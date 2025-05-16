УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13654 відвідувача онлайн
Новини Заяви Трампа
4 062 75

Трамп: Світ стане безпечнішим "через 2-3 тижні"

Трамп заявив що врятував Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що "вже зараз світ є значно безпечнішим" і висловив упевненість, що "через два-три тижні він буде ще безпечнішим".

Про це він сказав у п’ятницю під час візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп знову зазначив, що лідер РФ Володимир Путін не прибув би на мирні переговори до Туреччини, якби не очікував приїзду президента США. "Я розумію це", - сказав він.

"Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим", - зазначив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент також висловив готовність до зустрічі з Путіним, зазначивши: "Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організуватии".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтону у п’ятницю, 16 травня,- Reuters

Автор: 

безпека (955) Трамп Дональд (6964)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Його Арестович покусав
показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
+30
рудий самовпевнений довбойоб.
показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
+21
показати весь коментар
16.05.2025 12:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Його Арестович покусав
показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
НІ,тут схоже був секс з люсею
показати весь коментар
16.05.2025 12:39 Відповісти
Тріпло!
показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
гірше - тупе тріпло
показати весь коментар
16.05.2025 12:32 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 12:37 Відповісти
This dance helped win the elections in a landslide. To tens of millions of American patriots, there could be no better choreography. The dance has become so popular, football players are now celebrating touchdowns by dancing the Trump dance. This is what happens when people truly love their leader and identify with him.
показати весь коментар
16.05.2025 13:11 Відповісти
ну да , ну да , це коли телепки вибирають клована , аби хоч поржать , а потім відхаркують в. т.ч кров`ю , свій т.зв "вибір" . З Трампа "республіканець" , як з Гітлера "соціал-демократ"
показати весь коментар
16.05.2025 13:27 Відповісти
рудий самовпевнений довбойоб.
показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
Що Трумп застрелиться ?
показати весь коментар
16.05.2025 12:46 Відповісти
Скаже явамничегонедолжен!!!
показати весь коментар
16.05.2025 14:08 Відповісти
Мелі Ємієля...
показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
ріелтер поняття не мае про беспечний світ.
показати весь коментар
16.05.2025 12:20 Відповісти
А може через 2-3 місяці, а може через 2-3 роки…. -«Це ж будо вже!!!» як казав колись Леонід Данилович
показати весь коментар
16.05.2025 12:20 Відповісти
Мляяя. Його точно Арестович покусав. Такий же самозакоханий і теж через 2-3 трижні наступить загальне щастя.
показати весь коментар
16.05.2025 12:20 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 12:23 Відповісти
Та вже чули!
показати весь коментар
16.05.2025 12:21 Відповісти
Та ні, все ж Україна протримається довше, так що марні надії у американців. Хоча, звісно, слинка капає.
показати весь коментар
16.05.2025 12:21 Відповісти
Вже остогидло слухати це тріпло! Куди дивляться американці? Де та хвалена система противаг? Як такий невіглас може правити такою державою???
показати весь коментар
16.05.2025 12:22 Відповісти
то бачили ж шо вибірали.
показати весь коментар
16.05.2025 13:33 Відповісти
Відсоток ідіотів і тупих в американців, як і у нас, десь 73%...
показати весь коментар
16.05.2025 13:49 Відповісти
не скупись ,давай 24 години
показати весь коментар
16.05.2025 12:23 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 12:26 Відповісти
"лідер РФ Володимир Путін не прибув би на мирні переговори до Туреччини, якби не очікував приїзду президента США. "Я розумію це"

Хуjiна голова, а хто пистів що Україна і піторашка мають сісти за стіл перемовин? Хто підхрюкував ][уйльониши ще тиждень тому?

яке ж обісцяне чмо - навіть не дивлячись на те що воно типу "політик", все одно це обличчя США і це обличчя зараз в сечі дрібного нікчемного шизоїдного дідугана із країни лайняних півнів
показати весь коментар
16.05.2025 12:23 Відповісти
Натягни пояс шахіда, візьми пухло кіма і їдь до ***** в бункер.
І світ видехне з полегшенням
показати весь коментар
16.05.2025 12:23 Відповісти
Ці дві неділі вже чотири місяці
Воде дурнів по колу
А головне всім вигідна війна
показати весь коментар
16.05.2025 12:24 Відповісти
нюхнув щось забористе...
показати весь коментар
16.05.2025 12:25 Відповісти
Ідіот знову висрався, аби всі обговорювали його пердьож.

Нах**я взагалі помічати це?
показати весь коментар
16.05.2025 12:26 Відповісти
Трумп це містер "Тиждень".
У цього поцоватого шахрая все через тиждень. Або два - три тиждня
показати весь коментар
16.05.2025 12:26 Відповісти
Мабуть, у Вонні... пардон, у Донні новий дохтур з новими пігулками та заштриками. Отже, у поцієнта якісно нова логорея.
показати весь коментар
16.05.2025 23:48 Відповісти
бреше, як кацап
показати весь коментар
16.05.2025 12:27 Відповісти
Спілкування з гундосом, має сумні наслідки для старечого мозку Тромбона.
показати весь коментар
16.05.2025 12:27 Відповісти
Ну, він не Україну має на увазі.
Він про договір з Іраном.
Нас він віддав на поталу зе і путіну.
показати весь коментар
16.05.2025 12:30 Відповісти
заберіть у цього 3,14здабола телефона , воне не при здоровому глузді.
показати весь коментар
16.05.2025 12:31 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 12:31 Відповісти
Хто кого покусав? Що каже наука?!!?
показати весь коментар
16.05.2025 13:18 Відповісти
вони з одного гнізда
показати весь коментар
16.05.2025 13:20 Відповісти
Пластинку заело.
показати весь коментар
16.05.2025 12:32 Відповісти
шо не вже вся русня подохне?
показати весь коментар
16.05.2025 12:32 Відповісти
Свистун і балабол і є Трамп -пістабол....
показати весь коментар
16.05.2025 12:33 Відповісти
Ідіот... Це не образа. Це визначення.
показати весь коментар
16.05.2025 12:36 Відповісти
Невже застрілиться?)))
показати весь коментар
16.05.2025 12:39 Відповісти
Та дайте йому вже ліки..... невже у США немає нікого хто може поставити діагноз та почати лікування??? Людина зовсім відірвана від реальності.
показати весь коментар
16.05.2025 12:42 Відповісти
Може чекають коли ласти склеїть, щоб не бруднитись?
показати весь коментар
16.05.2025 12:45 Відповісти
Хвора людина, нажаль.
показати весь коментар
16.05.2025 12:44 Відповісти
З трьох іудеїв - трумпа, ***** та бубочки, якісь натяки на яйця виявилися лише у бубочки.
Решті їх прихопили при циркумпизії.
показати весь коментар
16.05.2025 12:44 Відповісти
У зєлі, Трампа і пуйла один спічмейкер?😀
показати весь коментар
16.05.2025 12:44 Відповісти
Under Trump's watch, the world is getting safer by the day. All leaders, Western or Eastern, democratic or autocratic, agree with that. They can disagree on many things, but they are unanimous in calling Donald Trump a strong leader and the only one capable of achieving lasting peace. Only a truly remarkable individual can get such full respect and support. Mr. Rutte, Trump's faithful disciple, will help understand the deeper meaning of Trump's words and actions and the reason why he is always, always right. The West's future is dependent on its ability to show its appreciation of Donald Trump's genius and his selfless efforts.
показати весь коментар
16.05.2025 12:47 Відповісти
Не бзди!
показати весь коментар
16.05.2025 12:49 Відповісти
Sarcasm?
показати весь коментар
16.05.2025 12:53 Відповісти
Він хворий
показати весь коментар
16.05.2025 12:49 Відповісти
не те слово
показати весь коментар
16.05.2025 13:36 Відповісти
З усіх клоунів на світі цей наймерзеніший
показати весь коментар
16.05.2025 12:50 Відповісти
Як жеж ти вже усіх заїпав своїми тупими висерами, гУсь в акардєоні!,(
показати весь коментар
16.05.2025 12:53 Відповісти
Ааааа,Люся 2.
показати весь коментар
16.05.2025 12:56 Відповісти
дайте йому ще 100 днів
показати весь коментар
16.05.2025 12:57 Відповісти
Буде не світ - а лєпота!
показати весь коментар
16.05.2025 12:58 Відповісти
Так, звісно... Війну він вже закінчив за 24 години...
показати весь коментар
16.05.2025 13:00 Відповісти
Ви здивуєтесь, але рейтинг Трампа за перші 100 днів впав на 3%. Тобто в районі статистичної похибки. Особливо ніхто не протестує, всіх все влаштовує.
показати весь коментар
16.05.2025 13:05 Відповісти
Трамп: Мир станет безопаснее "через 2-3 недели" Источник: https://censor.net/ru/n3552590 ============
Дайте йому сельодки!
показати весь коментар
16.05.2025 13:05 Відповісти
та 24 години
показати весь коментар
16.05.2025 13:11 Відповісти
Одному мені здається, що цей рудий ідіот взяв собі у радники Люсю Арестовича?
показати весь коментар
16.05.2025 13:14 Відповісти
🚑💊👩🏻‍⚕️💉🩺
показати весь коментар
16.05.2025 13:22 Відповісти
то два ,три дні. то два , три тижні. діду ти вже якось оприділись
показати весь коментар
16.05.2025 13:30 Відповісти
Трам своїми діями опустив США нижче плінтуса і далі продовжує занурювати себе у путінське гівно.
показати весь коментар
16.05.2025 13:33 Відповісти
Таке враження, що воно вже здохнути збирається. Ще 2-3 тижні... ще 100 днів, ще 2 тижні... Ну живий, значить ще на 2 тіжні їм локшини на вуха
показати весь коментар
16.05.2025 13:40 Відповісти
Як же ж він задрав своїми "споминами про майбутнє"!!!
Взагалі, я давно помітила: якщо хтось говорить виключно у майбутньому часі, особливо щось загальне - "ось-ось почнеться", "буде краще", "весна прийде - саджати будемо", "свєтлоє будуЮщєє" та таке інше - це означає тільки одне" БРЕШЕ ТА ОШУКУЄ!!!
А магли ведуться на казки. Як завжди...
показати весь коментар
16.05.2025 13:47 Відповісти
... знову забув прийняти медикаменти...
показати весь коментар
16.05.2025 13:51 Відповісти
кто-нибудь, уймите идиота
показати весь коментар
16.05.2025 14:22 Відповісти
Довбойоб і пізд....бол!!! Тупішого преза ще не було!!!! США, кого ви вибрали ???
показати весь коментар
16.05.2025 14:46 Відповісти
"Место сидения определяет точку зрения", - Л. Кучма.
показати весь коментар
16.05.2025 15:14 Відповісти
Він президент країни чи майстер розмовного жанру?
показати весь коментар
16.05.2025 15:32 Відповісти
трамп рахувати тільки до трьох вміє? Ну, з копійками - до $35 млрд.
показати весь коментар
16.05.2025 16:26 Відповісти
Ага,"через 2-3 тижні, максимум 5". То, мабуть,заразне.
показати весь коментар
16.05.2025 18:10 Відповісти
Через два-три тижні... (с)
Та це ж уже було!.. (с)
...Невже у https://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Донні з Люсіком одна методичка на двох?
показати весь коментар
16.05.2025 23:44 Відповісти
 
 