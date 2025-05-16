4 062 75
Трамп: Мир станет безопаснее "через 2-3 недели"
Президент США Дональд Трамп заявил, что "уже сейчас мир значительно безопаснее" и выразил уверенность, что "через две-три недели он будет еще безопаснее".
Об этом он сказал в пятницу во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп вновь отметил, что лидер РФ Владимир Путин не прибыл бы на мирные переговоры в Турцию, если бы не ожидал приезда президента США. "Я понимаю это", - сказал он.
"Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее", - отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент также выразил готовность к встрече с Путиным, отметив: "Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать".
Хуjiна голова, а хто пистів що Україна і піторашка мають сісти за стіл перемовин? Хто підхрюкував ][уйльониши ще тиждень тому?
яке ж обісцяне чмо - навіть не дивлячись на те що воно типу "політик", все одно це обличчя США і це обличчя зараз в сечі дрібного нікчемного шизоїдного дідугана із країни лайняних півнів
І світ видехне з полегшенням
Воде дурнів по колу
А головне всім вигідна війна
Нах**я взагалі помічати це?
У цього поцоватого шахрая все через тиждень. Або два - три тиждня
Він про договір з Іраном.
Нас він віддав на поталу зе і путіну.
Решті їх прихопили при циркумпизії.
Дайте йому сельодки!
Взагалі, я давно помітила: якщо хтось говорить виключно у майбутньому часі, особливо щось загальне - "ось-ось почнеться", "буде краще", "весна прийде - саджати будемо", "свєтлоє будуЮщєє" та таке інше - це означає тільки одне" БРЕШЕ ТА ОШУКУЄ!!!
А магли ведуться на казки. Як завжди...
Та це ж уже було!.. (с)
...Невже у https://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Донні з Люсіком одна методичка на двох?