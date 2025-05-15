Мужчине, стрелявшему в отеле Киева, вручили подозрение, - Нацполиция
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, совершившему стрельбу в одном из отелей Святошинского района Киева.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным следствия, подозреваемый еще накануне вел себя вызывающе, а утром 14 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостиничном номере, выстрелил из огнестрельного оружия.
Полицейские изъяли у мужчины зарегистрированное оружие и патроны, которые направлены на экспертизу.
Злоумышленнику инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в среду, 14 мая, правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из отелей в Святошинском районе столицы.
