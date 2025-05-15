СБУ проводит 15-18 мая мероприятия безопасности во Львове
С 15 по 18 мая Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности во Львове с целью предотвращения угроз враждебной разведывательно-подрывной деятельности против государства.
Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории г. Львов, которые продлятся с 15 по 18 мая. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия", - говорится в сообщении.
Действия правоохранителей будут охватывать весь город.
"Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии", - сообщили в пресс-центре.
В СБУ отметили, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.
Во время проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.
В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.
В то же время осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І отримати 100 тис. бойових.
Не смішіть...
Без повішених скотиняк, що ошиваються на Буковелі та мисливських готелях, з 2021 року, толку не буде!!
Аваків із Яценюком, ті прямо вертольотами, звозили непотріб до Києва, під камери ЗМІ, прямо на засіданні Уряду, арешти проводили, а потім тихо, носом, бульби пускали…
Яценюк і авакін, чомусь про це, в Ютюбі не глаголить, як і про ШАЛЕННІ реформи у МВС, НацГвардії та НацПоліції!! Чеботарь може з оточенням, розповісти!
Бо не ліпиться логіка у реченні, як і у трампа!
отакі в 19 році і обрали те, що маємо на сьогодні
Але видно, це генетика московіта…