2 609 15
Встреча Путина и Трампа необходима, - Песков
Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа является необходимой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, особенно если речь идет о встрече Путина и Трампа. Встреча Путина и Трампа необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в частности по украинскому кризису", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.
Впоследствии лидер США заявил, что встретится с Путиным, "как только это смогут организовать".
Топ комментарии
+7 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий16.05.2025 13:04 Ответить Ссылка
+7 Михайло Иляш
показать весь комментарий16.05.2025 13:05 Ответить Ссылка
+2 Nub Nubov #586380
показать весь комментарий16.05.2025 13:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВСІМ уже ясно що це один синдикат разом з Орбаном Фіцо і тд. Тут би поміг Бонд, але хз чим він зайнятий весь час
******* ж необідне постійне відчуття вєлічія.
на коліна, ...ть!
}{уйло скажет, что родила любимая ослица Кадырки, и он на крестинах.