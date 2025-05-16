РУС
Новости
Встреча Путина и Трампа необходима, - Песков

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа является необходимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, особенно если речь идет о встрече Путина и Трампа. Встреча Путина и Трампа необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в частности по украинскому кризису", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.

Впоследствии лидер США заявил, что встретится с Путиным, "как только это смогут организовать".

Читайте: Трамп: Мир станет безопаснее "через 2-3 недели"

І знову пішла ******* по новому колу
16.05.2025 13:04
Господи так хто ми такі щоб заважати справжньому коханню яке триває не один рік.

ВСІМ уже ясно що це один синдикат разом з Орбаном Фіцо і тд. Тут би поміг Бонд, але хз чим він зайнятий весь час
16.05.2025 13:05
два мудаки грають один одному на руку
16.05.2025 13:22
