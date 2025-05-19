Украл приборы ночного видения на 4,5 млн грн: к 10 годам тюрьмы приговорили военного, - ГБР. ФОТО
Лебединский районный суд Сумской области назначил 10 лет заключения военнослужащему, который присвоил оборудование, предназначенное для штурмовой роты, на более чем 4,5 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Офицер, как ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, которое хранилось на складах. В конце 2024 года военный получил приборы ночного видения и бинокуляры для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи их военным решил имущество продать.
Благодаря оперативным действиям удалось вернуть похищенное оборудование стоимостью более 4 млн гривен.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в условиях военного положения) и удовлетворил гражданский иск о возмещении убытков.
Публичное обвинение поддерживала Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Знайомий з під Суджі виходив, фактично оточення, міст кацапи перебили, транспорт всьо, - міномет 200-й, свої **********, ще й біля двох десятків мін до 120-го (16кг штука) тягнув з парою хлопців на автомобільному причіпі десяток км. Все менш цінне і менш дефіцитне. типу гранати, мусили знищили. Хлопці залишились без колес з мінометом і боєкомлектом на руках, так комбат їм свій Чарокі віддав (на два дні, які плавно перейшли в три місяці ). Так що є командири, які не за дупу свою турбуються і не як рєзнікови, таких потрібно просувати та з зеленими сирками схоже це неможливо.
Чмоня в пікселі. Обличчя середньостатичного кадрового військового. Але винні люди
Я би гарматку (по східній ціні) купив
- Діду у тебе патpони є?
- Hема, хлопці.
- Діду, а пістолет є?
- Hема, хлопці.
- А кулемет є?
- А ось чого нема, того нема!