"На данный момент Гладковский не задержан", - адвокат Волынец

Адвокат Олега Гладковского опроверг информацию о задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО в Испании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Руслан Волынец.

Гладковский не является задержанным

"Сегодня во многих СМИ была обнародована информация о задержании в Испании Гладковского Олега Владимировича. С учетом многочисленных обращений, хочу сообщить, что сейчас, Гладковский Олег Владимирович не является задержанным. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога, как условия освобождения", - написал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Испании задержали Гладковского. Решается вопрос об экстрадиции

Дело касается производства военных автомобилей

Уголовное производство, в рамках которого осуществляется розыск, касается обстоятельств, относительно производства военных автомобилей для ВС Украины в 2016-2017 годах. Сейчас данное дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Правоохранителям известно место пребывания Гладковского

"Относительно розыска, то на мой взгляд, он является искусственным, поскольку правоохранительным органам Украины и суду, стороной защиты было заблаговременно сообщено о местонахождении Гладковского А.В., как точный адрес его проживания, так и средства связи", - сообщил адвокат.

Более того, Гладковский А.В. долго участвовал в рассмотрении этого дела в режиме видеоконференции. Но именно по инициативе стороны обвинения, которую поддержал суд, было принято решение о необходимости его личного участия в суде.

"Хочу напомнить, что еще в начале марта 2022 года (когда это не было распространенной практикой), Гладковский Олег Владимирович, по собственной инициативе, обратился в ВАКС с ходатайством о перечислении в то время имеющегося в данном деле залога в пользу ВС Украины, в размере 10,6 миллионов гривен. Указанный размер средств является равномерным к якобы причиненным убыткам в рамках обстоятельств закупки автомобилей в ВС Украины", - отметил Волынец.

Также читайте: Суд оправдал экс-директора завода "Укроборонпрома" по делу об "откате" от группы Гладковского

Что предшествовало?

14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

Дело Олега Гладковского

В октябре 2019 года сотрудники НАБУ задержали президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Ему вместе с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны сообщили о подозрении в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам.

По данным следствия, сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал Гладковского с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога, уже 21 октября того же года залог внесли и он вышел из СИЗО.

В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ, и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого, Гладковский перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу.

В апреле 2024 года НАБУ объявило Гладковского в розыск.