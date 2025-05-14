Доверие к Зеленскому выросло до 74%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 74%. В то же время не доверяют главе государства 22% украинцев.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на первую половину мая 2025 года 74% украинцев доверяли Президенту В. Зеленскому, не доверяли - 22%. Баланс доверия-недоверия составляет +52%.

По сравнению с нашим последним опросом в марте 2025 года доверие к Президенту выросло: так, доля тех, кто доверяет, выросла с 69% до 74%, а доля тех, кто не доверяет - снизилась с 28% до 22%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился с +41% до +52%", - говорится в исследовании.

Также читайте: 71% украинцев считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился в течение 2-12 мая 2025 года. Всего было опрошено 1010 респондентов.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Также читайте: 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА