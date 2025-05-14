Ризик прямого конфлікту США та РФ зростає, - американський генерал
Під час виступу у Конгресі США глава Північного командування ЗС США генерал Грегорі Гійо заявив про зростання ризику прямого конфлікту Сполучених Штатів із противниками, зокрема і з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Так, у звіті генерал вказує, що ймовірність прямого зіткнення Сполучених Штатів зростає фактично з усіма головними противниками, до переліку яких, окрім Росії, входять Китай, Північна Корея та Іран.
Україна та Близький Схід
Гійо вважає, що агресія РФ проти України може перерости у прямий військовий конфлікт зі США через низку можливих сценаріїв. Водночас війна, розпочата нападом ХАМАС на Ізраїль, загрожує втягнути США у зіткнення з Іраном та його проксі-силами.
Співпраця між противниками
Генерал припускає, що співпраця між РФ та Китаєм, а також угоди з КНДР та Іраном дедалі більше нагадують основу для військового партнерства, здатного швидко розширити конфлікт із одного фронту на коаліцію противників.
Засоби ураження біля США
Пекін розгортає надводні кораблі з крилатими ракетами в Беринговому морі та бере на озброєння атомні підводні човни та бомбардувальники з можливістю дозаправки в повітрі.
Водночас Росія поновила стратегічні патрулі важких бомбардувальників уздовж північноамериканського узбережжя та інтегрувала до свого флоту сучасні субмарини.
Ракетні програми розробляють КНДР та Іран. Вони потенційно здатні пошкодити критичну інфраструктуру США.
У стратегічному документі наголошується, що зазначені тенденції водночас породжують як традиційні, так і нові загрози на всіх напрямках - від Європи й Близького Сходу до Азійсько-Тихоокеанського регіону та Північної Америки.
Експерти Пентагону виступають за підвищення рівня оборонної готовності, зміцнення співпраці з партнерами та розбудову механізмів превентивного стримування з метою уникнення надмірної ескалації та забезпечення стабільності на континенті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
довбойобство - гарантія перемоги ворога
Моя версія: тікали, бо далі сидіти було а) безперспективно, б) дорого, в) небезпечно.
Якщо вони тепер полізуть в Іран, усе закінчиться ще ганебнішим пшиком.
Так, купу техніки залишили.
У США немає таких здобутків.
Тоді вижалося, що ситий середній клас сформує здорове капіталістичне суспільство.
Янкі чомусь вірили що коли дикуни-людожери стануть більше їсти і довше спати то вони стануть цивілізованими і проникнуться демократією, свободою та іншими західними нескрєпними віруваннями.
І це в 70-х - коли ще були живі люди які пам'ятила чим закінчилось європейське поплескування Адіка по плечу і американська індустріалізація совка...
Просто феєричні дебіли, не краще наших зелених.
Ми тут у світле майбутнє 70 років вірили !
До речі. Ще побачимо чим закінчиться бодання США з Китаєм. Шальці вагів постійно туди-сюди ...
Звісно зараз в США розказують що вони переорієнтовуються на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Але, Трамп точно буде щось там робити, окрім голосної балаканини?
США зациклюються на самих собі. Це відбувалось і до Трампа, стрімко пришвидшилось при ньому. Я дуже не впевнений, що вони вийдуть з цього стану.
От ***** наприклад - сидить в бункері і думає - ну якщо трамп мене так боїться то чому я маю зважати на думку США , чому маю припиняти війну в Україні , або - чому я маю відмовлятись від вимог до НАТО повернутись на кордони 1997р .? Все йде - по плану , мене бояться , мені ніхто не заважає робити все що я хочу , значить -буду продовжувати творити цей бєспрєдєл і далі .!
невже і трумпа деалєра?