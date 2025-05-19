РУС
Украл приборы ночного видения на 4,5 млн грн: к 10 годам тюрьмы приговорили военного, - ГБР. ФОТО

Лебединский районный суд Сумской области назначил 10 лет заключения военнослужащему, который присвоил оборудование, предназначенное для штурмовой роты, на более чем 4,5 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Офицер, как ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, которое хранилось на складах. В конце 2024 года военный получил приборы ночного видения и бинокуляры для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи их военным решил имущество продать.

Благодаря оперативным действиям удалось вернуть похищенное оборудование стоимостью более 4 млн гривен.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в условиях военного положения) и удовлетворил гражданский иск о возмещении убытков.

Публичное обвинение поддерживала Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Топ комментарии
+18
а за браковані міни, гранати, порох - ніхто не сидить ... все так і керують з ОПи
19.05.2025 10:50 Ответить
+18
Якщо хтось думає, що у війську не так, як у цивілів, той глибоко помиляється...
19.05.2025 10:54 Ответить
+18
Хтось на яєчках, хтось на мінах, хтось на солярі, а хтось на цвинтарі...
19.05.2025 10:58 Ответить
Воно не офіцер а просто мерзота...
19.05.2025 10:49 Ответить
а за браковані міни, гранати, порох - ніхто не сидить ... все так і керують з ОПи
19.05.2025 10:50 Ответить
Роздеребанили через прокладки три чверті мільярда баксів, і тиша...
https://censor.net/ua/news/3552569/provalni-oboronni-zakupivli-********-vtratyla-770-mln-dolariv
19.05.2025 10:57 Ответить
і це лише верхівка айсберга .. тобто вкрадено на порядок вище гарантовано
19.05.2025 11:10 Ответить
Якщо хтось думає, що у війську не так, як у цивілів, той глибоко помиляється...
19.05.2025 10:54 Ответить
Так всі ми однакові люди. У масі. Менталітет..
19.05.2025 13:27 Ответить
Не всі, не суди по собі чи по зеленій плісняві. Люди останні кошти на ті ж тепловізори для ЗСУ віддають і нас багато з нормальним менталітетом.
19.05.2025 14:21 Ответить
Написано " у масі". Якщо ти особисто донатиш- +. Якщо тільки пишеш про це- -.
19.05.2025 14:24 Ответить
Так я й живу у масі громади (я не лише за себе писав), де можу дозволити собі забути замкнути авто і залишити на вулиці під парканом на пару діб ще й з відчиненими вікнами. Або заходжу (не раз було, можливо забув, а можливо випадково на пульт нажав) вранці в гараж, ворота (виїзд відразу на вулицю, з будинку не видно ) не опущені, а спінінги, електроінструмент, абсолютно все на місці і гість сидить - якийсь котяра. А з пліснявою потрібно боротись, її можна і треба вивести з менталітету - це я до того, що ви якось приречено написали про менталітет.
19.05.2025 22:29 Ответить
Я б розстрілював таких зі спокійною совістю і це єдині ліки. Давно впевнений, що ми тут через інтернет купуємо хлопцям на заміну втрачених у бою тепловізорів нові з тих, що були вкрадені в ЗСУ отакими паскудами.
Знайомий з під Суджі виходив, фактично оточення, міст кацапи перебили, транспорт всьо, - міномет 200-й, свої **********, ще й біля двох десятків мін до 120-го (16кг штука) тягнув з парою хлопців на автомобільному причіпі десяток км. Все менш цінне і менш дефіцитне. типу гранати, мусили знищили. Хлопці залишились без колес з мінометом і боєкомлектом на руках, так комбат їм свій Чарокі віддав (на два дні, які плавно перейшли в три місяці ). Так що є командири, які не за дупу свою турбуються і не як рєзнікови, таких потрібно просувати та з зеленими сирками схоже це неможливо.
19.05.2025 14:12 Ответить
Хтось на яєчках, хтось на мінах, хтось на солярі, а хтось на цвинтарі...
19.05.2025 10:58 Ответить
Зате не "ухилянт"
19.05.2025 10:59 Ответить
Де місцеві діди? Не бачу гнівних коментарів типу "розстріляти". А, це ж "гаспадін ахфіцер" 😆😆😆

Чмоня в пікселі. Обличчя середньостатичного кадрового військового. Але винні люди
19.05.2025 11:10 Ответить
"УБД-шку" шукає.

19.05.2025 11:21 Ответить
*****... Слів нема.
19.05.2025 11:16 Ответить
Контрольна закупка
19.05.2025 11:25 Ответить
так просто - продати прилади нічного бачення ... кому
Я би гарматку (по східній ціні) купив
19.05.2025 12:00 Ответить
У стаpого бандеpівця питають:
- Діду у тебе патpони є?
- Hема, хлопці.
- Діду, а пістолет є?
- Hема, хлопці.
- А кулемет є?
- А ось чого нема, того нема!
19.05.2025 12:52 Ответить
Вот так просто..ідіотів багато є..і біноклі по пяні продавали..і рпг..всі попались
19.05.2025 19:29 Ответить
вкрав в своїх це звичайно низько. якщо в результаті хлопці пішли на штурм без приборів і недай боже постраждали через відсутність цих засобів - це злочин. але все одно це ніщо порівняно зі зрадниками, що наводять ракети, в строк такий же
19.05.2025 11:26 Ответить
Е ні, він присягу давав, тому його злочин ніц не менший.
19.05.2025 11:44 Ответить
Майже три тижні воював без тепловізора,в березні 2022,невесело....
20.05.2025 13:18 Ответить
А в штрафбат не можна направити на 10 років ?
19.05.2025 12:19 Ответить
А 650 млн Розенблат повернув? Ті самі, котрі Міноборони йому підкинуло на дрони, що не полетіли. А як там поживають фігуранти у "яєчній справі", падлюки Гринкевичі? А сволота Рєзніков? Список щурів безкінечний, і всі вони досі не покарані.
19.05.2025 12:50 Ответить
 
 