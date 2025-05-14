"На данный момент Гладковский не задержан", - адвокат Волынец
Адвокат Олега Гладковского опроверг информацию о задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО в Испании
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Руслан Волынец.
Гладковский не является задержанным
"Сегодня во многих СМИ была обнародована информация о задержании в Испании Гладковского Олега Владимировича. С учетом многочисленных обращений, хочу сообщить, что сейчас, Гладковский Олег Владимирович не является задержанным. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога, как условия освобождения", - написал адвокат.
Дело касается производства военных автомобилей
Уголовное производство, в рамках которого осуществляется розыск, касается обстоятельств, относительно производства военных автомобилей для ВС Украины в 2016-2017 годах. Сейчас данное дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.
Правоохранителям известно место пребывания Гладковского
"Относительно розыска, то на мой взгляд, он является искусственным, поскольку правоохранительным органам Украины и суду, стороной защиты было заблаговременно сообщено о местонахождении Гладковского А.В., как точный адрес его проживания, так и средства связи", - сообщил адвокат.
Более того, Гладковский А.В. долго участвовал в рассмотрении этого дела в режиме видеоконференции. Но именно по инициативе стороны обвинения, которую поддержал суд, было принято решение о необходимости его личного участия в суде.
"Хочу напомнить, что еще в начале марта 2022 года (когда это не было распространенной практикой), Гладковский Олег Владимирович, по собственной инициативе, обратился в ВАКС с ходатайством о перечислении в то время имеющегося в данном деле залога в пользу ВС Украины, в размере 10,6 миллионов гривен. Указанный размер средств является равномерным к якобы причиненным убыткам в рамках обстоятельств закупки автомобилей в ВС Украины", - отметил Волынец.
Что предшествовало?
14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.
Дело Олега Гладковского
В октябре 2019 года сотрудники НАБУ задержали президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Ему вместе с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны сообщили о подозрении в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам.
По данным следствия, сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.
19 октября 2019 года ВАКС арестовал Гладковского с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога, уже 21 октября того же года залог внесли и он вышел из СИЗО.
В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ, и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого, Гладковский перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу.
В апреле 2024 года НАБУ объявило Гладковского в розыск.
И два это то, что в результате всех действий зеленого гельминта армия и страна лишились налаженного канала поставок остродефицитных запчастей к важному для безопасности вооружению, лишились недорогих и хороших грузовиков, пикапов и медичек для ЗСУ, несколько лишних сотен которых сейчас нам бы ой как пригодились. Если после 3 лет большой войны вы этого до сих пор не понимаете - флаг вам в руки и барабан на шею.
«А коли вже руки дійдуть до тих, кто вкрав в Мінобороні 36 млрд через "безнадійну дебіторку"?»
Шевченко Євген: Як агентурні мережі ФСБ зривали операції ГУР МО та руйнували українську ППО « Резонанси | Мобільна версія | Цензор.НЕТ
Крим- Україна!
Типу: «скажи паляниця»
Вони не ідіоти.
Просто совість у них не там де у людей, в душі.
А в дірці.
Зеленському варто пам'ятати, що там не Печерський телефонний суд іт. Татарова-Портнова, і справа може піти далеко не в інтересах рейтингу для нього.
А потім, путін з патрушевим почнуть задавати йому невдобні питання...
В даному випадку ми спостерігаємо спільну операцію зелених і кацапів.