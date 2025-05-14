Ризик прямого конфлікту США та РФ зростає, - американський генерал

Під час виступу у Конгресі США глава Північного командування ЗС США генерал Грегорі Гійо заявив про зростання ризику прямого конфлікту Сполучених Штатів із противниками, зокрема і з Росією.

Так, у звіті генерал вказує, що ймовірність прямого зіткнення Сполучених Штатів зростає фактично з усіма головними противниками, до переліку яких, окрім Росії, входять Китай, Північна Корея та Іран.

Україна та Близький Схід

Гійо вважає, що агресія РФ проти України може перерости у прямий військовий конфлікт зі США через низку можливих сценаріїв. Водночас війна, розпочата нападом ХАМАС на Ізраїль, загрожує втягнути США у зіткнення з Іраном та його проксі-силами.

Співпраця між противниками

Генерал припускає, що співпраця між РФ та Китаєм, а також угоди з КНДР та Іраном дедалі більше нагадують основу для військового партнерства, здатного швидко розширити конфлікт із одного фронту на коаліцію противників.

Засоби ураження біля США

Пекін розгортає надводні кораблі з крилатими ракетами в Беринговому морі та бере на озброєння атомні підводні човни та бомбардувальники з можливістю дозаправки в повітрі.

Водночас Росія поновила стратегічні патрулі важких бомбардувальників уздовж північноамериканського узбережжя та інтегрувала до свого флоту сучасні субмарини.

Ракетні програми розробляють КНДР та Іран. Вони потенційно здатні пошкодити критичну інфраструктуру США.

У стратегічному документі наголошується, що зазначені тенденції водночас породжують як традиційні, так і нові загрози на всіх напрямках - від Європи й Близького Сходу до Азійсько-Тихоокеанського регіону та Північної Америки.

Експерти Пентагону виступають за підвищення рівня оборонної готовності, зміцнення співпраці з партнерами та розбудову механізмів превентивного стримування з метою уникнення надмірної ескалації та забезпечення стабільності на континенті.

