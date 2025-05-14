Довіра до Зеленського зросла до 74%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс до 74%. Водночас не довіряють главі держави 22% українців.

Про це свідчить опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Президенту В. Зеленському, не довіряли – 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.

Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%", - йдеться в дослідженні.

Опитування проводилося протягом 2-12 травня 2025 року. Всього було опитано 1010 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

