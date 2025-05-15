УКР
СБУ проводить 15-18 травня безпекові заходи у Львові

Безпекові заходи у Львові: СБУ розповіла деталі

Із 15 по 18 травня Служба безпеки України проводить безпекові заходи у Львові з метою запобігання загроз ворожої розвідувально-підривної діяльності проти держави.

Про це повідомило управління СБУ у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 15 по 18 травня. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія", - ідеться у повідомленні.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії", - повідомили у пресцентрі.

У СБУ зазначили, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

безпека (955) Львів (3129) СБУ (13262)
Топ коментарі
+10
Ще в Мукачівському укріпрайоні треба заходи провести. І в Буковельському.
І отримати 100 тис. бойових.

Не смішіть...
показати весь коментар
15.05.2025 16:54 Відповісти
+8
Все норм, просто рекетири пішли збирати наступний оброк.
показати весь коментар
15.05.2025 17:04 Відповісти
+6
Ще в Мукачівському укріпрайоні треба заходи провести. І в Буковельському.
І отримати 100 тис. бойових.

Не смішіть...
показати весь коментар
15.05.2025 16:54 Відповісти
На вулицях поки що не зауважив...Можливо,вони поки що перевіряють магазини,ринки,кнайпи та кав"ярні,де шпійонам набагато легше сховатись?..
показати весь коментар
15.05.2025 16:59 Відповісти
Все норм, просто рекетири пішли збирати наступний оброк.
показати весь коментар
15.05.2025 17:04 Відповісти
Мілко мислиш. Підготовка до виборів - активісти, правозахисники, блогери, хто не облизує потужного і не плеще в долоні вечірній локшині, - ворожий агент. Саме час для політичних репресій, поки народ не може вийти на протест.
показати весь коментар
15.05.2025 23:05 Відповісти
Мені здається, ти дещо переоцінюєш розумові здібності зевилупків. Не схоже, що вони здатні мислити настільки наперед, та й робили б це скоріше тоді у Києві. А от рубанути бабла наостанок, доки ця лавочка остаточно не зачинилась - оце якраз рівень розумового розвитку нашої мусорні та тітушні. Словом, побачимо як воно буде.
показати весь коментар
15.05.2025 23:57 Відповісти
Вибач, але це ти недооцінюєш паскуд. Осягни що вони провернули за ці роки - ***** з бульбофюрером свої диктатури довше і обережніше вибудовували.
показати весь коментар
16.05.2025 00:14 Відповісти
Це тільки, напів-заходи!!
Без повішених скотиняк, що ошиваються на Буковелі та мисливських готелях, з 2021 року, толку не буде!!
Аваків із Яценюком, ті прямо вертольотами, звозили непотріб до Києва, під камери ЗМІ, прямо на засіданні Уряду, арешти проводили, а потім тихо, носом, бульби пускали…
Яценюк і авакін, чомусь про це, в Ютюбі не глаголить, як і про ШАЛЕННІ реформи у МВС, НацГвардії та НацПоліції!! Чеботарь може з оточенням, розповісти!
показати весь коментар
15.05.2025 17:19 Відповісти
повторюєшся...ти ще в 19 сказав своє слово і переобрав тих на цих...
показати весь коментар
15.05.2025 17:28 Відповісти
Учись чітко викладати Власну Думку!
Бо не ліпиться логіка у реченні, як і у трампа!
показати весь коментар
15.05.2025 17:31 Відповісти
Це і тебе торкається
показати весь коментар
15.05.2025 17:56 Відповісти
Так ти ботяра! Тобі про попа, а ти, про попову дочку!
показати весь коментар
15.05.2025 18:02 Відповісти
воно й не дивно, що у тебе не ліпиться....
отакі в 19 році і обрали те, що маємо на сьогодні
показати весь коментар
17.05.2025 12:17 Відповісти
Попробуй увімкнути ШІ, можливо він ще допоможе??
Але видно, це генетика московіта…
показати весь коментар
17.05.2025 15:05 Відповісти
отакої, знову нічого не здатен зліпити...піднатужся, покрекчи
показати весь коментар
17.05.2025 18:27 Відповісти
Які напів-заходи? СБУ на їх стороні...
показати весь коментар
15.05.2025 18:03 Відповісти
Яке позорище!
показати весь коментар
15.05.2025 17:20 Відповісти
Добре що сповістили, тепер вони пару днів дома посидять
показати весь коментар
15.05.2025 17:53 Відповісти
Дайте вгадаю, львівян на фронт, переселенців з донецькою пропискою не чіпати?
показати весь коментар
15.05.2025 18:07 Відповісти
Кроче гребти будуть мох і болото
показати весь коментар
15.05.2025 20:21 Відповісти
 
 