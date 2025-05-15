УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10315 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Києві
1 135 9

Чоловіку, який стріляв у готелі Києва, вручили підозру, - Нацполіція

зброя,пістолет

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який здійснив стрілянину в одному з готелів Святошинського району Києва.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними слідства, підозрюваний ще напередодні поводився зухвало, а вранці 14 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в готельному номері, вистрілив із вогнепальної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на парковці в Подільському районі Києва. ФОТОрепортаж

Поліцейські вилучили в чоловіка зареєстровану зброю та набої, які скеровано на експертизу.

Зловмиснику інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у середу, 14 травня, правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі столиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Автівка військових ТЦК із мобілізованими потрапила у ДТП у Києві: є травмовані

Автор: 

Київ (20033) готель (219) стрілянина (1821) підозра (852)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Випимши був
показати весь коментар
15.05.2025 11:35 Відповісти
А в чем его подозревают?
Не сказали?
показати весь коментар
15.05.2025 11:50 Відповісти
Сказали. В статті написано.
показати весь коментар
15.05.2025 11:54 Відповісти
Там уже столько стрельб было в тех киевских готелях, что сложно понять о каком конкретно идет речь, так как кроме заголовка - "Все взято на контроль, идет расследование" ничего в последствии не происходит!
показати весь коментар
15.05.2025 11:51 Відповісти
П'яний СБУшник чи поліцай? Чого втаємничуєте?
показати весь коментар
15.05.2025 12:06 Відповісти
В статье написано, что задержали мужчину за то, что стрелял и сообщили о подозрении!
В чем его подозревают ?
показати весь коментар
15.05.2025 12:17 Відповісти
Зловмиснику інкримінують <************* із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Джерело: https://censor.net/ua/n3552352
показати весь коментар
15.05.2025 12:19 Відповісти
Злоумышленнику задержали за хулиганство с применением огнестрельного оружия.
А потом еще сообщили о подозрении!
В чем его еще подозревают ?
показати весь коментар
15.05.2025 12:47 Відповісти
урочисто?
показати весь коментар
15.05.2025 13:04 Відповісти
 
 