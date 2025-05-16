Трамп заявил о возможном телефонном разговоре с Путиным о прекращении войны
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Во время разговора с журналистами на борту президентского самолета Air Force One Трамп предположил, что телефонный звонок может состояться в рамках потенциальной личной встречи с Путиным.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с диктатором Владимиром Путиным.
Топ комментарии
+8 Анатолий Шейко
показать весь комментарий16.05.2025 15:11 Ответить Ссылка
+6 Ron Noiill
показать весь комментарий16.05.2025 15:12 Ответить Ссылка
+6 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий16.05.2025 15:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну и ушлый вы народ
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод ...
Ну что можно сказать о таком "руководителе".. Кошмар..
У него просто случился очередной заворот мозгов..
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.
Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.
"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Трамп: я хочу шоб ця війна завершилась! Володимир Володимирович, СТОП! Бо я піду рішать інші діла, накера воно мені треба ця ваша війна якшо ви не хочете припиняти її.
Європа: якшо в понеділок не настане перемир'я ми з американцями введемо такі санкції шо ховайся в жито!
Зеленський: ми готові!
плешива моль: ну ладна ладна, Стамбул так Стамбул!
Європа і Келог: нікера, спочатку перестань стріляти, потім дипломатія!
плешива моль: ага щас, буде так як я скажу! або ніяк
Трамп: українці, робіть як він каже! чудова ідея! всі в Стамбул
Зеленський: я іду в Стамбул! х...ло камон якшо не сциш!
Трамп: Путін в Стамбул! О_о йя-йя, зер гут Валадімир, якшо шо то я теж тулю в Турцію тоді до тебе!
плешива моль: мовчить обісране, можливо думає
Зеленський: ну шо там х..ло? то ідеш чи ні, бо я вже з султаном турецьким домовився потріщать заодно.
Трамп: та шось, млять, в четверг мені весь розклад розписали без гольфа... хз... ну єсі шо то я подтянусь!
плешива моль: короче поїдуть оці покемони від нас
Європа і українці: та хана, шо за додіки? навіть не коняка лаврова!
Трамп: ну так я не приїхав то і Валадімір валадіміравіч теж в такому випадку, його зрозуміти не важко! чого туди їхать якшо мене там нема? тільки я з ним можу порішать такі питання!
плешива моль: та, дональд, да...только ты, мой дорогой друг!
весь захід: Дональд, давай в'ї..мо санкціями по х..лу як обіцяли, він же рже з нас!
Трамп: краще не треба, я позвоню в кремль і попрошу про поговорити з пукіним!
Світ: та, ***!
Українці: ой, ну його нахер тебе слухати, Дональд!
Трамп: через 2-3 тижні світ стане безпечнішим!
Українці: Трамп це Арестовіч який зміг!)