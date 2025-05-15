Литва планує наступного року витрачати понад 5% ВВП на оборону, - глава МЗС Будріс

У 2026 році Литва має намір стати першою країною-членом НАТО, оборонні видатки якої перевищать 5% від ВВП.

Про це заявив в Анталії міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для Литви є три пріоритети. Перший - витрати на оборону. Ми мусимо збільшити витрати на оборону в НАТО, адже ми дали забагато обіцянок щодо кращої підготовки, готовності та кращих планів, і тепер маємо виконати їх через інвестиції в оборону. З точки зору Литви, 5% - це досяжно, і ми повинні досягти цього швидше, ніж до 2032 року, адже бачимо, з якою швидкістю Росія нарощує свої сили. Ми мусимо робити те саме", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Литви.

Будріс зауважив, що у 2025 році Литва посідає друге місце серед союзників по НАТО з 4% ВВП на витрати на оборону, а наступного року планує витрачати 5,25%.

Дипломат додав, що НАТО має виконати плани та обіцянки у реагуванні на російську загрозу, заявлені на попередніх самітах у Вашингтоні та Вільнюсі.

"Стратегія Путіна, як бачимо, залишається незмінною - це відволікання, обман і затягування будь-якого справжнього процесу до миру. Ми рішуче підтримуємо позицію України, США та наших європейських союзників щодо припинення вогню щонайменше на 30 днів",- сказав Будріс.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб підвищений стандарт витрат на оборону у 5% ВВП набув чинності у 2032 році.

