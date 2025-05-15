РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Меры безопасности СБУ
2 050 22

СБУ проводит 15-18 мая мероприятия безопасности во Львове

Меры безопасности во Львове: СБУ рассказала подробности

С 15 по 18 мая Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности во Львове с целью предотвращения угроз враждебной разведывательно-подрывной деятельности против государства.

Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории г. Львов, которые продлятся с 15 по 18 мая. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия", - говорится в сообщении.

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ущерб Запорожьеоблэнерго на 730 млн грн: подозревают двух экс-руководителей, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии", - сообщили в пресс-центре.

В СБУ отметили, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.

Во время проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел передать РФ данные об обороне Черкасской области: СБУ задержала агента ФСБ

В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегации 35 государств и главный дипломат ЕС прибыли во Львов. ФОТОрепортаж

Автор: 

безопасность (1125) Львов (4623) СБУ (20325)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Ще в Мукачівському укріпрайоні треба заходи провести. І в Буковельському.
І отримати 100 тис. бойових.

Не смішіть...
показать весь комментарий
15.05.2025 16:54 Ответить
+8
Все норм, просто рекетири пішли збирати наступний оброк.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:04 Ответить
+6
СБУ проводить 15-18 травня безпекові заходи у Львові.

показать весь комментарий
15.05.2025 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще в Мукачівському укріпрайоні треба заходи провести. І в Буковельському.
І отримати 100 тис. бойових.

Не смішіть...
показать весь комментарий
15.05.2025 16:54 Ответить
На вулицях поки що не зауважив...Можливо,вони поки що перевіряють магазини,ринки,кнайпи та кав"ярні,де шпійонам набагато легше сховатись?..
показать весь комментарий
15.05.2025 16:59 Ответить
Все норм, просто рекетири пішли збирати наступний оброк.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:04 Ответить
Мілко мислиш. Підготовка до виборів - активісти, правозахисники, блогери, хто не облизує потужного і не плеще в долоні вечірній локшині, - ворожий агент. Саме час для політичних репресій, поки народ не може вийти на протест.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:05 Ответить
Мені здається, ти дещо переоцінюєш розумові здібності зевилупків. Не схоже, що вони здатні мислити настільки наперед, та й робили б це скоріше тоді у Києві. А от рубанути бабла наостанок, доки ця лавочка остаточно не зачинилась - оце якраз рівень розумового розвитку нашої мусорні та тітушні. Словом, побачимо як воно буде.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:57 Ответить
Вибач, але це ти недооцінюєш паскуд. Осягни що вони провернули за ці роки - ***** з бульбофюрером свої диктатури довше і обережніше вибудовували.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:14 Ответить
СБУ проводить 15-18 травня безпекові заходи у Львові.

показать весь комментарий
15.05.2025 17:11 Ответить
Це тільки, напів-заходи!!
Без повішених скотиняк, що ошиваються на Буковелі та мисливських готелях, з 2021 року, толку не буде!!
Аваків із Яценюком, ті прямо вертольотами, звозили непотріб до Києва, під камери ЗМІ, прямо на засіданні Уряду, арешти проводили, а потім тихо, носом, бульби пускали…
Яценюк і авакін, чомусь про це, в Ютюбі не глаголить, як і про ШАЛЕННІ реформи у МВС, НацГвардії та НацПоліції!! Чеботарь може з оточенням, розповісти!
показать весь комментарий
15.05.2025 17:19 Ответить
повторюєшся...ти ще в 19 сказав своє слово і переобрав тих на цих...
показать весь комментарий
15.05.2025 17:28 Ответить
Учись чітко викладати Власну Думку!
Бо не ліпиться логіка у реченні, як і у трампа!
показать весь комментарий
15.05.2025 17:31 Ответить
Це і тебе торкається
показать весь комментарий
15.05.2025 17:56 Ответить
Так ти ботяра! Тобі про попа, а ти, про попову дочку!
показать весь комментарий
15.05.2025 18:02 Ответить
воно й не дивно, що у тебе не ліпиться....
отакі в 19 році і обрали те, що маємо на сьогодні
показать весь комментарий
17.05.2025 12:17 Ответить
Попробуй увімкнути ШІ, можливо він ще допоможе??
Але видно, це генетика московіта…
показать весь комментарий
17.05.2025 15:05 Ответить
отакої, знову нічого не здатен зліпити...піднатужся, покрекчи
показать весь комментарий
17.05.2025 18:27 Ответить
Які напів-заходи? СБУ на їх стороні...
показать весь комментарий
15.05.2025 18:03 Ответить
Яке позорище!
показать весь комментарий
15.05.2025 17:20 Ответить
Добре що сповістили, тепер вони пару днів дома посидять
показать весь комментарий
15.05.2025 17:53 Ответить
Дайте вгадаю, львівян на фронт, переселенців з донецькою пропискою не чіпати?
показать весь комментарий
15.05.2025 18:07 Ответить
Кроче гребти будуть мох і болото
показать весь комментарий
15.05.2025 20:21 Ответить
 
 