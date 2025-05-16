РУС
Новости Заявления Трампа
4 062 75

Трамп: Мир станет безопаснее "через 2-3 недели"

Трамп заявил, что спас Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что "уже сейчас мир значительно безопаснее" и выразил уверенность, что "через две-три недели он будет еще безопаснее".

Об этом он сказал в пятницу во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп вновь отметил, что лидер РФ Владимир Путин не прибыл бы на мирные переговоры в Турцию, если бы не ожидал приезда президента США. "Я понимаю это", - сказал он.

"Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент также выразил готовность к встрече с Путиным, отметив: "Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая,- Reuters

Топ комментарии
+42
Його Арестович покусав
16.05.2025 12:19 Ответить
16.05.2025 12:19 Ответить
+30
рудий самовпевнений довбойоб.
16.05.2025 12:19 Ответить
16.05.2025 12:19 Ответить
+21
16.05.2025 12:26 Ответить
16.05.2025 12:26 Ответить
Його Арестович покусав
16.05.2025 12:19 Ответить
16.05.2025 12:19 Ответить
НІ,тут схоже був секс з люсею
16.05.2025 12:39 Ответить
16.05.2025 12:39 Ответить
Тріпло!
16.05.2025 12:19 Ответить
16.05.2025 12:19 Ответить
гірше - тупе тріпло
16.05.2025 12:32 Ответить
16.05.2025 12:32 Ответить
16.05.2025 12:37 Ответить
16.05.2025 12:37 Ответить
This dance helped win the elections in a landslide. To tens of millions of American patriots, there could be no better choreography. The dance has become so popular, football players are now celebrating touchdowns by dancing the Trump dance. This is what happens when people truly love their leader and identify with him.
16.05.2025 13:11 Ответить
16.05.2025 13:11 Ответить
ну да , ну да , це коли телепки вибирають клована , аби хоч поржать , а потім відхаркують в. т.ч кров`ю , свій т.зв "вибір" . З Трампа "республіканець" , як з Гітлера "соціал-демократ"
16.05.2025 13:27 Ответить
16.05.2025 13:27 Ответить
рудий самовпевнений довбойоб.
16.05.2025 12:19 Ответить
16.05.2025 12:19 Ответить
Що Трумп застрелиться ?
16.05.2025 12:46 Ответить
16.05.2025 12:46 Ответить
Скаже явамничегонедолжен!!!
16.05.2025 14:08 Ответить
16.05.2025 14:08 Ответить
Мелі Ємієля...
16.05.2025 12:19 Ответить
16.05.2025 12:19 Ответить
ріелтер поняття не мае про беспечний світ.
16.05.2025 12:20 Ответить
16.05.2025 12:20 Ответить
А може через 2-3 місяці, а може через 2-3 роки…. -«Це ж будо вже!!!» як казав колись Леонід Данилович
16.05.2025 12:20 Ответить
16.05.2025 12:20 Ответить
Мляяя. Його точно Арестович покусав. Такий же самозакоханий і теж через 2-3 трижні наступить загальне щастя.
16.05.2025 12:20 Ответить
16.05.2025 12:20 Ответить
16.05.2025 12:23 Ответить
16.05.2025 12:23 Ответить
Та вже чули!
16.05.2025 12:21 Ответить
16.05.2025 12:21 Ответить
Та ні, все ж Україна протримається довше, так що марні надії у американців. Хоча, звісно, слинка капає.
16.05.2025 12:21 Ответить
16.05.2025 12:21 Ответить
Вже остогидло слухати це тріпло! Куди дивляться американці? Де та хвалена система противаг? Як такий невіглас може правити такою державою???
16.05.2025 12:22 Ответить
16.05.2025 12:22 Ответить
то бачили ж шо вибірали.
16.05.2025 13:33 Ответить
16.05.2025 13:33 Ответить
Відсоток ідіотів і тупих в американців, як і у нас, десь 73%...
16.05.2025 13:49 Ответить
16.05.2025 13:49 Ответить
не скупись ,давай 24 години
16.05.2025 12:23 Ответить
16.05.2025 12:23 Ответить
16.05.2025 12:26 Ответить
16.05.2025 12:26 Ответить
"лідер РФ Володимир Путін не прибув би на мирні переговори до Туреччини, якби не очікував приїзду президента США. "Я розумію це"

Хуjiна голова, а хто пистів що Україна і піторашка мають сісти за стіл перемовин? Хто підхрюкував ][уйльониши ще тиждень тому?

яке ж обісцяне чмо - навіть не дивлячись на те що воно типу "політик", все одно це обличчя США і це обличчя зараз в сечі дрібного нікчемного шизоїдного дідугана із країни лайняних півнів
16.05.2025 12:23 Ответить
16.05.2025 12:23 Ответить
Натягни пояс шахіда, візьми пухло кіма і їдь до ***** в бункер.
І світ видехне з полегшенням
16.05.2025 12:23 Ответить
16.05.2025 12:23 Ответить
Ці дві неділі вже чотири місяці
Воде дурнів по колу
А головне всім вигідна війна
16.05.2025 12:24 Ответить
16.05.2025 12:24 Ответить
нюхнув щось забористе...
16.05.2025 12:25 Ответить
16.05.2025 12:25 Ответить
Ідіот знову висрався, аби всі обговорювали його пердьож.

Нах**я взагалі помічати це?
16.05.2025 12:26 Ответить
16.05.2025 12:26 Ответить
Трумп це містер "Тиждень".
У цього поцоватого шахрая все через тиждень. Або два - три тиждня
16.05.2025 12:26 Ответить
16.05.2025 12:26 Ответить
Мабуть, у Вонні... пардон, у Донні новий дохтур з новими пігулками та заштриками. Отже, у поцієнта якісно нова логорея.
16.05.2025 23:48 Ответить
16.05.2025 23:48 Ответить
бреше, як кацап
16.05.2025 12:27 Ответить
16.05.2025 12:27 Ответить
Спілкування з гундосом, має сумні наслідки для старечого мозку Тромбона.
16.05.2025 12:27 Ответить
16.05.2025 12:27 Ответить
Ну, він не Україну має на увазі.
Він про договір з Іраном.
Нас він віддав на поталу зе і путіну.
16.05.2025 12:30 Ответить
16.05.2025 12:30 Ответить
заберіть у цього 3,14здабола телефона , воне не при здоровому глузді.
16.05.2025 12:31 Ответить
16.05.2025 12:31 Ответить
16.05.2025 12:31 Ответить
16.05.2025 12:31 Ответить
Хто кого покусав? Що каже наука?!!?
16.05.2025 13:18 Ответить
16.05.2025 13:18 Ответить
вони з одного гнізда
16.05.2025 13:20 Ответить
16.05.2025 13:20 Ответить
Пластинку заело.
16.05.2025 12:32 Ответить
16.05.2025 12:32 Ответить
шо не вже вся русня подохне?
16.05.2025 12:32 Ответить
16.05.2025 12:32 Ответить
Свистун і балабол і є Трамп -пістабол....
16.05.2025 12:33 Ответить
16.05.2025 12:33 Ответить
Ідіот... Це не образа. Це визначення.
16.05.2025 12:36 Ответить
16.05.2025 12:36 Ответить
Невже застрілиться?)))
16.05.2025 12:39 Ответить
16.05.2025 12:39 Ответить
Та дайте йому вже ліки..... невже у США немає нікого хто може поставити діагноз та почати лікування??? Людина зовсім відірвана від реальності.
16.05.2025 12:42 Ответить
16.05.2025 12:42 Ответить
Може чекають коли ласти склеїть, щоб не бруднитись?
16.05.2025 12:45 Ответить
16.05.2025 12:45 Ответить
Хвора людина, нажаль.
16.05.2025 12:44 Ответить
16.05.2025 12:44 Ответить
З трьох іудеїв - трумпа, ***** та бубочки, якісь натяки на яйця виявилися лише у бубочки.
Решті їх прихопили при циркумпизії.
16.05.2025 12:44 Ответить
16.05.2025 12:44 Ответить
У зєлі, Трампа і пуйла один спічмейкер?😀
16.05.2025 12:44 Ответить
16.05.2025 12:44 Ответить
Under Trump's watch, the world is getting safer by the day. All leaders, Western or Eastern, democratic or autocratic, agree with that. They can disagree on many things, but they are unanimous in calling Donald Trump a strong leader and the only one capable of achieving lasting peace. Only a truly remarkable individual can get such full respect and support. Mr. Rutte, Trump's faithful disciple, will help understand the deeper meaning of Trump's words and actions and the reason why he is always, always right. The West's future is dependent on its ability to show its appreciation of Donald Trump's genius and his selfless efforts.
16.05.2025 12:47 Ответить
16.05.2025 12:47 Ответить
Не бзди!
16.05.2025 12:49 Ответить
16.05.2025 12:49 Ответить
Sarcasm?
16.05.2025 12:53 Ответить
16.05.2025 12:53 Ответить
Він хворий
16.05.2025 12:49 Ответить
16.05.2025 12:49 Ответить
не те слово
16.05.2025 13:36 Ответить
16.05.2025 13:36 Ответить
З усіх клоунів на світі цей наймерзеніший
16.05.2025 12:50 Ответить
16.05.2025 12:50 Ответить
Як жеж ти вже усіх заїпав своїми тупими висерами, гУсь в акардєоні!,(
16.05.2025 12:53 Ответить
16.05.2025 12:53 Ответить
Ааааа,Люся 2.
16.05.2025 12:56 Ответить
16.05.2025 12:56 Ответить
дайте йому ще 100 днів
16.05.2025 12:57 Ответить
16.05.2025 12:57 Ответить
Буде не світ - а лєпота!
16.05.2025 12:58 Ответить
16.05.2025 12:58 Ответить
Так, звісно... Війну він вже закінчив за 24 години...
16.05.2025 13:00 Ответить
16.05.2025 13:00 Ответить
Ви здивуєтесь, але рейтинг Трампа за перші 100 днів впав на 3%. Тобто в районі статистичної похибки. Особливо ніхто не протестує, всіх все влаштовує.
16.05.2025 13:05 Ответить
16.05.2025 13:05 Ответить
Трамп: Мир станет безопаснее "через 2-3 недели"
Дайте йому сельодки!
16.05.2025 13:05 Ответить
16.05.2025 13:05 Ответить
та 24 години
16.05.2025 13:11 Ответить
16.05.2025 13:11 Ответить
Одному мені здається, що цей рудий ідіот взяв собі у радники Люсю Арестовича?
16.05.2025 13:14 Ответить
16.05.2025 13:14 Ответить
🚑💊👩🏻‍⚕️💉🩺
16.05.2025 13:22 Ответить
16.05.2025 13:22 Ответить
то два ,три дні. то два , три тижні. діду ти вже якось оприділись
16.05.2025 13:30 Ответить
16.05.2025 13:30 Ответить
Трам своїми діями опустив США нижче плінтуса і далі продовжує занурювати себе у путінське гівно.
16.05.2025 13:33 Ответить
16.05.2025 13:33 Ответить
Таке враження, що воно вже здохнути збирається. Ще 2-3 тижні... ще 100 днів, ще 2 тижні... Ну живий, значить ще на 2 тіжні їм локшини на вуха
16.05.2025 13:40 Ответить
16.05.2025 13:40 Ответить
Як же ж він задрав своїми "споминами про майбутнє"!!!
Взагалі, я давно помітила: якщо хтось говорить виключно у майбутньому часі, особливо щось загальне - "ось-ось почнеться", "буде краще", "весна прийде - саджати будемо", "свєтлоє будуЮщєє" та таке інше - це означає тільки одне" БРЕШЕ ТА ОШУКУЄ!!!
А магли ведуться на казки. Як завжди...
16.05.2025 13:47 Ответить
16.05.2025 13:47 Ответить
... знову забув прийняти медикаменти...
16.05.2025 13:51 Ответить
16.05.2025 13:51 Ответить
кто-нибудь, уймите идиота
16.05.2025 14:22 Ответить
16.05.2025 14:22 Ответить
Довбойоб і пізд....бол!!! Тупішого преза ще не було!!!! США, кого ви вибрали ???
16.05.2025 14:46 Ответить
16.05.2025 14:46 Ответить
"Место сидения определяет точку зрения", - Л. Кучма.
16.05.2025 15:14 Ответить
16.05.2025 15:14 Ответить
Він президент країни чи майстер розмовного жанру?
16.05.2025 15:32 Ответить
16.05.2025 15:32 Ответить
трамп рахувати тільки до трьох вміє? Ну, з копійками - до $35 млрд.
16.05.2025 16:26 Ответить
16.05.2025 16:26 Ответить
Ага,"через 2-3 тижні, максимум 5". То, мабуть,заразне.
16.05.2025 18:10 Ответить
16.05.2025 18:10 Ответить
Через два-три тижні... (с)
Та це ж уже було!.. (с)
...Невже у https://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Донні з Люсіком одна методичка на двох?
16.05.2025 23:44 Ответить
16.05.2025 23:44 Ответить
 
 