Трамп заявил о возможном телефонном разговоре с Путиным о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Во время разговора с журналистами на борту президентского самолета Air Force One Трамп предположил, что телефонный звонок может состояться в рамках потенциальной личной встречи с Путиным.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с диктатором Владимиром Путиным.

