ВСУ (...), целились в головы. В здании шло совещание, присутствовал командный состав 40-й бригады морской пехоты, в том числе и замкомандира. Прилетело точно, без шансов. Разрушение серьезное, завал… Потери есть», - написал Z-канал.
Он констатировал, что у Украины очень хорошо работает разведка. Также у ВСУ, очевидно, нет проблем с нанесением высокоточных ударов.
«Ни ПВО, ни легенды про «глубокий тыл» уже не спасают. Работают по офицерам, по планированию, по командным точкам», - констатировал «Северный канал»."