США та ЄС розпочали "серйозні" торговельні перемовини після тижнів глухого кута, - FT

США та Євросоюз розпочали серйозні торговельні переговори, щоб уникнути найгірших тарифів американського лідера Дональда Трампа, вийшовши з глухого кута, який залишив блок в кінці черги на перемовини з Вашингтоном.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чотирьох людей, знайомих з цим питанням, і за інформацією з інформаційної записки ЄС, з якою ознайомилося видання, в останні дні обидві сторони вперше обмінялися документами для переговорів, окресливши сфери обговорення –– від тарифів до цифрової торгівлі та інвестиційних можливостей.

Головний торговий представник Єврокомісії Сабіна Веянд заявила послам країн ЄС, що Союз повинен діяти спокійно і не піддаватися прагненню США до "швидких перемог", йдеться в записці.

Вона попередила, що деякі американські тарифи, ймовірно, залишаться, особливо в секторах, які команда Трампа хотіла б відновити на території Штатів, таких як виробництво сталі й автомобілів.

ЄС, який Трамп звинуватив в "обкраданні" США, поки що не зміг досягти такого ж прогресу в переговорах з американськими чиновниками, як, наприклад, Японія, Південна Корея, В'єтнам і Велика Британія, зазначає FT.

Торговий представник Трампа Джеймісон Грір допоміг прискорити темпи, коли в приватному порядку попередив європейських дипломатів, що американські чиновники дедалі більше розчаровуються через відмову ЄС надати будь-які пропозиції в письмовому вигляді, розповіли джерела FT.

За відсутності перших кроків з боку Брюсселя, попередив Грір, ЄС слід очікувати, що Трамп знову застосує свої тарифи, оголошені 2 квітня, в повному обсязі.

До 8 липня 20-відсоткові мита проти ЄС знижені, щоб дати можливість для переговорів.

Трамп, однак, зберіг додаткові 25-відсоткові мита на сталь, алюміній і автомобілі, а також погрожує запровадити додаткові тарифи на фармацевтичну продукцію, напівпровідники, мідь, критично важливі мінерали та деякі інші товари.

Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович, який говорив з Гріром у четвер, 15 травня, висловив сподівання зустрітися з торговим представником Трампа наступного місяця на міністерському засіданні Організації економічного співробітництва та розвитку в Парижі.

Шефчович заявив FT, що хоче скоротити дефіцит торгівлі між США та ЄС, зокрема, за допомогою збільшення обсягів закупівель американського газу, зброї та сільськогосподарської продукції.

Він також сказав, що ЄС не погодиться з вимогами США щодо ПДВ та послаблення цифрового регулювання. Однак Союз готовий зменшити залежність від Китаю у постачанні критично важливої сировини та ліків.

