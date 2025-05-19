Фінляндія поставлятиме Україні боєприпаси за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ

Фінляндія стала однією з держав, що впроваджуватимуть заходи ЄС щодо постачання оборонних матеріалів Україні за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ.

Так, Фінляндія уклала угоду з Єврокомісією про постачання боєприпасів Україні. Їх закуповуватимуть у фінських постачальників за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів, спрямованих через Європейський фонд миру. Вартість угоди - 90 млн євро.

"Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування підтримки Фінляндії Україні. Кошти надходять із заморожених російських активів. Продукція закуповується у фінської промисловості для підвищення зайнятості вдома та надсилається до України для допомоги її обороні. Я дуже задоволений результатом", - пояснив міністр оборони Антті Хаккянен.

Очільник Міноборони країни наголосив, що Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну

"Національна програма підтримки на 660 мільйонів євро разом із цим пакетом робить вітчизняну промисловість ще важливішою частиною нашої національної підтримки України. Це чудовий приклад можливостей фінської оборонної промисловості, і це показує, що наші інвестиції у виробничі потужності боєприпасів окупаються", - додав він.

Подальша інформація щодо точного вмісту, способу чи графіку поставок не надаватиметься.

