Зустріч Путіна та Трампа є необхідною, - Пєсков
Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Трампа є необхідною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, особливо якщо йдеться про зустріч Путіна та Трампа. Зустріч Путіна та Трампа необхідна, потрібна серйозна розмова з міжнародних питань, зокрема щодо української кризи", - сказав він.
Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.
Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".
Топ коментарі
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.05.2025 13:04 Відповісти Посилання
+7 Михайло Иляш
показати весь коментар16.05.2025 13:05 Відповісти Посилання
+2 Nub Nubov #586380
показати весь коментар16.05.2025 13:22 Відповісти Посилання
ВСІМ уже ясно що це один синдикат разом з Орбаном Фіцо і тд. Тут би поміг Бонд, але хз чим він зайнятий весь час
******* ж необідне постійне відчуття вєлічія.
на коліна, ...ть!
}{уйло скажет, что родила любимая ослица Кадырки, и он на крестинах.