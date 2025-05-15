Литва планирует в следующем году тратить более 5% ВВП на оборону, - глава МИД Будрис

В 2026 году Литва намерена стать первой страной-членом НАТО, оборонные расходы которой превысят 5% от ВВП.

Об этом заявил в Анталии министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Для Литвы есть три приоритета. Первый - расходы на оборону. Мы должны увеличить расходы на оборону в НАТО, ведь мы дали много обещаний по лучшей подготовке, готовности и лучших планов, и теперь должны выполнить их через инвестиции в оборону. С точки зрения Литвы, 5% - это достижимо, и мы должны достичь этого быстрее, чем до 2032 года, ведь видим, с какой скоростью Россия наращивает свои силы. Мы должны делать то же самое", - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Будрис отметил, что в 2025 году Литва занимает второе место среди союзников по НАТО с 4% ВВП на расходы на оборону, а в следующем году планирует тратить 5,25%.

Дипломат добавил, что НАТО должно выполнить планы и обещания в реагировании на российскую угрозу, заявленные на предыдущих саммитах в Вашингтоне и Вильнюсе.

"Стратегия Путина, как видим, остается неизменной - это отвлечение, обман и затягивание любого настоящего процесса к миру. Мы решительно поддерживаем позицию Украины, США и наших европейских союзников о прекращении огня минимум на 30 дней",- сказал Будрис.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы повышенный стандарт расходов на оборону в 5% ВВП вступил в силу в 2032 году.

