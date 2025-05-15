СБУ проводит 15-18 мая мероприятия безопасности во Львове

С 15 по 18 мая Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности во Львове с целью предотвращения угроз враждебной разведывательно-подрывной деятельности против государства.

Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории г. Львов, которые продлятся с 15 по 18 мая. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия", - говорится в сообщении.

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

"Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии", - сообщили в пресс-центре.

В СБУ отметили, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.

Во время проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

