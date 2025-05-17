США и ЕС начали "серьезные" торговые переговоры после недель тупика, - FT

США и Евросоюз начали серьезные торговые переговоры, чтобы избежать худших тарифов американского лидера Дональда Трампа, выйдя из тупика, который оставил блок в конце очереди на переговоры с Вашингтоном.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам четырех людей, знакомых с этим вопросом, и по информации из информационной записки ЕС, с которой ознакомилось издание, в последние дни обе стороны впервые обменялись документами для переговоров, очертив сферы обсуждения -- от тарифов до цифровой торговли и инвестиционных возможностей.

Главный торговый представитель Еврокомиссии Сабина Веянд заявила послам стран ЕС, что Союз должен действовать спокойно и не поддаваться стремлению США к "быстрым победам", говорится в записке.

Она предупредила, что некоторые американские тарифы, вероятно, останутся, особенно в секторах, которые команда Трампа хотела бы восстановить на территории Штатов - таких, как производство стали и автомобилей.

ЕС, который Трамп обвинил в "обворовывании" США, пока не смог достичь такого же прогресса в переговорах с американскими чиновниками, как, например, Япония, Южная Корея, Вьетнам и Великобритания, отмечает FT.

Торговый представитель Трампа Джеймисон Грир помог ускорить темпы, когда в частном порядке предупредил европейских дипломатов, что американские чиновники все больше разочаровываются из-за отказа ЕС предоставить какие-либо предложения в письменном виде, рассказали источники FT.

При отсутствии первых шагов со стороны Брюсселя, предупредил Грир, ЕС следует ожидать, что Трамп снова применит свои тарифы, объявленные 2 апреля, в полном объеме.

До 8 июля 20-процентные пошлины против ЕС снижены, чтобы дать возможность для переговоров.

Трамп, однако, сохранил дополнительные 25-процентные пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также угрожает ввести дополнительные тарифы на фармацевтическую продукцию, полупроводники, медь, критически важные минералы и некоторые другие товары.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович, который говорил с Гриром в четверг, 15 мая, выразил надежду встретиться с торговым представителем Трампа в следующем месяце на министерском заседании Организации экономического сотрудничества и развития в Париже.

Шефчович заявил FT, что хочет сократить дефицит торговли между США и ЕС, в частности, с помощью увеличения объемов закупок американского газа, оружия и сельскохозяйственной продукции.

Он также сказал, что ЕС не согласится с требованиями США по НДС и ослабление цифрового регулирования. Однако Союз готов уменьшить зависимость от Китая в поставках критически важного сырья и лекарств.

