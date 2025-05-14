УКР
Новини Гладковського затримали в Іспанії
"Наразі Гладковський не є затриманим", - адвокат Волинець

Олег Гладковський

Адвокат Олега Гладковського спростував інформацію про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО в Іспанії

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив адвокат Руслан Волинець.

Гладковський не є затриманим

"Сьогодні в багатьох ЗМІ було оприлюднено інформацію про затримання в Іспанії Гладковського Олега Володимировича. З урахуванням численних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", - написав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії затримали Гладковського. Вирішується питання щодо екстрадиції

Справа стосується виробництва військових автомобілів

Кримінальне провадження, в рамках якого здійснюється розшук, стосується обставин, щодо виробництва військових автомобілів для ЗС України в 2016-2017 роках. Наразі дана справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

Правоохоронцям відомо місце перебування Гладковського

"Стосовно розшуку, то на мій погляд, він є штучний, оскільки правоохоронним органам України та суду, стороною захисту було завчасно повідомлено про місцезнаходження Гладковського О.В., як точну адресу його проживання, так і засоби звʼязку", - повідомив адвокат.

Більш того, Гладковський О.В. довго брав участь у розгляді цієї справи в режимі відеоконференції. Але саме за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд, було прийнято рішення, про необхідність його особистої участі у суді.

"Хочу нагадати, що ще на початку березня 2022 року (коли це не було поширеною практикою), Гладковський Олег Володимирович, з власної ініціативи, звернувся до ВАКС з клопотанням про перерахування на той час наявної в даній справі застави на користь ЗС України, в розмірі 10,6 мільйонів гривень. Зазначений розмір коштів є рівномірним до начебто заподіяних збитків в рамках обставин закупівлі автомобілів до ЗС України", - зауважив Волинець.

Також читайте: Суд виправдав ексдиректора заводу "Укроборонпрому" у справі про "відкат" від групи Гладковського

Що передувало?

14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Справа Олега Гладковського

У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Гладковского у розшук.

Вы бы почитали что ему инкриминируют. "Створення протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери". Это не дело, это треш, высосанный из 21 пальца "величайшего".
14.05.2025 17:54 Відповісти
"Подельников" уже сдала наша прокуратура. И их арестовали. Только вот незадача - арестованы люди в рашке, помогавшие контрабандой доставать остродефицитные запчасти для нашей поенной техники. Конкретно этого дела - клистроны для ЗРК С-300.
14.05.2025 17:57 Відповісти
Вважаю людей які всіма способами забезпечують ЗСУ треба нагороджувати, а не переслідувати.
В даному випадку ми спостерігаємо спільну операцію зелених і кацапів.
14.05.2025 19:10 Відповісти
З пілятиськими єврозаконами всі наші корупціонери втечуть чи роками будуть судитись... Друге діло - хто їх випускає... Цих теж треба на цугундер!
14.05.2025 17:29 Відповісти
Вы бы почитали что ему инкриминируют. "Створення протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери". Это не дело, это треш, высосанный из 21 пальца "величайшего".
14.05.2025 17:54 Відповісти
Кого ви захищаєте? "Гладковський, який до 2014 року мав прізвище Свинарчук, використав службове становище для отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та наближені до нього мають частку власності. Йдеться про ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Зокрема Гладковського звинувачують у забезпеченні невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність умовам уряду, та закупівлю вантажівок у дочірнього підприємства згаданої вище компанії. Це призвело до збитків державі у сумі 17,44 млн гривень"! І це тільки вершина айсбергу! В нього є якась індульгенція, якщо він має відношення до "Богдан Моторс"? Та ви і русняві болота тут пишете з великої літери... В одному можу погодитись - це те, що судам в нас теж неможливо довіряти! І саме це найголовніше!
14.05.2025 19:17 Відповісти
Да-да-да. Свежо предание. Можно мне перечень уголовных дел по "Богдан Моторс", которые еще не закрыты? Те самые, про которые рассказывали про десятки миллиардов выгоды. Покажите? А их просто нет. А знаете почему? Потому, что бронированные "Богданы" Гладковского оказались лучше и дешевле закупленных Зеленским гражданских МАЗов с китайской начинкой. А из уголовных дел осталось только эта туфта про контрабанду запчастей.

https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»

https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант | Defense Express
14.05.2025 19:27 Відповісти
И да, чуть не забыл, там еще были картины как у Пороха. Они тоже не дожили до суда
14.05.2025 19:31 Відповісти
Шо вы так тухес рвете за этого типа-патриота, который такой честный, шо сдрыснул за бугор? Вы уверены в его честности, или так надо топить за него, бо оно с "Богдан Моторс"? Все когда-то выяснится... Кличка, который Киев уродует, тоже броситесь защищать вместе с комарницким? Тот типок тоже свалил...
14.05.2025 21:02 Відповісти
Вам же написали все про кримінальні справи, які скоріше за все треш, а не справи. Тут інше, якщо він такий великий злочинець, то як він пересік кордон імені Зеленського? Можливо переплив вночі Тису? Навіщо його випустили із країни, а скоріше видавили? Можливо щоб позакривати незаконно відкриті справи, під час підготовки до виборів Боневтіка Потужного?
14.05.2025 22:00 Відповісти
Мне абсолютно насрать на Гладковского как такового. Но мы прекрасно понимаем почему его дело достали из нафталина спустя годы. Уже достало когда власть собственный треш пытается скрыть доставанием из нафталина очередной медийно раскрученной фамилии. Хотели бы реально посадить и было бы реально за что - давно бы посадили, а не свободно отпускали и вытягивали из небытия под выборы. Это раз.

И два это то, что в результате всех действий зеленого гельминта армия и страна лишились налаженного канала поставок остродефицитных запчастей к важному для безопасности вооружению, лишились недорогих и хороших грузовиков, пикапов и медичек для ЗСУ, несколько лишних сотен которых сейчас нам бы ой как пригодились. Если после 3 лет большой войны вы этого до сих пор не понимаете - флаг вам в руки и барабан на шею.
14.05.2025 23:37 Відповісти
Ті мільйони - ніц, в порівнянні з сотнями мільйонів на яйцях по 17, бракованих мінах, мовчу вже про " зуби дракона" та окопи, які хлопці сап.лопатками рили, а записали на них бабла, як на 5-ти зіркові готелі. Ракетну програму взагалі закрили, а оборонпром пустили по тринді, щоб замести сліди крадівництва 19-21 років. Зате асфальт клали....правда, не уточнили, що для мацкалів. Хоча, якби було виділено 20 відсотків з того, що вкрали на асфальті, Україні не треба було б просити в когось закрити небо. А, можливо, все це й робилось спецом....не можливо, а точно.
14.05.2025 23:43 Відповісти
У тебе тухес ще не пройшов с тих пір як Кличко роздав автомати Киянам?
14.05.2025 23:44 Відповісти
За Льоньою -космонавтом у Києві скучив чи з Омельченком разом крав , що Кличко упоперек горла став ?
14.05.2025 23:52 Відповісти
Клічко - нормальний чел, вибраний киянами, а не сєпарнею, яка здриснула аби не захищати свій "угольний край, який нас кормив всі тисячоліття ще до нашої ери". А комар - це сосна дєрмака, яка рубила бабло і ділилася з шоблою. Мало поділився, то трошки посидить і віддасть більше. Після чого його й відпустять. Що, когось з чемоданами бабла взяли, посадили і судили???? Смішний ти, тухес...
14.05.2025 23:59 Відповісти
«Це призвело до збитків державі у сумі 17,44 млн гривень"!
14.05.2025 23:55 Відповісти
Збитки за Богдани, які перли на фронт і наші хлопці не вірили своєму щастю??? А тепер от краще...Джипяри нам японці передали для фронту....а на них слуги урода їзлять і мєнти з мігалками катаються...а на фронт - фіга, нехай волонтери паряться.
15.05.2025 00:03 Відповісти
Та я до того, що для нинішних, навіть не корупціонерів, а МАРОДЕРІВ, це смішні гроші....
15.05.2025 00:16 Відповісти
Оно задають питання:
«А коли вже руки дійдуть до тих, кто вкрав в Мінобороні 36 млрд через "безнадійну дебіторку"?»
15.05.2025 00:26 Відповісти
Арестовать и в Украину упыря, пора ответ держать и сдавать подельников...
14.05.2025 17:33 Відповісти
"Подельников" уже сдала наша прокуратура. И их арестовали. Только вот незадача - арестованы люди в рашке, помогавшие контрабандой доставать остродефицитные запчасти для нашей поенной техники. Конкретно этого дела - клистроны для ЗРК С-300.
14.05.2025 17:57 Відповісти
Да-да. Тартаровсеое следствие агентов ФСБ? Ага. Оно уже разобралось. Оставило Украину без рабочих ЗРК перед большим вторжением.

Шевченко Євген: Як агентурні мережі ФСБ зривали операції ГУР МО та руйнували українську ППО « Резонанси | Мобільна версія | Цензор.НЕТ
14.05.2025 18:06 Відповісти
Ви хочете що б кацабот порадувався за те, що Гладковськи обдурив ФСБ?
14.05.2025 23:46 Відповісти
Ну, там Гладковский скорее был "один из". Там было задействовано много людей, включая и ГУР. Кто был автором нам неведомо. Но что он сыграл свою роль в возрождении ЗСУ - это точно. И в нормальной стране его бы за это наградили, а не клевали ради сведения политических счетов.
14.05.2025 23:58 Відповісти
А скількох російських прапорщіків, відповідальних за майно складів МО РФ, порішило ФСБ після розкриття ДБР цих каналів постачання ....
15.05.2025 00:20 Відповісти
Мудрий нарід чомусь пам'ятає "свінарьчюков"™ але ніц не пам'ятає рєзнікових і баканових... Дивина, та й годі...
14.05.2025 18:16 Відповісти
Всё будет норм, никто не забыт, ничто не забыто...всем придётся ответ держать.
14.05.2025 18:18 Відповісти
Путин - *****.
Крим- Україна!
14.05.2025 23:47 Відповісти
І обісрався опонент
14.05.2025 23:54 Відповісти
Простий тест на кацапа.
Типу: «скажи паляниця»
14.05.2025 23:56 Відповісти
Цікаво. Зник у 22, а у розшук подали через два роки.
14.05.2025 17:43 Відповісти
Выборы. Основная его вина - фамилия и близость к Пороху.
14.05.2025 17:58 Відповісти
І національність
14.05.2025 18:22 Відповісти
Так. Він українець. Западенець. Це так бісило і бісить того гнусявого курдупля....
14.05.2025 23:48 Відповісти
14.05.2025 17:46 Відповісти
Ідіот повинен сидіти в психушці !
14.05.2025 23:48 Відповісти
Зараз ідіоти при баблі і при владі. Світ змінився. Щось з homo sapiens на цій планеті не так...
14.05.2025 23:51 Відповісти
Ідіотів і без грошей і влади вистачає , он один "воров" ловить , правда , тих що мільярдами доларів з 2022 краде упритул не бачить .
14.05.2025 23:57 Відповісти
Та ні.
Вони не ідіоти.
Просто совість у них не там де у людей, в душі.
А в дірці.
15.05.2025 00:01 Відповісти
Це на твоєму клопотанні про помилування така печатка ?
14.05.2025 23:55 Відповісти
Я ще посміюсь, коли в Іспанії відмовлять в екстрадиції, "в зв'язку з ознаками політичного переслідування", або "загрозою для життя".
Зеленському варто пам'ятати, що там не Печерський телефонний суд іт. Татарова-Портнова, і справа може піти далеко не в інтересах рейтингу для нього.
14.05.2025 17:47 Відповісти
я не здивуюся, якщо виявиться, що може він навіть й не підозрюваний.... а так просто захотілось про нього поговорити...
14.05.2025 17:55 Відповісти
Так хочуть ще нагадити Пороху, що не знають вже як. А так і дійсно, вори Єрмак і Зеля + вся зелена шобла-***** МАЮТЬ сидіти у в'язниці.
14.05.2025 18:19 Відповісти
А коли вже руки дійдуть до тих, кто вкрав в Мінобороні 36 млрд через "безнадійну дебіторку"?
14.05.2025 18:34 Відповісти
Перед капітуляцією та перед виборами Зеленському потрібно за будь-яку ціну посадити Порошенка. Бо втрата влади для Зеленського- це автоматично в'язниця з конфіскацією.
14.05.2025 18:57 Відповісти
Без Уряду Національного Порятунку - капітуляція.
А потім, путін з патрушевим почнуть задавати йому невдобні питання...
15.05.2025 00:03 Відповісти
Вважаю людей які всіма способами забезпечують ЗСУ треба нагороджувати, а не переслідувати.
В даному випадку ми спостерігаємо спільну операцію зелених і кацапів.
14.05.2025 19:10 Відповісти
У всіх випадках. З 2019 року.
14.05.2025 23:46 Відповісти
 
 