4 658 37
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 19 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение российских ударных БпЛА
- Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Обновление относительно движения БпЛА
- БпЛА в центральной части и на юге Сумщины, курс – юго-западный/юго-восточный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – юго-восточный;
- БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс – восточный;
- БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный;
- БпЛА на севере Запорожской области, курс – восточный.
Обновления по состоянию на 00:24
- БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-восточный;
- БпЛА на Днепропетровщине к юго-западу от г.Павлоград, курс - южный;
- новые БпЛА на северо-востоке Сумщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – юго-восточный.
Обновления по состоянию на 00:51
- БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-восточный;
- новые БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный;
- новые БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на западе Донетчины, курс - северо-восточный.
Обновления по состоянию на 01:19
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный;
- БПЛА в центральной части и на юге Сумщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на севере Донетчины, курс - юго-западный;
- БпЛА на западе Донетчины, курс - северо-восточный;
- БПЛА на востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный.
Дужан Міхал
19.05.2025 21:07
Александр Чуднивец #474549
19.05.2025 21:08
Green Bill #603485
19.05.2025 21:07
Пуйло опускає Трампа як хоче, вже сере йому на голову.
А той тільки стоїть на мовчки обтікає.
повинні кацапи , так як саме вони ії розпочали ,
а ми , украінці , захищаємось від дикунів із кремлівських болот 🤬
З знайденого забутого складу французької армії.
Це ж примітивна конструкція, як срака у Трампа.
Трампон такий же агент кремля, як і наш "сонцесяйний", а перед нами розігрується спектакль. Зе - знищує Україну (як непокірний "братський народ"), трамп - знищує Америку (як колишнього "світового жандарма" та "оплот демократії"), а далі залишається стара, немічна Європа, яку знищать вже зовсім легко. Дуже вже схожі сценарії приходи до влади та поведінка і трампона, і шмарклі...
П.С. Коли я засумнівався в тому, що завод в Єлабузі так вже постраждав від наших доволі слабеньких дронів, то мене ледь не оголосили "ворогом народу". Я тоді відповів, що найближчими днями побачимо. От і бачимо... (
Десь читав, що в білорусі будують (чи може вже збудували) завод по виробництву "шахедів". Якщо так, то по ньому ми зможемо бити чи то вже буде втягування ще однієї країни у війну проти України? А ще цікаво, чому ми не можемо скопіювати той "шахед", невже Іран проти?
У білорусі кацапи будувати завод не будуть, бо по перше це дурість, а по друге у них є другий завод по виробництву шахедів у Іжевську.
шахед копіювати ми не будемо, бо це по більшості зброя терору цивільного населення, а нам потрібні високоточні заоби ураження на основі DSMAC.
То так, але у нас, "дякуючи" шмарклі, нема ні роя КР, ні балістики. Є тільки красиві картинки. (((
"Наприкінці квітня стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав ідею будівництва заводу з виробництва безпілотників для потреб Росії."
"У лютому 2022 року перед початком широкомасштабної агресії Росії Україна виділила декілька сотень мільйонів гривень на ракетобудівну галузь."
https://militarnyi.com/uk/news/zelenskyj-postavyv-zavdannya-maksymalno-pryskoryty-stvorennya-************-balistyky/ Зеленський поставив завдання максимально прискорити створення української балістики
Якщо відповісти без мату - влада в нас толерантна до рососії..