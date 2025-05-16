Трамп заявив про можливу телефонну розмову з Путіним щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп не виключив можливість телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним, аби обговорити перспективи припинення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови з журналістами на борту президентського літака Air Force One Трамп припустив, що телефонний дзвінок може відбутися у межах потенційної особистої зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі із диктатором Володимиром Путіним.

