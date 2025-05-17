В Швеции нашли мертвым бывшего топ-дипломата: его подозревали в шпионаже, - СМИ. (исправлено)

Высокопоставленный шведский дипломат был обнаружен мертвым в Стокгольме 16 мая. Накануне его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу неназванного "вражеского иностранного государства". Подозрения против дипломата связаны с инцидентом после увольнения экс-посла в Украине Тобиаса Тиберга.

По данным СМИ, речь идет о сотруднике Министерства иностранных дел Швеции, который был задержан службой безопасности SAPO 11 мая и освобожден из-под стражи 14 мая, оставаясь под следствием.

Адвокат дипломата, Антон Странд, сообщил, что его клиент отрицал все обвинения и подал жалобу на действия полиции, утверждая, что во время задержания к нему была применена чрезмерная сила.

Также после освобождения из-под стражи дипломат обратился за медицинской помощью. Полиция начала расследование обстоятельств смерти, однако пока не подозревает преступного умысла.

Тем временем Министерство иностранных дел Швеции подтвердило смерть своего сотрудника, выразив соболезнования семье и отказавшись от дальнейших комментариев в связи с конфиденциальностью дела.

SVT также сообщил, что дело о шпионаже связано с бывшим послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом. 10 мая он ушел с должности советника по национальной безопасности через несколько часов после назначения на должность.

Как оказалось, вскоре после публичного объявления о назначении Тиберга аноним отправил правительству несколько его фотографий сексуального характера.

Планировалось, что служба безопасности проведет с дипломатом разговор об этом утром следующего дня. Но тот вышел с публичным заявлением, где признался, что фото - с его аккаунта на Grindr (сайт знакомств для ЛГБТ-сообщества - ред.).

"Я должен был бы сообщить об этом, но я этого не сделал. Поэтому объявил, что не намерен занимать должность советника по национальной безопасности", - говорил тогда Тиберг.

Отметим, что ситуацию с задержанием сотрудников МИД Швеции связывают с инцидентом вокруг Тобиаса Тиберга.

Личность дипломата, умершего 16 мая, шведские СМИ и ведомства не раскрывают, но известно, что он имел большой опыт и работал в нескольких посольствах по всему миру.

По данным Aftonbladet, умершему дипломату было около 50 лет, и большую часть своей профессиональной жизни он работал в Министерстве иностранных дел. Когда он был арестован в своем доме в центре Стокгольма, он временно вернулся в Швецию после ротационного назначения в стране, где он пребывает.

