4 024 53

Ризик прямого конфлікту США та РФ зростає, - американський генерал

Можливість війни між РФ та США. Що кажуть у ЗС Штатів

Під час виступу у Конгресі США глава Північного командування ЗС США генерал Грегорі Гійо заявив про зростання ризику прямого конфлікту Сполучених Штатів із противниками, зокрема і з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Так, у звіті генерал вказує, що ймовірність прямого зіткнення Сполучених Штатів зростає фактично з усіма головними противниками, до переліку яких, окрім Росії, входять Китай, Північна Корея та Іран.

Україна та Близький Схід

Гійо вважає, що агресія РФ проти України може перерости у прямий військовий конфлікт зі США через низку можливих сценаріїв. Водночас війна, розпочата нападом ХАМАС на Ізраїль, загрожує втягнути США у зіткнення з Іраном та його проксі-силами.

Співпраця між противниками

Генерал припускає, що співпраця між РФ та Китаєм, а також угоди з КНДР та Іраном дедалі більше нагадують основу для військового партнерства, здатного швидко розширити конфлікт із одного фронту на коаліцію противників.

Засоби ураження біля США

Пекін розгортає надводні кораблі з крилатими ракетами в Беринговому морі та бере на озброєння атомні підводні човни та бомбардувальники з можливістю дозаправки в повітрі.

Водночас Росія поновила стратегічні патрулі важких бомбардувальників уздовж північноамериканського узбережжя та інтегрувала до свого флоту сучасні субмарини.

Ракетні програми розробляють КНДР та Іран. Вони потенційно здатні пошкодити критичну інфраструктуру США.

У стратегічному документі наголошується, що зазначені тенденції водночас породжують як традиційні, так і нові загрози на всіх напрямках - від Європи й Близького Сходу до Азійсько-Тихоокеанського регіону та Північної Америки.

Експерти Пентагону виступають за підвищення рівня оборонної готовності, зміцнення співпраці з партнерами та розбудову механізмів превентивного стримування з метою уникнення надмірної ескалації та забезпечення стабільності на континенті.

Автор: 

війна (1467) росія (67259) США (24085)
Топ коментарі
+19
рудий проїпе штати без усілякого зіткнення
довбойобство - гарантія перемоги ворога
показати весь коментар
14.05.2025 10:06 Відповісти
+13
або ще більше обісратися.
показати весь коментар
14.05.2025 10:09 Відповісти
+7
Чудова нагода зробити Америку знов великою!
показати весь коментар
14.05.2025 10:07 Відповісти
та поки до вас США дойде- ми й самі справимося
показати весь коментар
14.05.2025 11:13 Відповісти
скоріше б вже
показати весь коментар
14.05.2025 10:09 Відповісти
Щоб все було чікі-пікі ,треба дагаваріцця па срєдінє , Аляски.
показати весь коментар
14.05.2025 10:09 Відповісти
А чого посередині? Аляска - ісконно китайська територія, населена китайцями. Подивіться - корінне населення таке ж вузькооке, низеньке і не жирне. Тобто повна протилежність американцям.
показати весь коментар
14.05.2025 11:05 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 11:34 Відповісти
Вони схожі на єскімосів .
показати весь коментар
14.05.2025 11:44 Відповісти
Ну тобто тундра - це теж Китай. Але кацапи і так не проти.
показати весь коментар
14.05.2025 11:57 Відповісти
Озобоченістю на папірцях!
показати весь коментар
14.05.2025 10:13 Відповісти
якщо трамп не круглий дурень,то це була сітуація перед вступом його на посаду...
показати весь коментар
14.05.2025 10:16 Відповісти
він не круглий, а .Д. у квадраті
показати весь коментар
14.05.2025 10:26 Відповісти
Іран розїбати для США декілька днів, кацапів розїбати - дати 300 томагавків Україні, чого асашай тупить незрозуміло
показати весь коментар
14.05.2025 10:19 Відповісти
Нагадайте, за скільки днів вони з Афганістаном упоралися? А з В'єтнамом?
показати весь коментар
14.05.2025 10:33 Відповісти
Дивлячись шо розуміти під "впоралися". Афганістан вони захопили вмомент. Як і СРСР колись. Нема нічого складного захопити кілометри піску і каміння, населеного бабаями в тапках. США ставили перед собою задачу тих бабаїв "очєловєчіть", цивілізувати, і шоб вони потім самі билися за ідеали демократії. Я собсно і у Вʼєтнамі. І саме з цим в обох випадках вийшов полний прольот.
показати весь коментар
14.05.2025 11:09 Відповісти
Міста. може, й захопили (чи всі?). А поза місто їм сунутися не було як. Тому й пролетіли.
показати весь коментар
14.05.2025 11:13 Відповісти
Та нормально сувалися. Не переоцінюйте моджахедів. Партизанський рух це зовсім не те саме, шо контролювати якісь території. Особливо з американськими технологіями. Просто в якийсь момент шо американці, шо совєти зрозуміли, шо сидять вони там абсолютно без якогось результату. СРСР жеж теж готував місцеву армію, тренував місцевих бути комуністами і всяке таке.
показати весь коментар
14.05.2025 11:22 Відповісти
Якби вони там сиділи в безпеці, вони б ізвідти славетно не тікали.
показати весь коментар
14.05.2025 15:12 Відповісти
Якби рішення не було прийнято десь в Вашингтоні, то сиділи б вони там і далі стільки, скільки треба.
показати весь коментар
14.05.2025 15:14 Відповісти
То десь у Вашинґтоні рішення висмоктують із пальця…
показати весь коментар
14.05.2025 15:35 Відповісти
Яка різниця з чого висмоктують? До суті нашої дискусії це не має відношення.
показати весь коментар
14.05.2025 15:41 Відповісти
Та ясно: заманулося - зайшли в Афганістан, заманулося - вийшли. Й усе без причини - так у голову стрельнуло…

Моя версія: тікали, бо далі сидіти було а) безперспективно, б) дорого, в) небезпечно.

Якщо вони тепер полізуть в Іран, усе закінчиться ще ганебнішим пшиком.
показати весь коментар
14.05.2025 15:55 Відповісти
В Ірані не треба сидіти. Прийдуть, розваляють все і підуть. Тож може проканати.
показати весь коментар
14.05.2025 17:02 Відповісти
Вони насправді й не прийдуть.
показати весь коментар
14.05.2025 20:49 Відповісти
Скоріш за все...
показати весь коментар
14.05.2025 21:00 Відповісти
Треба трампу сказати скільки він зекономить якщо скоротиь свої збройні сили, всеодно потужності перемогти рашку чи китайців вже немає. тому можна пару тисюлишити що б лякати мексиканців чи хуситів!
показати весь коментар
14.05.2025 10:19 Відповісти
Давайте, починайте. Хочеться побачити *вялічіє сша*.
показати весь коментар
14.05.2025 10:20 Відповісти
та всі побачили то вялічіє...це літак С-17 ВПС США (16.08.21) хаотична евакуація з Кабулу.. За даними Міністерства оборони США, загальні військові витрати в Афганістані (з жовтня 2001 року по вересень 2019 року) досягли 778 млрд доларів
показати весь коментар
14.05.2025 10:36 Відповісти
Вже відома маніпуляція. Навколо літака місцеві цивільні. Військові США виходили дисципліновано.
Так, купу техніки залишили.
показати весь коментар
14.05.2025 10:42 Відповісти
ну так, дисципліновано втекли і залишили талібану купу американської техніки..
показати весь коментар
14.05.2025 11:16 Відповісти
Це було за часі правління старіка Байдена
показати весь коментар
14.05.2025 10:45 Відповісти
немає різниці ..трамп вже більше просрав..
показати весь коментар
14.05.2025 11:18 Відповісти
Який висновок зробить Трамп? Лизнути сраку путлера, зробить комплімент рокет-мену, обійнятись с вініпухом та послати Вітькова в Іран, шукати друзів. І головне - звільнити генералів, які кажуть про військові загрози. Все! Можно летіти в Маралаго гоняти м'ячика.
показати весь коментар
14.05.2025 10:28 Відповісти
Це все занадто, простіше викликати масканутого з травичкою, або з чимось міцніший і знову все буде в порядку
показати весь коментар
14.05.2025 11:09 Відповісти
Вже обісрались ?
показати весь коментар
14.05.2025 10:34 Відповісти
Всі це відчули коли ЗСУ потопили єдиний флагман ЧФ проєкту 1164 -"москва" ,це вже історія!
У США немає таких здобутків.
показати весь коментар
14.05.2025 10:42 Відповісти
дебіли амеріканські ,якою головою ,ви думали про русню та китай , коли вливали в їх економіку тріліони ?!!!
показати весь коментар
14.05.2025 10:37 Відповісти
Заднім числом більшість розумні.
Тоді вижалося, що ситий середній клас сформує здорове капіталістичне суспільство.
показати весь коментар
14.05.2025 10:44 Відповісти
Ви реально вірити, що туди гроші вкладалися заради появи середнього класу???))))))
показати весь коментар
14.05.2025 13:22 Відповісти
Статки в країні з"являються самі по собі ? наче завезли 100 тис. долярів інвестицій ... і все, країна багата на 25 років наперед ?!
показати весь коментар
14.05.2025 13:30 Відповісти
до чого тут статки? американці просто феєричні дебіли коли взяли на озброєння стратегію Кіссінджера з відтягування одних дикунів-людожерів від інших.
Янкі чомусь вірили що коли дикуни-людожери стануть більше їсти і довше спати то вони стануть цивілізованими і проникнуться демократією, свободою та іншими західними нескрєпними віруваннями.
І це в 70-х - коли ще були живі люди які пам'ятила чим закінчилось європейське поплескування Адіка по плечу і американська індустріалізація совка...
Просто феєричні дебіли, не краще наших зелених.
показати весь коментар
14.05.2025 13:38 Відповісти
Бо вірили ! Така теорія була ! Що не так ?
Ми тут у світле майбутнє 70 років вірили !

До речі. Ще побачимо чим закінчиться бодання США з Китаєм. Шальці вагів постійно туди-сюди ...
показати весь коментар
15.05.2025 18:19 Відповісти
Тільки надія на США, що вони вгамують світового терориста і похериста всього світового устрію. Особисто я за те, щоб це скоріше відбулося. Спочатку кацапи будуть погрожувати своїм ядерним металорбрухтом, будуть проводити навявння, покажуть "аналогоовнет" і підводні човни..., а як тільки переконаються, що США не злякалися їх погроз, заскавчать і полізуть ховатися по нірках, призиваючи до дружби і будуть тиснути на мозоль "а як же народ Планети, який може загинути?"
показати весь коментар
14.05.2025 10:37 Відповісти
ви серйозно в це вірите ? Якщо зараз ***** підтягне на кубу іскандери то США Аляску віддадуть!
показати весь коментар
14.05.2025 10:45 Відповісти
Та да ... черговий термін завтра, 15 травня, у Стамбулі.
показати весь коментар
14.05.2025 10:46 Відповісти
Але є інша точка зору, якщо США ім. Дональда Великого вже неодноразово "кинули" своїх союзників, то чи буде він починати війну з КРН за Тайвань, з парашою за схід Європи, з КНДР за Південну Корею, і т.п.?
Звісно зараз в США розказують що вони переорієнтовуються на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Але, Трамп точно буде щось там робити, окрім голосної балаканини?
США зациклюються на самих собі. Це відбувалось і до Трампа, стрімко пришвидшилось при ньому. Я дуже не впевнений, що вони вийдуть з цього стану.
показати весь коментар
14.05.2025 10:43 Відповісти
звісно що ні,ніякої війни США з КНР небуде, тому звідти намагаються евакуювати виробництво чипів але це занадто складний і довготривалий процес.. У КНР є шанс все це отримати зараз.
показати весь коментар
14.05.2025 10:48 Відповісти
Яке там протистояння ? Ви ж смокчете у ***** цілодобово).
показати весь коментар
14.05.2025 10:53 Відповісти
Ризик прямого конфлікту США і диктаторських країн зростає саме через боягузливу позицію США .! США фактично - провокують їх на конфлікт , своїми нескінченними поступками , задобрюванням і намаганнями догодити . Диктатури сприймають всі ці поступки як прояв слабкості . А слабких завжди товчуть .
От ***** наприклад - сидить в бункері і думає - ну якщо трамп мене так боїться то чому я маю зважати на думку США , чому маю припиняти війну в Україні , або - чому я маю відмовлятись від вимог до НАТО повернутись на кордони 1997р .? Все йде - по плану , мене бояться , мені ніхто не заважає робити все що я хочу , значить -буду продовжувати творити цей бєспрєдєл і далі .!
показати весь коментар
14.05.2025 11:52 Відповісти
Трамп наче висував такі підозри що до загроз з боку кацапів і Китаю коли говорив про прєднання Гренландії , що вона буде гарним щитом . Але всі бачать що справжній інтерес там як і в України в копалинах і прибутку для США .
показати весь коментар
14.05.2025 11:54 Відповісти
рф вже задовбала всіх..
невже і трумпа деалєра?
показати весь коментар
14.05.2025 13:27 Відповісти
 
 