Доба на Сумщині: росіяни майже 240 разів обстріляли 40 населених пунктів

наслідки атаки на Сумщину

Протягом 12 травня російські загарбники не припиняли атак на Сумщину. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

Зокрема росіяни завдали:

  • понад 10 ударів КАБів;
  • понад 40 атак FPV-дронами;
  •  80 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 50 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив три ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Миколаївській селищній громаді пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 1 цивільний автомобіль, 1 трактор;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та 5 автомобілів;
  • у Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок;
  • у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приміщення будинку культури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог 420 разів атакував Сумщину із 8 по 11 травня: загинули 4 людини, ще 8 - поранені

Нагадаємо,  зранку 12 травня російські загарбники вдарили по автомобілю енергетиків у Сумській області, внаслідок чого загинула людина.

обстріл (30361) Сумська область (4138)
Ну й новини!
- москалі обстріляли
- Європа відклала санкції
- москалі просунулися
- москалі нарощують виробництво зброї
- ЄС гірший за Китай
- москалі перекидають системи ППО

Суцільний негатив!
Де досягнення геніальних ваших політиків і стратегів, панове??!
показати весь коментар
13.05.2025 08:58 Відповісти
Це не негатив, це реальне життя в якому любителям суцільного позитиву жити некомфортно.
показати весь коментар
13.05.2025 09:11 Відповісти
А я то думав, що реальне життя в Європі, Канаді, США...
Дякуємо виборцям за "реальне" життя!
показати весь коментар
13.05.2025 12:01 Відповісти
Там де і сумнозвісний план перемоги.
показати весь коментар
13.05.2025 09:11 Відповісти
 
 