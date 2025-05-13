Россияне 84 раза атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно действуют на Покровском направлении, - Генштаб

В настоящее время враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ

Удары РФ по территории Украины

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Сосновка, Белая Береза, Петрушевка, Братеница, Поповка, Проходы, Дмитровка, Семейкино - Сумской области; Янжуловка, Хреновка - Черниговской области; Лемищина - Харьковской области.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 968 130 человек (+1070 за сутки), 10 802 танка, 27 780 артсистем, 22 487 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении, вблизи Песчаного.

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах Новомихайловки, Колодязей, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки. Еще три атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло шесть вражеских штурмов. Враг атаковал в районах Часова Яра и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении российские оккупанты провели четыре штурма позиций наших защитников в районе Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Луч. Сдерживая вражеский натиск, отражено 22 атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по Полтавке и Русиному Яру.

Также читайте: Героизм 25-й Сичеславской бригады: как десантники сдержали наступление РФ на Покровском направлении

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении захватчики 15 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, Скудного, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатыря, Новополя, Отрадного. Наши воины уже отбили девять атак.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Высокому и Гуляйполю.

Сегодня на Ореховском направлении оккупанты атаковали в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки. Обе атаки врага отбиты.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал в направлении Садового - успеха не имел.

Обстановка в Курской области

На Курщине, по имеющейся на это время информации, наши защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме того, враг пять раз наносил авиационные удары, сбросив десять управляемых бомб, и осуществил 179 артиллерийских обстрелов, в частности девять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.

Также читайте: Силы обороны смогли отодвинуть противника с ранее занятых позиций на Купянском направлении, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко