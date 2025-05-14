РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Гладковского задержали в Испании
2 387 50

"На данный момент Гладковский не задержан", - адвокат Волынец

Олег Гладковский

Адвокат Олега Гладковского опроверг информацию о задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО в Испании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Руслан Волынец.

Гладковский не является задержанным

"Сегодня во многих СМИ была обнародована информация о задержании в Испании Гладковского Олега Владимировича. С учетом многочисленных обращений, хочу сообщить, что сейчас, Гладковский Олег Владимирович не является задержанным. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога, как условия освобождения", - написал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Испании задержали Гладковского. Решается вопрос об экстрадиции

Дело касается производства военных автомобилей

Уголовное производство, в рамках которого осуществляется розыск, касается обстоятельств, относительно производства военных автомобилей для ВС Украины в 2016-2017 годах. Сейчас данное дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Правоохранителям известно место пребывания Гладковского

"Относительно розыска, то на мой взгляд, он является искусственным, поскольку правоохранительным органам Украины и суду, стороной защиты было заблаговременно сообщено о местонахождении Гладковского А.В., как точный адрес его проживания, так и средства связи", - сообщил адвокат.

Более того, Гладковский А.В. долго участвовал в рассмотрении этого дела в режиме видеоконференции. Но именно по инициативе стороны обвинения, которую поддержал суд, было принято решение о необходимости его личного участия в суде.

"Хочу напомнить, что еще в начале марта 2022 года (когда это не было распространенной практикой), Гладковский Олег Владимирович, по собственной инициативе, обратился в ВАКС с ходатайством о перечислении в то время имеющегося в данном деле залога в пользу ВС Украины, в размере 10,6 миллионов гривен. Указанный размер средств является равномерным к якобы причиненным убыткам в рамках обстоятельств закупки автомобилей в ВС Украины", - отметил Волынец.

Также читайте: Суд оправдал экс-директора завода "Укроборонпрома" по делу об "откате" от группы Гладковского

Что предшествовало?

14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

Дело Олега Гладковского

В октябре 2019 года сотрудники НАБУ задержали президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Ему вместе с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны сообщили о подозрении в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам.

По данным следствия, сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал Гладковского с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога, уже 21 октября того же года залог внесли и он вышел из СИЗО.

В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ, и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого, Гладковский перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу.

В апреле 2024 года НАБУ объявило Гладковского в розыск.

Автор: 

адвокат (1445) задержание (6699) Гладковский Олег (160)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Вы бы почитали что ему инкриминируют. "Створення протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери". Это не дело, это треш, высосанный из 21 пальца "величайшего".
показать весь комментарий
14.05.2025 17:54 Ответить
+17
"Подельников" уже сдала наша прокуратура. И их арестовали. Только вот незадача - арестованы люди в рашке, помогавшие контрабандой доставать остродефицитные запчасти для нашей поенной техники. Конкретно этого дела - клистроны для ЗРК С-300.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:57 Ответить
+16
Вважаю людей які всіма способами забезпечують ЗСУ треба нагороджувати, а не переслідувати.
В даному випадку ми спостерігаємо спільну операцію зелених і кацапів.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З пілятиськими єврозаконами всі наші корупціонери втечуть чи роками будуть судитись... Друге діло - хто їх випускає... Цих теж треба на цугундер!
показать весь комментарий
14.05.2025 17:29 Ответить
Вы бы почитали что ему инкриминируют. "Створення протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери". Это не дело, это треш, высосанный из 21 пальца "величайшего".
показать весь комментарий
14.05.2025 17:54 Ответить
Кого ви захищаєте? "Гладковський, який до 2014 року мав прізвище Свинарчук, використав службове становище для отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та наближені до нього мають частку власності. Йдеться про ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Зокрема Гладковського звинувачують у забезпеченні невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність умовам уряду, та закупівлю вантажівок у дочірнього підприємства згаданої вище компанії. Це призвело до збитків державі у сумі 17,44 млн гривень"! І це тільки вершина айсбергу! В нього є якась індульгенція, якщо він має відношення до "Богдан Моторс"? Та ви і русняві болота тут пишете з великої літери... В одному можу погодитись - це те, що судам в нас теж неможливо довіряти! І саме це найголовніше!
показать весь комментарий
14.05.2025 19:17 Ответить
Да-да-да. Свежо предание. Можно мне перечень уголовных дел по "Богдан Моторс", которые еще не закрыты? Те самые, про которые рассказывали про десятки миллиардов выгоды. Покажите? А их просто нет. А знаете почему? Потому, что бронированные "Богданы" Гладковского оказались лучше и дешевле закупленных Зеленским гражданских МАЗов с китайской начинкой. А из уголовных дел осталось только эта туфта про контрабанду запчастей.

https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»

https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант | Defense Express
показать весь комментарий
14.05.2025 19:27 Ответить
И да, чуть не забыл, там еще были картины как у Пороха. Они тоже не дожили до суда
показать весь комментарий
14.05.2025 19:31 Ответить
Шо вы так тухес рвете за этого типа-патриота, который такой честный, шо сдрыснул за бугор? Вы уверены в его честности, или так надо топить за него, бо оно с "Богдан Моторс"? Все когда-то выяснится... Кличка, который Киев уродует, тоже броситесь защищать вместе с комарницким? Тот типок тоже свалил...
показать весь комментарий
14.05.2025 21:02 Ответить
Вам же написали все про кримінальні справи, які скоріше за все треш, а не справи. Тут інше, якщо він такий великий злочинець, то як він пересік кордон імені Зеленського? Можливо переплив вночі Тису? Навіщо його випустили із країни, а скоріше видавили? Можливо щоб позакривати незаконно відкриті справи, під час підготовки до виборів Боневтіка Потужного?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:00 Ответить
Мне абсолютно насрать на Гладковского как такового. Но мы прекрасно понимаем почему его дело достали из нафталина спустя годы. Уже достало когда власть собственный треш пытается скрыть доставанием из нафталина очередной медийно раскрученной фамилии. Хотели бы реально посадить и было бы реально за что - давно бы посадили, а не свободно отпускали и вытягивали из небытия под выборы. Это раз.

И два это то, что в результате всех действий зеленого гельминта армия и страна лишились налаженного канала поставок остродефицитных запчастей к важному для безопасности вооружению, лишились недорогих и хороших грузовиков, пикапов и медичек для ЗСУ, несколько лишних сотен которых сейчас нам бы ой как пригодились. Если после 3 лет большой войны вы этого до сих пор не понимаете - флаг вам в руки и барабан на шею.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:37 Ответить
Ті мільйони - ніц, в порівнянні з сотнями мільйонів на яйцях по 17, бракованих мінах, мовчу вже про " зуби дракона" та окопи, які хлопці сап.лопатками рили, а записали на них бабла, як на 5-ти зіркові готелі. Ракетну програму взагалі закрили, а оборонпром пустили по тринді, щоб замести сліди крадівництва 19-21 років. Зате асфальт клали....правда, не уточнили, що для мацкалів. Хоча, якби було виділено 20 відсотків з того, що вкрали на асфальті, Україні не треба було б просити в когось закрити небо. А, можливо, все це й робилось спецом....не можливо, а точно.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:43 Ответить
У тебе тухес ще не пройшов с тих пір як Кличко роздав автомати Киянам?
показать весь комментарий
14.05.2025 23:44 Ответить
За Льоньою -космонавтом у Києві скучив чи з Омельченком разом крав , що Кличко упоперек горла став ?
показать весь комментарий
14.05.2025 23:52 Ответить
Клічко - нормальний чел, вибраний киянами, а не сєпарнею, яка здриснула аби не захищати свій "угольний край, який нас кормив всі тисячоліття ще до нашої ери". А комар - це сосна дєрмака, яка рубила бабло і ділилася з шоблою. Мало поділився, то трошки посидить і віддасть більше. Після чого його й відпустять. Що, когось з чемоданами бабла взяли, посадили і судили???? Смішний ти, тухес...
показать весь комментарий
14.05.2025 23:59 Ответить
«Це призвело до збитків державі у сумі 17,44 млн гривень"!
показать весь комментарий
14.05.2025 23:55 Ответить
Збитки за Богдани, які перли на фронт і наші хлопці не вірили своєму щастю??? А тепер от краще...Джипяри нам японці передали для фронту....а на них слуги урода їзлять і мєнти з мігалками катаються...а на фронт - фіга, нехай волонтери паряться.
показать весь комментарий
15.05.2025 00:03 Ответить
Та я до того, що для нинішних, навіть не корупціонерів, а МАРОДЕРІВ, це смішні гроші....
показать весь комментарий
15.05.2025 00:16 Ответить
Оно задають питання:
«А коли вже руки дійдуть до тих, кто вкрав в Мінобороні 36 млрд через "безнадійну дебіторку"?»
показать весь комментарий
15.05.2025 00:26 Ответить
Арестовать и в Украину упыря, пора ответ держать и сдавать подельников...
показать весь комментарий
14.05.2025 17:33 Ответить
"Подельников" уже сдала наша прокуратура. И их арестовали. Только вот незадача - арестованы люди в рашке, помогавшие контрабандой доставать остродефицитные запчасти для нашей поенной техники. Конкретно этого дела - клистроны для ЗРК С-300.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:57 Ответить
Да-да. Тартаровсеое следствие агентов ФСБ? Ага. Оно уже разобралось. Оставило Украину без рабочих ЗРК перед большим вторжением.

Шевченко Євген: Як агентурні мережі ФСБ зривали операції ГУР МО та руйнували українську ППО « Резонанси | Мобільна версія | Цензор.НЕТ
показать весь комментарий
14.05.2025 18:06 Ответить
Ви хочете що б кацабот порадувався за те, що Гладковськи обдурив ФСБ?
показать весь комментарий
14.05.2025 23:46 Ответить
Ну, там Гладковский скорее был "один из". Там было задействовано много людей, включая и ГУР. Кто был автором нам неведомо. Но что он сыграл свою роль в возрождении ЗСУ - это точно. И в нормальной стране его бы за это наградили, а не клевали ради сведения политических счетов.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:58 Ответить
А скількох російських прапорщіків, відповідальних за майно складів МО РФ, порішило ФСБ після розкриття ДБР цих каналів постачання ....
показать весь комментарий
15.05.2025 00:20 Ответить
Мудрий нарід чомусь пам'ятає "свінарьчюков"™ але ніц не пам'ятає рєзнікових і баканових... Дивина, та й годі...
показать весь комментарий
14.05.2025 18:16 Ответить
Всё будет норм, никто не забыт, ничто не забыто...всем придётся ответ держать.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:18 Ответить
Путин - *****.
Крим- Україна!
показать весь комментарий
14.05.2025 23:47 Ответить
І обісрався опонент
показать весь комментарий
14.05.2025 23:54 Ответить
Простий тест на кацапа.
Типу: «скажи паляниця»
показать весь комментарий
14.05.2025 23:56 Ответить
Цікаво. Зник у 22, а у розшук подали через два роки.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:43 Ответить
Выборы. Основная его вина - фамилия и близость к Пороху.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:58 Ответить
І національність
показать весь комментарий
14.05.2025 18:22 Ответить
Так. Він українець. Западенець. Це так бісило і бісить того гнусявого курдупля....
показать весь комментарий
14.05.2025 23:48 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 17:46 Ответить
Ідіот повинен сидіти в психушці !
показать весь комментарий
14.05.2025 23:48 Ответить
Зараз ідіоти при баблі і при владі. Світ змінився. Щось з homo sapiens на цій планеті не так...
показать весь комментарий
14.05.2025 23:51 Ответить
Ідіотів і без грошей і влади вистачає , он один "воров" ловить , правда , тих що мільярдами доларів з 2022 краде упритул не бачить .
показать весь комментарий
14.05.2025 23:57 Ответить
Та ні.
Вони не ідіоти.
Просто совість у них не там де у людей, в душі.
А в дірці.
показать весь комментарий
15.05.2025 00:01 Ответить
Це на твоєму клопотанні про помилування така печатка ?
показать весь комментарий
14.05.2025 23:55 Ответить
Я ще посміюсь, коли в Іспанії відмовлять в екстрадиції, "в зв'язку з ознаками політичного переслідування", або "загрозою для життя".
Зеленському варто пам'ятати, що там не Печерський телефонний суд іт. Татарова-Портнова, і справа може піти далеко не в інтересах рейтингу для нього.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:47 Ответить
я не здивуюся, якщо виявиться, що може він навіть й не підозрюваний.... а так просто захотілось про нього поговорити...
показать весь комментарий
14.05.2025 17:55 Ответить
Так хочуть ще нагадити Пороху, що не знають вже як. А так і дійсно, вори Єрмак і Зеля + вся зелена шобла-***** МАЮТЬ сидіти у в'язниці.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:19 Ответить
А коли вже руки дійдуть до тих, кто вкрав в Мінобороні 36 млрд через "безнадійну дебіторку"?
показать весь комментарий
14.05.2025 18:34 Ответить
Перед капітуляцією та перед виборами Зеленському потрібно за будь-яку ціну посадити Порошенка. Бо втрата влади для Зеленського- це автоматично в'язниця з конфіскацією.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:57 Ответить
Без Уряду Національного Порятунку - капітуляція.
А потім, путін з патрушевим почнуть задавати йому невдобні питання...
показать весь комментарий
15.05.2025 00:03 Ответить
Вважаю людей які всіма способами забезпечують ЗСУ треба нагороджувати, а не переслідувати.
В даному випадку ми спостерігаємо спільну операцію зелених і кацапів.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:10 Ответить
У всіх випадках. З 2019 року.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:46 Ответить
 
 