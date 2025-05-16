УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна
1 558 19

Трамп заявив про можливу телефонну розмову з Путіним щодо припинення війни

Трамп заявив що врятував Україну

Президент США Дональд Трамп не виключив можливість телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним, аби обговорити перспективи припинення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови з журналістами на борту президентського літака Air Force One Трамп припустив, що телефонний дзвінок може відбутися у межах потенційної особистої зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі із диктатором Володимиром Путіним.

путін володимир Трамп Дональд
+8
Він ще перед виборами обіцяв зателефонувати свому найкращому корешу. І що? Чергова маячня.
16.05.2025 15:11 Відповісти
+6
Як ти вже заї...в клоуняра і тріпло. Я думав в 2019 вибрали найвеличніше тріпло **********, але йому в тебе ще вчитись і вчитись.
16.05.2025 15:12 Відповісти
+6
Ну як лайно вміє себе важно виставляти? Дебіл дебілом,параноїк параноїком, а скільки пихи.
16.05.2025 15:16 Відповісти
Він ще перед виборами обіцяв зателефонувати свому найкращому корешу. І що? Чергова маячня.
16.05.2025 15:11 Відповісти
Ну як лайно вміє себе важно виставляти? Дебіл дебілом,параноїк параноїком, а скільки пихи.
16.05.2025 15:16 Відповісти
рижий клован , зелений клован ..
16.05.2025 15:30 Відповісти
а путин для тебя - не клован.. С тобой всё понятно..
16.05.2025 15:56 Відповісти
Стесняюсь спросить Донни - Разговор будет "гениальным", "потужным" или "самым лучшим в мире за все века"?
16.05.2025 15:12 Відповісти
Потужність зайнята іншим тріплом.
16.05.2025 15:13 Відповісти
Есть такое. Как уже достала битва этих самовлюбленных нарциссов-дегенератов.

Ну и ушлый вы народ
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод ...
16.05.2025 15:17 Відповісти
Все три разом! Це ж Донні Джоновіч.
показати весь коментар
16.05.2025 15:26 Відповісти
Як ти вже заї...в клоуняра і тріпло. Я думав в 2019 вибрали найвеличніше тріпло **********, але йому в тебе ще вчитись і вчитись.
16.05.2025 15:12 Відповісти
Війна -справа не проста.Це не ріелтерськи послугі.
16.05.2025 15:13 Відповісти
Додіку, та вже поцілуй ***** у ... дупу та заспокойся, шахрай-полудурнику .
16.05.2025 15:13 Відповісти
Трампушко хоче отримати нові інструкції від шефа?
16.05.2025 15:14 Відповісти
Лише уявіть, як Україна заважає їм спокійно жити та не пити!
показати весь коментар
Може гарно зателефоную і добре порозмовляю з чудовим хлопцем і тоді мабудь припиниться ця не гарна війна яку я мав зупинити через 24 години яку почав Обама,Байден та зеленський.
показати весь коментар
Тріпло у США, від ******!
показати весь коментар
"Трамп заявляет о возможном телефонном разговоре с Путиным о прекращении войны".. ))
Ну что можно сказать о таком "руководителе".. Кошмар..
У него просто случился очередной заворот мозгов..
16.05.2025 15:59 Відповісти
Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.

Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.

"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
16.05.2025 16:34 Відповісти
Мистецтво укладання угод від просто таки "ікони" в цій сфери, справжньої боженьки переговорів:
Трамп: я хочу шоб ця війна завершилась! Володимир Володимирович, СТОП! Бо я піду рішать інші діла, накера воно мені треба ця ваша війна якшо ви не хочете припиняти її.
Європа: якшо в понеділок не настане перемир'я ми з американцями введемо такі санкції шо ховайся в жито!
Зеленський: ми готові!
плешива моль: ну ладна ладна, Стамбул так Стамбул!
Європа і Келог: нікера, спочатку перестань стріляти, потім дипломатія!
плешива моль: ага щас, буде так як я скажу! або ніяк
Трамп: українці, робіть як він каже! чудова ідея! всі в Стамбул
Зеленський: я іду в Стамбул! х...ло камон якшо не сциш!
Трамп: Путін в Стамбул! О_о йя-йя, зер гут Валадімир, якшо шо то я теж тулю в Турцію тоді до тебе!
плешива моль: мовчить обісране, можливо думає
Зеленський: ну шо там х..ло? то ідеш чи ні, бо я вже з султаном турецьким домовився потріщать заодно.
Трамп: та шось, млять, в четверг мені весь розклад розписали без гольфа... хз... ну єсі шо то я подтянусь!
плешива моль: короче поїдуть оці покемони від нас
Європа і українці: та хана, шо за додіки? навіть не коняка лаврова!
Трамп: ну так я не приїхав то і Валадімір валадіміравіч теж в такому випадку, його зрозуміти не важко! чого туди їхать якшо мене там нема? тільки я з ним можу порішать такі питання!
плешива моль: та, дональд, да...только ты, мой дорогой друг!
весь захід: Дональд, давай в'ї..мо санкціями по х..лу як обіцяли, він же рже з нас!
Трамп: краще не треба, я позвоню в кремль і попрошу про поговорити з пукіним!
Світ: та, ***!
Українці: ой, ну його нахер тебе слухати, Дональд!
Трамп: через 2-3 тижні світ стане безпечнішим!
Українці: Трамп це Арестовіч який зміг!)
16.05.2025 17:24 Відповісти
 
 