Доба на Сумщині: росіяни майже 240 разів обстріляли 40 населених пунктів
Протягом 12 травня російські загарбники не припиняли атак на Сумщину. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.
Зокрема росіяни завдали:
- понад 10 ударів КАБів;
- понад 40 атак FPV-дронами;
- 80 скидань ВОГ з БпЛА;
- 50 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив три ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській селищній громаді пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 1 цивільний автомобіль, 1 трактор;
- у Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та 5 автомобілів;
- у Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок;
- у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено приміщення будинку культури.
Нагадаємо, зранку 12 травня російські загарбники вдарили по автомобілю енергетиків у Сумській області, внаслідок чого загинула людина.
