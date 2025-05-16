4 062 75
Трамп: Світ стане безпечнішим "через 2-3 тижні"
Президент США Дональд Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".
Про це він сказав у п’ятницю під час візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп знову зазначив, що лідер РФ Володимир Путін не прибув би на мирні переговори до Туреччини, якби не очікував приїзду президента США. "Я розумію це", - сказав він.
"Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим", - зазначив Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент також висловив готовність до зустрічі з Путіним, зазначивши: "Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організуватии".
Топ коментарі
+42 Moshe_Dayan
показати весь коментар16.05.2025 12:19 Відповісти Посилання
+30 Центр 820 #589399
показати весь коментар16.05.2025 12:19 Відповісти Посилання
+21 Wild MadDog
показати весь коментар16.05.2025 12:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хуjiна голова, а хто пистів що Україна і піторашка мають сісти за стіл перемовин? Хто підхрюкував ][уйльониши ще тиждень тому?
яке ж обісцяне чмо - навіть не дивлячись на те що воно типу "політик", все одно це обличчя США і це обличчя зараз в сечі дрібного нікчемного шизоїдного дідугана із країни лайняних півнів
І світ видехне з полегшенням
Воде дурнів по колу
А головне всім вигідна війна
Нах**я взагалі помічати це?
У цього поцоватого шахрая все через тиждень. Або два - три тиждня
Він про договір з Іраном.
Нас він віддав на поталу зе і путіну.
Решті їх прихопили при циркумпизії.
Дайте йому сельодки!
Взагалі, я давно помітила: якщо хтось говорить виключно у майбутньому часі, особливо щось загальне - "ось-ось почнеться", "буде краще", "весна прийде - саджати будемо", "свєтлоє будуЮщєє" та таке інше - це означає тільки одне" БРЕШЕ ТА ОШУКУЄ!!!
А магли ведуться на казки. Як завжди...
Та це ж уже було!.. (с)
...Невже у https://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Донні з Люсіком одна методичка на двох?