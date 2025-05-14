РУС
4 024 53

Риск прямого конфликта США и РФ растет, - американский генерал

Возможность войны между РФ и США. Что говорят в ВС США

Во время выступления в Конгрессе США глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил о росте риска прямого конфликта Соединенных Штатов с противниками, в том числе и с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Так, в отчете генерал указывает, что вероятность прямого столкновения Соединенных Штатов растет фактически со всеми главными противниками, в перечень которых, кроме России, входят Китай, Северная Корея и Иран.

Украина и Ближний Восток

Гийо считает, что агрессия РФ против Украины может перерасти в прямой военный конфликт с США из-за ряда возможных сценариев. В то же время война, начатая нападением ХАМАС на Израиль, грозит втянуть США в столкновение с Ираном и его прокси-силами.

Сотрудничество между противниками

Генерал предполагает, что сотрудничество между РФ и Китаем, а также соглашения с КНДР и Ираном все больше напоминают основу для военного партнерства, способного быстро расширить конфликт с одного фронта на коалицию противников.

Средства поражения у США

Пекин разворачивает надводные корабли с крылатыми ракетами в Беринговом море и берет на вооружение атомные подводные лодки и бомбардировщики с возможностью дозаправки в воздухе.

В то же время Россия возобновила стратегические патрули тяжелых бомбардировщиков вдоль североамериканского побережья и интегрировала в свой флот современные субмарины.

Ракетные программы разрабатывают КНДР и Иран. Они потенциально способны повредить критическую инфраструктуру США.

В стратегическом документе отмечается, что указанные тенденции одновременно порождают как традиционные, так и новые угрозы на всех направлениях - от Европы и Ближнего Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки.

Эксперты Пентагона выступают за повышение уровня оборонной готовности, укрепление сотрудничества с партнерами и развитие механизмов превентивного сдерживания во избежание чрезмерной эскалации и обеспечения стабильности на континенте.

Автор: 

Топ комментарии
+19
рудий проїпе штати без усілякого зіткнення
довбойобство - гарантія перемоги ворога
показать весь комментарий
14.05.2025 10:06 Ответить
+13
або ще більше обісратися.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:09 Ответить
+7
Чудова нагода зробити Америку знов великою!
показать весь комментарий
14.05.2025 10:07 Ответить
та поки до вас США дойде- ми й самі справимося
показать весь комментарий
14.05.2025 11:13 Ответить
скоріше б вже
показать весь комментарий
14.05.2025 10:09 Ответить
Щоб все було чікі-пікі ,треба дагаваріцця па срєдінє , Аляски.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:09 Ответить
А чого посередині? Аляска - ісконно китайська територія, населена китайцями. Подивіться - корінне населення таке ж вузькооке, низеньке і не жирне. Тобто повна протилежність американцям.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:05 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 11:34 Ответить
Вони схожі на єскімосів .
показать весь комментарий
14.05.2025 11:44 Ответить
Ну тобто тундра - це теж Китай. Але кацапи і так не проти.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:57 Ответить
Озобоченістю на папірцях!
показать весь комментарий
14.05.2025 10:13 Ответить
якщо трамп не круглий дурень,то це була сітуація перед вступом його на посаду...
показать весь комментарий
14.05.2025 10:16 Ответить
він не круглий, а .Д. у квадраті
показать весь комментарий
14.05.2025 10:26 Ответить
Іран розїбати для США декілька днів, кацапів розїбати - дати 300 томагавків Україні, чого асашай тупить незрозуміло
показать весь комментарий
14.05.2025 10:19 Ответить
Нагадайте, за скільки днів вони з Афганістаном упоралися? А з В'єтнамом?
показать весь комментарий
14.05.2025 10:33 Ответить
Дивлячись шо розуміти під "впоралися". Афганістан вони захопили вмомент. Як і СРСР колись. Нема нічого складного захопити кілометри піску і каміння, населеного бабаями в тапках. США ставили перед собою задачу тих бабаїв "очєловєчіть", цивілізувати, і шоб вони потім самі билися за ідеали демократії. Я собсно і у Вʼєтнамі. І саме з цим в обох випадках вийшов полний прольот.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:09 Ответить
Міста. може, й захопили (чи всі?). А поза місто їм сунутися не було як. Тому й пролетіли.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:13 Ответить
Та нормально сувалися. Не переоцінюйте моджахедів. Партизанський рух це зовсім не те саме, шо контролювати якісь території. Особливо з американськими технологіями. Просто в якийсь момент шо американці, шо совєти зрозуміли, шо сидять вони там абсолютно без якогось результату. СРСР жеж теж готував місцеву армію, тренував місцевих бути комуністами і всяке таке.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:22 Ответить
Якби вони там сиділи в безпеці, вони б ізвідти славетно не тікали.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:12 Ответить
Якби рішення не було прийнято десь в Вашингтоні, то сиділи б вони там і далі стільки, скільки треба.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:14 Ответить
То десь у Вашинґтоні рішення висмоктують із пальця…
показать весь комментарий
14.05.2025 15:35 Ответить
Яка різниця з чого висмоктують? До суті нашої дискусії це не має відношення.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:41 Ответить
Та ясно: заманулося - зайшли в Афганістан, заманулося - вийшли. Й усе без причини - так у голову стрельнуло…

Моя версія: тікали, бо далі сидіти було а) безперспективно, б) дорого, в) небезпечно.

Якщо вони тепер полізуть в Іран, усе закінчиться ще ганебнішим пшиком.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:55 Ответить
В Ірані не треба сидіти. Прийдуть, розваляють все і підуть. Тож може проканати.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:02 Ответить
Вони насправді й не прийдуть.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:49 Ответить
Скоріш за все...
показать весь комментарий
14.05.2025 21:00 Ответить
Треба трампу сказати скільки він зекономить якщо скоротиь свої збройні сили, всеодно потужності перемогти рашку чи китайців вже немає. тому можна пару тисюлишити що б лякати мексиканців чи хуситів!
показать весь комментарий
14.05.2025 10:19 Ответить
Давайте, починайте. Хочеться побачити *вялічіє сша*.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:20 Ответить
та всі побачили то вялічіє...це літак С-17 ВПС США (16.08.21) хаотична евакуація з Кабулу.. За даними Міністерства оборони США, загальні військові витрати в Афганістані (з жовтня 2001 року по вересень 2019 року) досягли 778 млрд доларів
показать весь комментарий
14.05.2025 10:36 Ответить
Вже відома маніпуляція. Навколо літака місцеві цивільні. Військові США виходили дисципліновано.
Так, купу техніки залишили.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:42 Ответить
ну так, дисципліновано втекли і залишили талібану купу американської техніки..
показать весь комментарий
14.05.2025 11:16 Ответить
Це було за часі правління старіка Байдена
показать весь комментарий
14.05.2025 10:45 Ответить
немає різниці ..трамп вже більше просрав..
показать весь комментарий
14.05.2025 11:18 Ответить
Який висновок зробить Трамп? Лизнути сраку путлера, зробить комплімент рокет-мену, обійнятись с вініпухом та послати Вітькова в Іран, шукати друзів. І головне - звільнити генералів, які кажуть про військові загрози. Все! Можно летіти в Маралаго гоняти м'ячика.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:28 Ответить
Це все занадто, простіше викликати масканутого з травичкою, або з чимось міцніший і знову все буде в порядку
показать весь комментарий
14.05.2025 11:09 Ответить
Вже обісрались ?
показать весь комментарий
14.05.2025 10:34 Ответить
Всі це відчули коли ЗСУ потопили єдиний флагман ЧФ проєкту 1164 -"москва" ,це вже історія!
У США немає таких здобутків.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:42 Ответить
дебіли амеріканські ,якою головою ,ви думали про русню та китай , коли вливали в їх економіку тріліони ?!!!
показать весь комментарий
14.05.2025 10:37 Ответить
Заднім числом більшість розумні.
Тоді вижалося, що ситий середній клас сформує здорове капіталістичне суспільство.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:44 Ответить
Ви реально вірити, що туди гроші вкладалися заради появи середнього класу???))))))
показать весь комментарий
14.05.2025 13:22 Ответить
Статки в країні з"являються самі по собі ? наче завезли 100 тис. долярів інвестицій ... і все, країна багата на 25 років наперед ?!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:30 Ответить
до чого тут статки? американці просто феєричні дебіли коли взяли на озброєння стратегію Кіссінджера з відтягування одних дикунів-людожерів від інших.
Янкі чомусь вірили що коли дикуни-людожери стануть більше їсти і довше спати то вони стануть цивілізованими і проникнуться демократією, свободою та іншими західними нескрєпними віруваннями.
І це в 70-х - коли ще були живі люди які пам'ятила чим закінчилось європейське поплескування Адіка по плечу і американська індустріалізація совка...
Просто феєричні дебіли, не краще наших зелених.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:38 Ответить
Бо вірили ! Така теорія була ! Що не так ?
Ми тут у світле майбутнє 70 років вірили !

До речі. Ще побачимо чим закінчиться бодання США з Китаєм. Шальці вагів постійно туди-сюди ...
показать весь комментарий
15.05.2025 18:19 Ответить
Тільки надія на США, що вони вгамують світового терориста і похериста всього світового устрію. Особисто я за те, щоб це скоріше відбулося. Спочатку кацапи будуть погрожувати своїм ядерним металорбрухтом, будуть проводити навявння, покажуть "аналогоовнет" і підводні човни..., а як тільки переконаються, що США не злякалися їх погроз, заскавчать і полізуть ховатися по нірках, призиваючи до дружби і будуть тиснути на мозоль "а як же народ Планети, який може загинути?"
показать весь комментарий
14.05.2025 10:37 Ответить
ви серйозно в це вірите ? Якщо зараз ***** підтягне на кубу іскандери то США Аляску віддадуть!
показать весь комментарий
14.05.2025 10:45 Ответить
Та да ... черговий термін завтра, 15 травня, у Стамбулі.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:46 Ответить
Але є інша точка зору, якщо США ім. Дональда Великого вже неодноразово "кинули" своїх союзників, то чи буде він починати війну з КРН за Тайвань, з парашою за схід Європи, з КНДР за Південну Корею, і т.п.?
Звісно зараз в США розказують що вони переорієнтовуються на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Але, Трамп точно буде щось там робити, окрім голосної балаканини?
США зациклюються на самих собі. Це відбувалось і до Трампа, стрімко пришвидшилось при ньому. Я дуже не впевнений, що вони вийдуть з цього стану.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:43 Ответить
звісно що ні,ніякої війни США з КНР небуде, тому звідти намагаються евакуювати виробництво чипів але це занадто складний і довготривалий процес.. У КНР є шанс все це отримати зараз.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:48 Ответить
Яке там протистояння ? Ви ж смокчете у ***** цілодобово).
показать весь комментарий
14.05.2025 10:53 Ответить
Ризик прямого конфлікту США і диктаторських країн зростає саме через боягузливу позицію США .! США фактично - провокують їх на конфлікт , своїми нескінченними поступками , задобрюванням і намаганнями догодити . Диктатури сприймають всі ці поступки як прояв слабкості . А слабких завжди товчуть .
От ***** наприклад - сидить в бункері і думає - ну якщо трамп мене так боїться то чому я маю зважати на думку США , чому маю припиняти війну в Україні , або - чому я маю відмовлятись від вимог до НАТО повернутись на кордони 1997р .? Все йде - по плану , мене бояться , мені ніхто не заважає робити все що я хочу , значить -буду продовжувати творити цей бєспрєдєл і далі .!
показать весь комментарий
14.05.2025 11:52 Ответить
Трамп наче висував такі підозри що до загроз з боку кацапів і Китаю коли говорив про прєднання Гренландії , що вона буде гарним щитом . Але всі бачать що справжній інтерес там як і в України в копалинах і прибутку для США .
показать весь комментарий
14.05.2025 11:54 Ответить
рф вже задовбала всіх..
невже і трумпа деалєра?
показать весь комментарий
14.05.2025 13:27 Ответить
 
 