Украл приборы ночного видения на 4,5 млн грн: к 10 годам тюрьмы приговорили военного, - ГБР. ФОТО

Лебединский районный суд Сумской области назначил 10 лет заключения военнослужащему, который присвоил оборудование, предназначенное для штурмовой роты, на более чем 4,5 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Офицер, как ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, которое хранилось на складах. В конце 2024 года военный получил приборы ночного видения и бинокуляры для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи их военным решил имущество продать.

Благодаря оперативным действиям удалось вернуть похищенное оборудование стоимостью более 4 млн гривен.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в условиях военного положения) и удовлетворил гражданский иск о возмещении убытков.

Публичное обвинение поддерживала Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

