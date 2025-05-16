Зустріч Путіна та Трампа є необхідною, - Пєсков

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Трампа є необхідною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, особливо якщо йдеться про зустріч Путіна та Трампа. Зустріч Путіна та Трампа необхідна, потрібна серйозна розмова з міжнародних питань, зокрема щодо української кризи", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.

Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".

Читайте: Трамп: Світ стане безпечнішим "через 2-3 тижні"