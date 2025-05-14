УКР
Довіра до Зеленського зросла до 74%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до Володимира Зеленського зріс

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс до 74%. Водночас не довіряють главі держави 22% українців.

Про це свідчить опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Президенту В. Зеленському, не довіряли – 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.

Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%", - йдеться в дослідженні.

Опитування проводилося протягом 2-12 травня 2025 року. Всього було опитано 1010 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

+51
показати весь коментар
14.05.2025 12:50 Відповісти
+36
знову опит в ОП проводили?
показати весь коментар
14.05.2025 12:51 Відповісти
+36
Нахрена публікувати брехню?
показати весь коментар
14.05.2025 12:56 Відповісти
Покажчик потужнометра зафіксував 73 Vova
показати весь коментар
14.05.2025 14:03 Відповісти
А довіра до КМІС впала до 0, продажні шкури що малюють рейтенги на замовлення адміністрації президента
показати весь коментар
14.05.2025 14:12 Відповісти
а може 174?
показати весь коментар
14.05.2025 14:16 Відповісти
Через місяць буде 146%! Готуемося до святкових шашликів!
показати весь коментар
14.05.2025 14:16 Відповісти
Щойно натомість Буратіни прийде хтось нормальний, то війна закінчиться. У пуйлатільки на гадьониша вся надія
показати весь коментар
14.05.2025 14:16 Відповісти
Бессмысленный опрос во время военного положения. Ответ как всегда очевиден, но не имеет ничего общего с реальностью. У Черчилля был отличный рейтинг в период ВМВ, но он проиграл первые же выборы после окончания войны.
показати весь коментар
14.05.2025 14:22 Відповісти
Агов !!! Де ви ті 74% ? Щось не видно на "Цензорі"... Ви мабуть як та крапля прісної води, що впала в солений океан. Ви якби є, але знайти вас...
показати весь коментар
14.05.2025 14:36 Відповісти
Агов! Небуло ніколи ніяких 74%! Виборів зараз нема тільки тому, що у головних претендентів на булаву не вистачає рейтингу для перемоги. Бо переможе Залужний
показати весь коментар
14.05.2025 15:44 Відповісти
Думаю це реальна цифра . Вони міряють її в контексті кількості українців які бажають мирних перемовин з росією, заморозки конфлікту і відмови від Криму з Лугандоном. Припускаю що таких десь 25 відсотків, всі інші 75 відсотків готові воювати до талого за повернення Криму та непідконтрольного Лугандону, саме другу верству населення у повному складі і записали у прихильники нашого імператора Зе......
показати весь коментар
14.05.2025 14:51 Відповісти
Я вас прощу, Фима, не пи*дить мине в ушные раковины.
показати весь коментар
14.05.2025 15:05 Відповісти
Куди поділась Бєкєшкіна,де ця стара негарна хфойда?
показати весь коментар
14.05.2025 15:30 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
14.05.2025 15:34 Відповісти
Х.йня. Грьобане зелене гнойовище.
показати весь коментар
14.05.2025 16:13 Відповісти
Клоун дивиться хмарафон і малює собісам рейтинг ,
показати весь коментар
14.05.2025 16:22 Відповісти
Прямо на очах ростимо, і перетворюємось на гібрид Кацапії і Білорусі.
показати весь коментар
14.05.2025 17:06 Відповісти
Покажіть мені, де вони ці опитування проводять.Я хочу їх за горлянку потримати.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
15.05.2025 08:28 Відповісти
Якщо це правда, чому є проблема з мобілізацією?? Один видосик на 2 хвилини це вирішив би
показати весь коментар
15.05.2025 11:14 Відповісти
