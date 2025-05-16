УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Зустріч Путіна та Трампа є необхідною, - Пєсков

У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна і Трампа

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Трампа є необхідною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, особливо якщо йдеться про зустріч Путіна та Трампа. Зустріч Путіна та Трампа необхідна, потрібна серйозна розмова з міжнародних питань, зокрема щодо української кризи", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.

Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".

Читайте: Трамп: Світ стане безпечнішим "через 2-3 тижні"

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24642) Трамп Дональд (6964)
Топ коментарі
+7
І знову пішла ******* по новому колу
16.05.2025 13:04 Відповісти
16.05.2025 13:04 Відповісти
+7
Господи так хто ми такі щоб заважати справжньому коханню яке триває не один рік.

ВСІМ уже ясно що це один синдикат разом з Орбаном Фіцо і тд. Тут би поміг Бонд, але хз чим він зайнятий весь час
16.05.2025 13:05 Відповісти
16.05.2025 13:05 Відповісти
+2
два мудаки грають один одному на руку
16.05.2025 13:22 Відповісти
16.05.2025 13:22 Відповісти
16.05.2025 13:04 Відповісти
16.05.2025 13:05 Відповісти
Атож.
******* ж необідне постійне відчуття вєлічія.
16.05.2025 13:05 Відповісти
16.05.2025 13:05 Відповісти
16.05.2025 13:08 Відповісти
16.05.2025 13:08 Відповісти
встретитесь в аду....
16.05.2025 13:08 Відповісти
16.05.2025 13:08 Відповісти
погано просиш.
на коліна, ...ть!
16.05.2025 13:08 Відповісти
16.05.2025 13:08 Відповісти
Ромео і Джульєтта
16.05.2025 13:09 Відповісти
16.05.2025 13:09 Відповісти
***** Трампону про пєчєньєгоФ впарювати знову буде?
16.05.2025 13:14 Відповісти
16.05.2025 13:14 Відповісти
Два покидька нарєшають.
16.05.2025 13:15 Відповісти
16.05.2025 13:15 Відповісти
Трампон сказал, что у него дочка родила, поэтому пока нет времени.
}{уйло скажет, что родила любимая ослица Кадырки, и он на крестинах.
16.05.2025 13:18 Відповісти
16.05.2025 13:18 Відповісти
16.05.2025 13:28 Відповісти
16.05.2025 13:28 Відповісти
Що б ти здох разом з своїм господарем.
16.05.2025 14:37 Відповісти
16.05.2025 14:37 Відповісти
 
 