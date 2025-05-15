СБУ проводить 15-18 травня безпекові заходи у Львові.

Із 15 по 18 травня Служба безпеки України проводить безпекові заходи у Львові з метою запобігання загроз ворожої розвідувально-підривної діяльності проти держави.

Про це повідомило управління СБУ у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 15 по 18 травня. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія", - ідеться у повідомленні.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії", - повідомили у пресцентрі.

У СБУ зазначили, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

