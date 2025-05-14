Риск прямого конфликта США и РФ растет, - американский генерал

Во время выступления в Конгрессе США глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил о росте риска прямого конфликта Соединенных Штатов с противниками, в том числе и с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Так, в отчете генерал указывает, что вероятность прямого столкновения Соединенных Штатов растет фактически со всеми главными противниками, в перечень которых, кроме России, входят Китай, Северная Корея и Иран.

Украина и Ближний Восток

Гийо считает, что агрессия РФ против Украины может перерасти в прямой военный конфликт с США из-за ряда возможных сценариев. В то же время война, начатая нападением ХАМАС на Израиль, грозит втянуть США в столкновение с Ираном и его прокси-силами.

Сотрудничество между противниками

Генерал предполагает, что сотрудничество между РФ и Китаем, а также соглашения с КНДР и Ираном все больше напоминают основу для военного партнерства, способного быстро расширить конфликт с одного фронта на коалицию противников.

Средства поражения у США

Пекин разворачивает надводные корабли с крылатыми ракетами в Беринговом море и берет на вооружение атомные подводные лодки и бомбардировщики с возможностью дозаправки в воздухе.

В то же время Россия возобновила стратегические патрули тяжелых бомбардировщиков вдоль североамериканского побережья и интегрировала в свой флот современные субмарины.

Ракетные программы разрабатывают КНДР и Иран. Они потенциально способны повредить критическую инфраструктуру США.

В стратегическом документе отмечается, что указанные тенденции одновременно порождают как традиционные, так и новые угрозы на всех направлениях - от Европы и Ближнего Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки.

Эксперты Пентагона выступают за повышение уровня оборонной готовности, укрепление сотрудничества с партнерами и развитие механизмов превентивного сдерживания во избежание чрезмерной эскалации и обеспечения стабильности на континенте.

