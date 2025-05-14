"Наразі Гладковський не є затриманим", - адвокат Волинець

Адвокат Олега Гладковського спростував інформацію про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО в Іспанії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Руслан Волинець.

Гладковський не є затриманим

"Сьогодні в багатьох ЗМІ було оприлюднено інформацію про затримання в Іспанії Гладковського Олега Володимировича. З урахуванням численних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", - написав адвокат.

Справа стосується виробництва військових автомобілів

Кримінальне провадження, в рамках якого здійснюється розшук, стосується обставин, щодо виробництва військових автомобілів для ЗС України в 2016-2017 роках. Наразі дана справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

Правоохоронцям відомо місце перебування Гладковського

"Стосовно розшуку, то на мій погляд, він є штучний, оскільки правоохоронним органам України та суду, стороною захисту було завчасно повідомлено про місцезнаходження Гладковського О.В., як точну адресу його проживання, так і засоби звʼязку", - повідомив адвокат.

Більш того, Гладковський О.В. довго брав участь у розгляді цієї справи в режимі відеоконференції. Але саме за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд, було прийнято рішення, про необхідність його особистої участі у суді.

"Хочу нагадати, що ще на початку березня 2022 року (коли це не було поширеною практикою), Гладковський Олег Володимирович, з власної ініціативи, звернувся до ВАКС з клопотанням про перерахування на той час наявної в даній справі застави на користь ЗС України, в розмірі 10,6 мільйонів гривень. Зазначений розмір коштів є рівномірним до начебто заподіяних збитків в рамках обставин закупівлі автомобілів до ЗС України", - зауважив Волинець.

Що передувало?

14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Справа Олега Гладковського

У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Гладковского у розшук.