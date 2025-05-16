Трамп: Світ стане безпечнішим "через 2-3 тижні"

Президент США Дональд Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".

Про це він сказав у п’ятницю під час візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп знову зазначив, що лідер РФ Володимир Путін не прибув би на мирні переговори до Туреччини, якби не очікував приїзду президента США. "Я розумію це", - сказав він.

"Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим", - зазначив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент також висловив готовність до зустрічі з Путіним, зазначивши: "Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організуватии".

