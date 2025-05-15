РУС
Мужчине, стрелявшему в отеле Киева, вручили подозрение, - Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, совершившему стрельбу в одном из отелей Святошинского района Киева.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным следствия, подозреваемый еще накануне вел себя вызывающе, а утром 14 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостиничном номере, выстрелил из огнестрельного оружия.

Полицейские изъяли у мужчины зарегистрированное оружие и патроны, которые направлены на экспертизу.

Злоумышленнику инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в среду, 14 мая, правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из отелей в Святошинском районе столицы.

Випимши був
15.05.2025 11:35 Ответить
А в чем его подозревают?
Не сказали?
15.05.2025 11:50 Ответить
Сказали. В статті написано.
15.05.2025 11:54 Ответить
Там уже столько стрельб было в тех киевских готелях, что сложно понять о каком конкретно идет речь, так как кроме заголовка - "Все взято на контроль, идет расследование" ничего в последствии не происходит!
15.05.2025 11:51 Ответить
П'яний СБУшник чи поліцай? Чого втаємничуєте?
15.05.2025 12:06 Ответить
В статье написано, что задержали мужчину за то, что стрелял и сообщили о подозрении!
В чем его подозревают ?
15.05.2025 12:17 Ответить
Зловмиснику інкримінують <************* із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Джерело: https://censor.net/ua/n3552352
15.05.2025 12:19 Ответить
Злоумышленнику задержали за хулиганство с применением огнестрельного оружия.
А потом еще сообщили о подозрении!
В чем его еще подозревают ?
15.05.2025 12:47 Ответить
урочисто?
15.05.2025 13:04 Ответить
 
 