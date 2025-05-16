Трамп: Мир станет безопаснее "через 2-3 недели"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "уже сейчас мир значительно безопаснее" и выразил уверенность, что "через две-три недели он будет еще безопаснее".

Об этом он сказал в пятницу во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп вновь отметил, что лидер РФ Владимир Путин не прибыл бы на мирные переговоры в Турцию, если бы не ожидал приезда президента США. "Я понимаю это", - сказал он.

"Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент также выразил готовность к встрече с Путиным, отметив: "Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать".

