Риск прямого конфликта США и РФ растет, - американский генерал
Во время выступления в Конгрессе США глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил о росте риска прямого конфликта Соединенных Штатов с противниками, в том числе и с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Так, в отчете генерал указывает, что вероятность прямого столкновения Соединенных Штатов растет фактически со всеми главными противниками, в перечень которых, кроме России, входят Китай, Северная Корея и Иран.
Украина и Ближний Восток
Гийо считает, что агрессия РФ против Украины может перерасти в прямой военный конфликт с США из-за ряда возможных сценариев. В то же время война, начатая нападением ХАМАС на Израиль, грозит втянуть США в столкновение с Ираном и его прокси-силами.
Сотрудничество между противниками
Генерал предполагает, что сотрудничество между РФ и Китаем, а также соглашения с КНДР и Ираном все больше напоминают основу для военного партнерства, способного быстро расширить конфликт с одного фронта на коалицию противников.
Средства поражения у США
Пекин разворачивает надводные корабли с крылатыми ракетами в Беринговом море и берет на вооружение атомные подводные лодки и бомбардировщики с возможностью дозаправки в воздухе.
В то же время Россия возобновила стратегические патрули тяжелых бомбардировщиков вдоль североамериканского побережья и интегрировала в свой флот современные субмарины.
Ракетные программы разрабатывают КНДР и Иран. Они потенциально способны повредить критическую инфраструктуру США.
В стратегическом документе отмечается, что указанные тенденции одновременно порождают как традиционные, так и новые угрозы на всех направлениях - от Европы и Ближнего Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки.
Эксперты Пентагона выступают за повышение уровня оборонной готовности, укрепление сотрудничества с партнерами и развитие механизмов превентивного сдерживания во избежание чрезмерной эскалации и обеспечения стабильности на континенте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
довбойобство - гарантія перемоги ворога
Моя версія: тікали, бо далі сидіти було а) безперспективно, б) дорого, в) небезпечно.
Якщо вони тепер полізуть в Іран, усе закінчиться ще ганебнішим пшиком.
Так, купу техніки залишили.
У США немає таких здобутків.
Тоді вижалося, що ситий середній клас сформує здорове капіталістичне суспільство.
Янкі чомусь вірили що коли дикуни-людожери стануть більше їсти і довше спати то вони стануть цивілізованими і проникнуться демократією, свободою та іншими західними нескрєпними віруваннями.
І це в 70-х - коли ще були живі люди які пам'ятила чим закінчилось європейське поплескування Адіка по плечу і американська індустріалізація совка...
Просто феєричні дебіли, не краще наших зелених.
Ми тут у світле майбутнє 70 років вірили !
До речі. Ще побачимо чим закінчиться бодання США з Китаєм. Шальці вагів постійно туди-сюди ...
Звісно зараз в США розказують що вони переорієнтовуються на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Але, Трамп точно буде щось там робити, окрім голосної балаканини?
США зациклюються на самих собі. Це відбувалось і до Трампа, стрімко пришвидшилось при ньому. Я дуже не впевнений, що вони вийдуть з цього стану.
От ***** наприклад - сидить в бункері і думає - ну якщо трамп мене так боїться то чому я маю зважати на думку США , чому маю припиняти війну в Україні , або - чому я маю відмовлятись від вимог до НАТО повернутись на кордони 1997р .? Все йде - по плану , мене бояться , мені ніхто не заважає робити все що я хочу , значить -буду продовжувати творити цей бєспрєдєл і далі .!
невже і трумпа деалєра?