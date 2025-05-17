У Швеції знайшли мертвим топдипломата: його підозрювали у шпигунстві, - ЗМІ (виправлено)
Високопоставлений шведський дипломат був знайдений мертвим у Стокгольмі 16 травня. Напередодні його заарештували за підозрою у шпигунстві на користь неназваної "ворожої іноземної держави". Підозри проти дипломата пов'язані з інцидентом після відставки експосла в Україні Тобіаса Тіберга.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Expressen.
За даними ЗМІ, йдеться про співробітника Міністерства закордонних справ Швеції, який був затриманий службою безпеки SAPO 11 травня і звільнений з-під варти 14 травня, залишаючись під слідством.
Адвокат дипломата, Антон Странд, повідомив, що його клієнт заперечував усі звинувачення і подав скаргу на дії поліції, стверджуючи, що під час затримання до нього було застосовано надмірну силу.
Також після звільнення з-під варти дипломат звернувся по медичну допомогу. Поліція почала розслідування обставин смерті, проте наразі не підозрює злочинного умислу.
Тим часом Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило смерть свого співробітника, висловивши співчуття сім'ї та відмовившись від подальших коментарів у зв’язку з конфіденційністю справи.
SVT також повідомив, що справа про шпигунство пов’язана з колишнім послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом. 10 травня він пішов з посади радника з національної безпеки через кілька годин після призначення на посаду.
Як виявилося, невдовзі після публічного оголошення про призначення Тіберга анонім відправив уряду кілька його фотографій сексуального характеру.
Планувалося, що служба безпеки проведе з дипломатом розмову про це вранці наступного дня. Але той вийшов з публічною заявою, де зізнався, що фото — з його акаунта на Grindr (сайт знайомств для ЛГБТ-спільноти, - ред.).
"Я мав би повідомити про це, але я цього не зробив. Тому оголосив, що не маю наміру обіймати посаду радника з національної безпеки", - пояснив Тіберг.
Виправлено
Зазначимо, що ситуацію із затриманням співробітників МЗС Швеції, повʼязують з інцидентом навколо відставки Тобіаса Тіберга.
Особу дипломата, який помер 16 травня, шведські ЗМІ та відомства не розкривають, але відомо, що він мав великий досвід і працював у кількох посольствах по всьому світу.
За даними Aftonbladet, померлому дипломату було близько 50 років, і більшу частину свого професійного життя він працював у Міністерстві закордонних справ. Коли його заарештували в його будинку в центрі Стокгольма, він тимчасово повернувся до Швеції після ротаційного призначення в країні, де він перебуває.
Цензор.НЕТ перепрошує за поширення некоректної інформації.
