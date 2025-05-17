В Швеции нашли мертвым бывшего топ-дипломата: его подозревали в шпионаже, - СМИ. (исправлено)
Высокопоставленный шведский дипломат был обнаружен мертвым в Стокгольме 16 мая. Накануне его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу неназванного "вражеского иностранного государства". Подозрения против дипломата связаны с инцидентом после увольнения экс-посла в Украине Тобиаса Тиберга.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Expressen.
По данным СМИ, речь идет о сотруднике Министерства иностранных дел Швеции, который был задержан службой безопасности SAPO 11 мая и освобожден из-под стражи 14 мая, оставаясь под следствием.
Адвокат дипломата, Антон Странд, сообщил, что его клиент отрицал все обвинения и подал жалобу на действия полиции, утверждая, что во время задержания к нему была применена чрезмерная сила.
Также после освобождения из-под стражи дипломат обратился за медицинской помощью. Полиция начала расследование обстоятельств смерти, однако пока не подозревает преступного умысла.
Тем временем Министерство иностранных дел Швеции подтвердило смерть своего сотрудника, выразив соболезнования семье и отказавшись от дальнейших комментариев в связи с конфиденциальностью дела.
SVT также сообщил, что дело о шпионаже связано с бывшим послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом. 10 мая он ушел с должности советника по национальной безопасности через несколько часов после назначения на должность.
Как оказалось, вскоре после публичного объявления о назначении Тиберга аноним отправил правительству несколько его фотографий сексуального характера.
Планировалось, что служба безопасности проведет с дипломатом разговор об этом утром следующего дня. Но тот вышел с публичным заявлением, где признался, что фото - с его аккаунта на Grindr (сайт знакомств для ЛГБТ-сообщества - ред.).
"Я должен был бы сообщить об этом, но я этого не сделал. Поэтому объявил, что не намерен занимать должность советника по национальной безопасности", - говорил тогда Тиберг.
Исправлено
Отметим, что ситуацию с задержанием сотрудников МИД Швеции связывают с инцидентом вокруг Тобиаса Тиберга.
Личность дипломата, умершего 16 мая, шведские СМИ и ведомства не раскрывают, но известно, что он имел большой опыт и работал в нескольких посольствах по всему миру.
По данным Aftonbladet, умершему дипломату было около 50 лет, и большую часть своей профессиональной жизни он работал в Министерстве иностранных дел. Когда он был арестован в своем доме в центре Стокгольма, он временно вернулся в Швецию после ротационного назначения в стране, где он пребывает.
Цензор.НЕТ просит прощения за распространение некорректной информации.
Потім почали слідство. Випустили, скоріш всього, за згоду співпраці... А куратори, довідавшись про це, його "прибрали". А "димовою завісою" стали оті фотографії...
Чим більше європейці будуть цяцькається з ними, тим частіше вони будуть знаходити трупи своїх співгромадян...
На жаль Стиг Ларссон помер.
Тут шикарний сценарій для шведського детектива.
СТРАХ!
Трамп может как угодно выкаблучиваться
Но внутри него сидит животный страх перед чекистами
Они Кеннеди убили - не моргнув глазом
Папу Римского Павла ll
На Рейгана покушались несколько раз
МЕРКЕЛЬ отравили - ну вспомните ее НЕОЖИДАННУЮ ТРЯСУЧКУ
Боятся Орбан с Фицо
Чекистам Трампа замочить - как два пальца
Они ему ухо уже отстрелили
Это была крутая операция
Она решила сразу две цели
Трамп после ЗАКАЗНОГО ПОКУШЕНИЯ практически опередил Байдена
А заодно получил послание от чекистов - не дергайся ,мудак
Делай все,что скажут
Будешь дергаться ,мудак
И ты - труп
Почитайте - как разговаривал путин с Саркози
Когда решался вопрос с Грузией
Путин разговаривал матом
И обещал убить - если Саркози не сделает того,что нужно путину
....Все, що робив і розповідав на Фейсбуці та за що банили, все виходить, немає Ковіда, немає багатьох модераторів, скоро не буде московії та "зелених клоунів", тому мені абсолютно все одно, що кукурікають скаржники, банщики та модератори.
У "пакистанських електриків", до профспілки яких я входжу, є лише стратегічні цілі, які ми поки що успішно вирішуємо, і немає перешкод.
Ось сьогодні знову згорів у Подільську великий склад військової продукції, а все через коротке чи довге замикання, яке завжди випадково виникає.
Ну і коротко щодо ситуації.
Я взагалі не стежу за зустрічами в Стамбулі, бо перестав ходити в цирк ще далекого 1985 року, коли в армії всіх водили "строєм". Це все театр ляльок із їхніми вічними гаслами: "Влада-совєтам!" "Вода-матросам!" " Гроші-євреям!"
Ви мене весь час питаєте, що буде? І я вам просто відповідаю, що йде договірняк зовсім в інших країнах та інших кабінетах.
Тиха , невидима війна сефардів і ашкеназі триває понад 550 років і за весь цей час ашкеназі жодного разу не отримали преференції.
Євреї-ашкеназі, знову як і 100 років тому припустилися фатальної помилки, коли тупий і безвільний цар московії Микола II, вступив у війну на боці Сербського терориста психопата Принципи, втопив країну в крові, і був розстріляний тими ж євреями, які радили вступити у війну.
І ті ж 300 спартанців, точніше " онуків Мойсея " , на чолі з Троцьким- Бронштейном, висаджені в московії думали побудувати своє велике більшовицьке царство, втопили країну в крові і були розстріляні братами-євреями.
Вже в наші дні, тупий цар кремлівський путлєр, за порадою друзів-євреїв, привів спочатку до влади тупого клоуна-єврея в Україні, почав війну, втопив країну в крові, ну а далі все за сценарієм та старими підручниками, чекаємо, коли його ж друзі-євреї ліквідують тупого царя. А ось доля клоуна теж сумна, хоча все підготували для здачі України, але не вийшло і не вийде. І це не має відношення до антисимітизму, це об'єктивні факти.
Саме тому вова кремлівський особисто зі своїм ОЗУ та зелений вова гундосов особисто, теж зі своїм ОЗУ програли, розпочавши війну 24 Лютого 2022 року. Історію ніхто не вчить тому, що зовсім тупі двоногі істоти.
Хабадники - ашкеназі намагаються хоч щось і якось отримати з усього цього, зберегти московію і свою владу в ній і в Україні теж, але поки що погано виходить.
Хоча кинуто величезні сили та засоби, як в останній бій.
Маючи доступ до великих грошей, намагаються відтягнути свій кінець, але він є обов'язковим у таких військових конфліктах.
Історія повторюється.
І немає значення, хто приїхав, куди приїхав, з ким приїхав, це все антураж. Рішення прийняте та буде виконане, сьогодні, завтра чи через місяць.
До цього рішення йшли довгі три роки повномасштабної війни в Україні. І тільки переконавшись, що московія тріщить по швах і завтра розвалиться, вирішили, що настав час закінчувати війну під будь-яким приводом.
Закінчення війни означає реальний кінець путлєра або його двійників і вови зеленого, і вони самі пручаються, як можуть, проти якнайшвидшої зупинки війни, і виявляють
"Миротворчу" активність тільки під сильним тиском шанованих людей.
А всі разом працюємо на Перемогу України, яка обов'язково буде і ми відзначимо цю чудову подію у Києві цього року.
Будуть ще труднощі, але перебіг історії незворотний: московія перестане існувати, а разом з ними зникнуть і їх "зелені слуги", як би красиво вони не говорили українською, і які б гарні вишиванки вони не носили.
Ви ж за всі ці роки чули тонни всякої маячні, не варто сприймати все всерйоз, ці політичні клоуни повинні щось говорити, показувати фокуси, все ж таки були в цирку.
А головні дядьки Карабаси-Барабаси використовують одного клоуна проти іншого, а потім приберуть обох під будь-яким приводом.
У цій виставі наявність грошей, крипто-гаманців та крипто-рюкзаків, значення не мають.
Просто уважно спостерігайте, як змінюються виступи, і у нового Папи, і у Венса з Трампом та інших учасників.
"Приймемо в НАТО, не приймемо, пришлемо війська, не пришлемо, коротше: "любить-не любить" або з серії: "господар призначив мене коханою дружиною".
Кілька років тому я замовив красиві китайські компаси з написом англійською "NA ***", і дарував як сувенір на будь-яких зустрічах таким папугам - балакунам. Жаль, що закінчилися.
Ще раз нагадую, якщо забули: Україна була, є і буде, а московія, зі своїми зеленими клоунами-НІ!