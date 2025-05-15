Чоловіку, який стріляв у готелі Києва, вручили підозру, - Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який здійснив стрілянину в одному з готелів Святошинського району Києва.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними слідства, підозрюваний ще напередодні поводився зухвало, а вранці 14 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в готельному номері, вистрілив із вогнепальної зброї.

Поліцейські вилучили в чоловіка зареєстровану зброю та набої, які скеровано на експертизу.

Зловмиснику інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у середу, 14 травня, правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі столиці.

