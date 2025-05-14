РУС
Доверие к Зеленскому выросло до 74%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому вырос

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 74%. В то же время не доверяют главе государства 22% украинцев.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на первую половину мая 2025 года 74% украинцев доверяли Президенту В. Зеленскому, не доверяли - 22%. Баланс доверия-недоверия составляет +52%.

По сравнению с нашим последним опросом в марте 2025 года доверие к Президенту выросло: так, доля тех, кто доверяет, выросла с 69% до 74%, а доля тех, кто не доверяет - снизилась с 28% до 22%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился с +41% до +52%", - говорится в исследовании.

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому вырос

Также читайте: 71% украинцев считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился в течение 2-12 мая 2025 года. Всего было опрошено 1010 респондентов.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Также читайте: 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) опрос (2889) рейтинг (1645) КМИС (346)
+51
14.05.2025 12:50 Ответить
14.05.2025 12:50 Ответить
+36
знову опит в ОП проводили?
14.05.2025 12:51 Ответить
14.05.2025 12:51 Ответить
+36
Нахрена публікувати брехню?
14.05.2025 12:56 Ответить
14.05.2025 12:56 Ответить
Покажчик потужнометра зафіксував 73 Vova
14.05.2025 14:03 Ответить
14.05.2025 14:03 Ответить
А довіра до КМІС впала до 0, продажні шкури що малюють рейтенги на замовлення адміністрації президента
14.05.2025 14:12 Ответить
14.05.2025 14:12 Ответить
а може 174?
14.05.2025 14:16 Ответить
14.05.2025 14:16 Ответить
Через місяць буде 146%! Готуемося до святкових шашликів!
14.05.2025 14:16 Ответить
14.05.2025 14:16 Ответить
Щойно натомість Буратіни прийде хтось нормальний, то війна закінчиться. У пуйлатільки на гадьониша вся надія
14.05.2025 14:16 Ответить
14.05.2025 14:16 Ответить
Бессмысленный опрос во время военного положения. Ответ как всегда очевиден, но не имеет ничего общего с реальностью. У Черчилля был отличный рейтинг в период ВМВ, но он проиграл первые же выборы после окончания войны.
14.05.2025 14:22 Ответить
14.05.2025 14:22 Ответить
Агов !!! Де ви ті 74% ? Щось не видно на "Цензорі"... Ви мабуть як та крапля прісної води, що впала в солений океан. Ви якби є, але знайти вас...
14.05.2025 14:36 Ответить
14.05.2025 14:36 Ответить
Агов! Небуло ніколи ніяких 74%! Виборів зараз нема тільки тому, що у головних претендентів на булаву не вистачає рейтингу для перемоги. Бо переможе Залужний
14.05.2025 15:44 Ответить
14.05.2025 15:44 Ответить
Думаю це реальна цифра . Вони міряють її в контексті кількості українців які бажають мирних перемовин з росією, заморозки конфлікту і відмови від Криму з Лугандоном. Припускаю що таких десь 25 відсотків, всі інші 75 відсотків готові воювати до талого за повернення Криму та непідконтрольного Лугандону, саме другу верству населення у повному складі і записали у прихильники нашого імператора Зе......
14.05.2025 14:51 Ответить
14.05.2025 14:51 Ответить
Я вас прощу, Фима, не пи*дить мине в ушные раковины.
14.05.2025 15:05 Ответить
14.05.2025 15:05 Ответить
Куди поділась Бєкєшкіна,де ця стара негарна хфойда?
14.05.2025 15:30 Ответить
14.05.2025 15:30 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
14.05.2025 15:34 Ответить
14.05.2025 15:34 Ответить
Х.йня. Грьобане зелене гнойовище.
14.05.2025 16:13 Ответить
14.05.2025 16:13 Ответить
Клоун дивиться хмарафон і малює собісам рейтинг ,
14.05.2025 16:22 Ответить
14.05.2025 16:22 Ответить
Прямо на очах ростимо, і перетворюємось на гібрид Кацапії і Білорусі.
14.05.2025 17:06 Ответить
14.05.2025 17:06 Ответить
Покажіть мені, де вони ці опитування проводять.Я хочу їх за горлянку потримати.❤️🇺🇦❤️
15.05.2025 08:28 Ответить
15.05.2025 08:28 Ответить
Якщо це правда, чому є проблема з мобілізацією?? Один видосик на 2 хвилини це вирішив би
15.05.2025 11:14 Ответить
15.05.2025 11:14 Ответить
