Доба на Сумщині: росіяни майже 240 разів обстріляли 40 населених пунктів

Протягом 12 травня російські загарбники не припиняли атак на Сумщину. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

Зокрема росіяни завдали:

понад 10 ударів КАБів;

понад 40 атак FPV-дронами;

80 скидань ВОГ з БпЛА;

50 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив три ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Миколаївській селищній громаді пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 1 цивільний автомобіль, 1 трактор;

у Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та 5 автомобілів;

у Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок;

у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено приміщення будинку культури.

Нагадаємо, зранку 12 травня російські загарбники вдарили по автомобілю енергетиків у Сумській області, внаслідок чого загинула людина.