4 658 37

Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 19 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение российских ударных БпЛА

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Обновление относительно движения БпЛА

  • БпЛА в центральной части и на юге Сумщины, курс – юго-западный/юго-восточный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – юго-восточный;
  • БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс – восточный;
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на севере Запорожской области, курс – восточный.

Обновления по состоянию на 00:24

  • БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на Днепропетровщине к юго-западу от г.Павлоград, курс - южный;
  • новые БпЛА на северо-востоке Сумщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – юго-восточный.

Обновления по состоянию на 00:51

  • БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-восточный;
  • новые БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный;
  • новые БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на западе Донетчины, курс - северо-восточный.

Обновления по состоянию на 01:19

  • БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА в центральной части и на юге Сумщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Донетчины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на западе Донетчины, курс - северо-восточный;
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный.

Автор: 

беспилотник (4137) Воздушные силы (2621) Шахед (1406) война в Украине (5794)
Топ комментарии
+11
В честь закінчення телефонних мирних перемовин.
19.05.2025 21:07 Ответить
19.05.2025 21:07 Ответить
+10
а ось і відповідь путлєра після розмови з Трампом...
19.05.2025 21:08 Ответить
19.05.2025 21:08 Ответить
+8
Ну что, дебилы, договорились с }{уйлом посередине?
19.05.2025 21:07 Ответить
19.05.2025 21:07 Ответить
В честь закінчення телефонних мирних перемовин.
19.05.2025 21:07 Ответить
19.05.2025 21:07 Ответить
Ні. То перший пункт меморандуму, про який говорив Трамп.
19.05.2025 23:05 Ответить
19.05.2025 23:05 Ответить
Ну что, дебилы, договорились с }{уйлом посередине?
19.05.2025 21:07 Ответить
19.05.2025 21:07 Ответить
як важко це читати-------''Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники'' і трохи нижче-------------------''Воїни аеромобільної бригади знищили авто, мотоцикли і танк'' '' Українські оборонці виявили в укритті та спалили російський танк Т-72БЗ''----
20.05.2025 07:01 Ответить
20.05.2025 07:01 Ответить
а ось і відповідь путлєра після розмови з Трампом...
19.05.2025 21:08 Ответить
19.05.2025 21:08 Ответить
Поговорили з трампом і зразу запустили голубів миру
19.05.2025 21:08 Ответить
19.05.2025 21:08 Ответить
"Переговорные группы"...
19.05.2025 21:10 Ответить
19.05.2025 21:10 Ответить
Мир по трамповськи в виконанні путлєра, розпочався!!!
19.05.2025 21:09 Ответить
19.05.2025 21:09 Ответить
А ведь Трамп он счастливый человек ибо он даже не догадывается какой он дурак.
19.05.2025 21:09 Ответить
19.05.2025 21:09 Ответить
загалом таких щасливих тримають окремо у спеціалізованих закладах.
19.05.2025 23:51 Ответить
19.05.2025 23:51 Ответить
Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3553140- КУЙЛО "НЕГАЙНО ПІСЛАВ РИЖОГО ДОДІКА НАКУЙ"
19.05.2025 21:11 Ответить
19.05.2025 21:11 Ответить
Пуйло ще й контрольний постріл зробив по лбу Трампа, зразу після розмови з яким, запустивши шахеди по Україні.
Пуйло опускає Трампа як хоче, вже сере йому на голову.
А той тільки стоїть на мовчки обтікає.
19.05.2025 21:16 Ответить
19.05.2025 21:16 Ответить
Гарна і конструктивна була розмова Тампона з ******.
19.05.2025 21:17 Ответить
19.05.2025 21:17 Ответить
Ось воно трамповське перемиря ,де відповідь ,чи рашисти мають в одностороньому порядку знищувати Україну ? таке враження що це керівництво не за інтереси України ,а думає як догодити Трампу.
19.05.2025 21:20 Ответить
19.05.2025 21:20 Ответить
Все що треба знати про успішні переговори по телефону.
19.05.2025 21:29 Ответить
19.05.2025 21:29 Ответить
Трамп ніяк не може второпати , що припинити війну
повинні кацапи , так як саме вони ії розпочали ,
а ми , украінці , захищаємось від дикунів із кремлівських болот 🤬
19.05.2025 22:56 Ответить
19.05.2025 22:56 Ответить
цікаво, чи пропонував зеленський венсу на останній зустрічі купити недорого партію тахометрів?
19.05.2025 23:56 Ответить
19.05.2025 23:56 Ответить
Він йому пропонував диряві гандони з часів першої світової.
З знайденого забутого складу французької армії.
20.05.2025 01:13 Ответить
20.05.2025 01:13 Ответить
Невже ніхто не розуміє, що Трампон здавна завербований рахою? Як і його Мелашка.
20.05.2025 01:11 Ответить
20.05.2025 01:11 Ответить
Україна була вашим форпостом, ви його ПРОДАЛИ (Судети), ну тепер зустрічайте, України на всіх не вистачить, ви дегенеративні європейські ідіоти
20.05.2025 01:13 Ответить
20.05.2025 01:13 Ответить
А нікого не дивує, що Україна з таким потенціалом не може зклепати свої "шахеди"?
Це ж примітивна конструкція, як срака у Трампа.
20.05.2025 01:17 Ответить
20.05.2025 01:17 Ответить
Вважаємо, що це конспірологічна версія.
Трампон такий же агент кремля, як і наш "сонцесяйний", а перед нами розігрується спектакль. Зе - знищує Україну (як непокірний "братський народ"), трамп - знищує Америку (як колишнього "світового жандарма" та "оплот демократії"), а далі залишається стара, немічна Європа, яку знищать вже зовсім легко. Дуже вже схожі сценарії приходи до влади та поведінка і трампона, і шмарклі...
П.С. Коли я засумнівався в тому, що завод в Єлабузі так вже постраждав від наших доволі слабеньких дронів, то мене ледь не оголосили "ворогом народу". Я тоді відповів, що найближчими днями побачимо. От і бачимо... (
20.05.2025 01:25 Ответить
20.05.2025 01:25 Ответить
виробництво, вісім цехів якого займають площу 16+ гектарів не можуть критично постаждати від влучання декількох дронів.
20.05.2025 07:21 Ответить
20.05.2025 07:21 Ответить
То може його треба довбати не раз на 3 роки, а частіше? Бо ми лише чуємо про чергові вундервафлі які допустило до експлуатації Міноборони, але на ділі виходить, що це лише сцянина в людські вуха та очі... (
Десь читав, що в білорусі будують (чи може вже збудували) завод по виробництву "шахедів". Якщо так, то по ньому ми зможемо бити чи то вже буде втягування ще однієї країни у війну проти України? А ще цікаво, чому ми не можемо скопіювати той "шахед", невже Іран проти?
20.05.2025 11:45 Ответить
20.05.2025 11:45 Ответить
його треба довбанути один раз або роєм КР, або балістикою. Уявляєте виробничу будівлю площею 3,2 гектари? Порахуйте довжину і ширину цієї будівлі. А там вже вісім цехів. А для того, щоб "чутки" про "вундервафлі" не сприймати як сцянину, треба розуміти спроможності і складність досягнення поставленої задачі, тоді у вас не буде відчуття, що вас найобують.
У білорусі кацапи будувати завод не будуть, бо по перше це дурість, а по друге у них є другий завод по виробництву шахедів у Іжевську.
шахед копіювати ми не будемо, бо це по більшості зброя терору цивільного населення, а нам потрібні високоточні заоби ураження на основі DSMAC.
20.05.2025 12:00 Ответить
20.05.2025 12:00 Ответить
"його треба довбанути один раз або роєм КР, або балістикою."

То так, але у нас, "дякуючи" шмарклі, нема ні роя КР, ні балістики. Є тільки красиві картинки. (((
20.05.2025 14:21 Ответить
20.05.2025 14:21 Ответить
"плєнний" тут нідочого. Тут скоріше претензії до виборців. Ну, розумієте - бачили очі, що купували...
20.05.2025 14:31 Ответить
20.05.2025 14:31 Ответить
Доречі. Про білорусь. -> https://militarnyi.com/uk/news/u-bilorusi-predstavyly-udarnyj-dron-chekan-v-zdatnyj-pratsyuvaty-v-rezhymi-royu/ У Білорусі представили ударний дрон «Чекан-В», здатний працювати в режимі рою

"Наприкінці квітня стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав ідею будівництва заводу з виробництва безпілотників для потреб Росії."
20.05.2025 14:41 Ответить
20.05.2025 14:41 Ответить
ну так при чому тут шахєди і росія? е білоруси своє галіме гівно ліплять.
20.05.2025 14:45 Ответить
20.05.2025 14:45 Ответить
Гаразд. Проїхали...
20.05.2025 19:38 Ответить
20.05.2025 19:38 Ответить
Нічосі!

"У лютому 2022 року перед початком широкомасштабної агресії Росії Україна виділила декілька сотень мільйонів гривень на ракетобудівну галузь."

https://militarnyi.com/uk/news/zelenskyj-postavyv-zavdannya-maksymalno-pryskoryty-stvorennya-************-balistyky/ Зеленський поставив завдання максимально прискорити створення української балістики
20.05.2025 14:29 Ответить
20.05.2025 14:29 Ответить
Чому Україна не наносить удари по нефтє переробці? Де удари вглиб раші? Чому замовкли про українську балістику? Чому ще досі функціонує порт Новоросійськ? Ми що, також підігруємо путлеру і рудому блазню у бажанні капітуляції України?
20.05.2025 05:09 Ответить
20.05.2025 05:09 Ответить
Вам у рифму відповісти?)))

Якщо відповісти без мату - влада в нас толерантна до рососії..
20.05.2025 05:28 Ответить
20.05.2025 05:28 Ответить
поставлено на паузу, щоб не спортить переговорний процес трампу, у якого поки ще не запаморочилась голова від обертів на статтєвому органі путіна.
20.05.2025 07:24 Ответить
20.05.2025 07:24 Ответить
 
 