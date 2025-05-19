Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы за счет средств, полученных от замороженных активов РФ

Финляндия стала одним из государств, которые будут внедрять меры ЕС по поставке оборонных материалов Украине за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, Финляндия заключила соглашение с Еврокомиссией о поставках боеприпасов Украине. Их будут закупать у финских поставщиков за счет средств, полученных от замороженных российских активов, направленных через Европейский фонд мира. Стоимость сделки - 90 млн евро.

"Нам удалось договориться о дополнительном финансировании поддержки Финляндии Украине. Средства поступают из замороженных российских активов. Продукция закупается у финской промышленности для повышения занятости дома и направляется в Украину для помощи ее обороне. Я очень доволен результатом", - пояснил министр обороны Антти Хаккянен.

Глава Минобороны страны подчеркнул, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Национальная программа поддержки на 660 миллионов евро вместе с этим пакетом делает отечественную промышленность еще более важной частью нашей национальной поддержки Украины. Это прекрасный пример возможностей финской оборонной промышленности, и это показывает, что наши инвестиции в производственные мощности боеприпасов окупаются", - добавил он.

Дальнейшая информация о точном содержании, способе или графике поставок не будет предоставляться.

