Россияне 84 раза атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно действуют на Покровском направлении, - Генштаб
В настоящее время враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ
Удары РФ по территории Украины
От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Сосновка, Белая Береза, Петрушевка, Братеница, Поповка, Проходы, Дмитровка, Семейкино - Сумской области; Янжуловка, Хреновка - Черниговской области; Лемищина - Харьковской области.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска.
Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении, вблизи Песчаного.
Ситуация на Востоке
На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах Новомихайловки, Колодязей, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки. Еще три атаки продолжаются до сих пор.
На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.
В настоящее время на Краматорском направлении произошло шесть вражеских штурмов. Враг атаковал в районах Часова Яра и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Торецком направлении российские оккупанты провели четыре штурма позиций наших защитников в районе Торецка и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Луч. Сдерживая вражеский натиск, отражено 22 атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по Полтавке и Русиному Яру.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении захватчики 15 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, Скудного, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатыря, Новополя, Отрадного. Наши воины уже отбили девять атак.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Высокому и Гуляйполю.
Сегодня на Ореховском направлении оккупанты атаковали в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки. Обе атаки врага отбиты.
На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал в направлении Садового - успеха не имел.
Обстановка в Курской области
На Курщине, по имеющейся на это время информации, наши защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме того, враг пять раз наносил авиационные удары, сбросив десять управляемых бомб, и осуществил 179 артиллерийских обстрелов, в частности девять - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.
Комарський напрямок:
Йдуть важкі бої за населений пункт Богатир, противник штурмує у напрямку до центру Богатиря.
Покровський напрямок:
Російські війська роблять спроби закріпитися в населеному пункті Котлине та вздовж залізниці на південно-західній околиці. Українські війська активно працюють дронами, розбиваючи позиції супротивника.
В районі Звірове-Піщане противник підтягує сили та готується до штурмів.
На схід від н.п. Шевченко російські війська штурмують вздовж залізниці.
В районі Лисівки точаться важкі бої - противник, після заяви про повний контроль над Лисовкою, чого насправді немає, штурмує населений пункт за активної підтримки авіації та артилерії.
Ситуація у районі Миролюбівки на уточненні.
Костянтинівський напрямок:
Ситуація на напрямку залишається напруженою, російські війська штурмують широким фронтом.
Бої йдуть у східній частині Малинівки, у південній частині Нової Полтавки, на південно-західній околиці Яблонівки та у напрямку Романівки.
Противник, за даними DeepState, просунувся на західній околиці Новооленівки на ділянці шириною до 2.05 км на глибину до 600 метрів, на південь від Романівки вздовж лісосмуги на глибину до 600 метрів і в південній частині Торецька в мікрорайоні «Забалка» на глибину до 200 метрів."