Чоловіку, який стріляв у готелі Києва, вручили підозру, - Нацполіція
Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який здійснив стрілянину в одному з готелів Святошинського району Києва.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними слідства, підозрюваний ще напередодні поводився зухвало, а вранці 14 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в готельному номері, вистрілив із вогнепальної зброї.
Поліцейські вилучили в чоловіка зареєстровану зброю та набої, які скеровано на експертизу.
Зловмиснику інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у середу, 14 травня, правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі столиці.
Не сказали?
В чем его подозревают ?
А потом еще сообщили о подозрении!
В чем его еще подозревают ?