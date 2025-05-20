УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9237 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
4 658 37

Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 19 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух російських ударних БпЛА

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в центральній частині та на півдні Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південно-східний;
  • БпЛА на межі Полтавщини і Харківщини, курс - східний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на півночі Запорізької області, курс - східний.

Оновлення станом на 00:24

  • БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині на південному заході від м.Павлоград, курс - південний;
  • нові БпЛА на північному сході Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - південно-східний.

Оновлення станом на 00:51

  • БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-східний;
  • нові БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
  • нові БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на заході Донеччини, курс - північно-східний.

Оновлення станом на 01:19

  • БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині та на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на заході Донеччини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний.

Читайте: Президент Румунії Боложан підписав закон, що дозволяє військовим збивати "заблукалі" дрони РФ

Автор: 

безпілотник (4746) Повітряні сили (2962) Шахед (1411) війна в Україні (5833)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
В честь закінчення телефонних мирних перемовин.
показати весь коментар
19.05.2025 21:07 Відповісти
+10
а ось і відповідь путлєра після розмови з Трампом...
показати весь коментар
19.05.2025 21:08 Відповісти
+8
Ну что, дебилы, договорились с }{уйлом посередине?
показати весь коментар
19.05.2025 21:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В честь закінчення телефонних мирних перемовин.
показати весь коментар
19.05.2025 21:07 Відповісти
Ні. То перший пункт меморандуму, про який говорив Трамп.
показати весь коментар
19.05.2025 23:05 Відповісти
Ну что, дебилы, договорились с }{уйлом посередине?
показати весь коментар
19.05.2025 21:07 Відповісти
як важко це читати-------''Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники'' і трохи нижче-------------------''Воїни аеромобільної бригади знищили авто, мотоцикли і танк'' '' Українські оборонці виявили в укритті та спалили російський танк Т-72БЗ''----
показати весь коментар
20.05.2025 07:01 Відповісти
а ось і відповідь путлєра після розмови з Трампом...
показати весь коментар
19.05.2025 21:08 Відповісти
Поговорили з трампом і зразу запустили голубів миру
показати весь коментар
19.05.2025 21:08 Відповісти
"Переговорные группы"...
показати весь коментар
19.05.2025 21:10 Відповісти
Мир по трамповськи в виконанні путлєра, розпочався!!!
показати весь коментар
19.05.2025 21:09 Відповісти
А ведь Трамп он счастливый человек ибо он даже не догадывается какой он дурак.
показати весь коментар
19.05.2025 21:09 Відповісти
загалом таких щасливих тримають окремо у спеціалізованих закладах.
показати весь коментар
19.05.2025 23:51 Відповісти
Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3553140- КУЙЛО "НЕГАЙНО ПІСЛАВ РИЖОГО ДОДІКА НАКУЙ"
показати весь коментар
19.05.2025 21:11 Відповісти
Пуйло ще й контрольний постріл зробив по лбу Трампа, зразу після розмови з яким, запустивши шахеди по Україні.
Пуйло опускає Трампа як хоче, вже сере йому на голову.
А той тільки стоїть на мовчки обтікає.
показати весь коментар
19.05.2025 21:16 Відповісти
Гарна і конструктивна була розмова Тампона з ******.
показати весь коментар
19.05.2025 21:17 Відповісти
Ось воно трамповське перемиря ,де відповідь ,чи рашисти мають в одностороньому порядку знищувати Україну ? таке враження що це керівництво не за інтереси України ,а думає як догодити Трампу.
показати весь коментар
19.05.2025 21:20 Відповісти
Все що треба знати про успішні переговори по телефону.
показати весь коментар
19.05.2025 21:29 Відповісти
"Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни"...
показати весь коментар
19.05.2025 21:31 Відповісти
Трамп ніяк не може второпати , що припинити війну
повинні кацапи , так як саме вони ії розпочали ,
а ми , украінці , захищаємось від дикунів із кремлівських болот 🤬
показати весь коментар
19.05.2025 22:56 Відповісти
цікаво, чи пропонував зеленський венсу на останній зустрічі купити недорого партію тахометрів?
показати весь коментар
19.05.2025 23:56 Відповісти
Він йому пропонував диряві гандони з часів першої світової.
З знайденого забутого складу французької армії.
показати весь коментар
20.05.2025 01:13 Відповісти
Невже ніхто не розуміє, що Трампон здавна завербований рахою? Як і його Мелашка.
показати весь коментар
20.05.2025 01:11 Відповісти
Україна була вашим форпостом, ви його ПРОДАЛИ (Судети), ну тепер зустрічайте, України на всіх не вистачить, ви дегенеративні європейські ідіоти
показати весь коментар
20.05.2025 01:13 Відповісти
А нікого не дивує, що Україна з таким потенціалом не може зклепати свої "шахеди"?
Це ж примітивна конструкція, як срака у Трампа.
показати весь коментар
20.05.2025 01:17 Відповісти
Вважаємо, що це конспірологічна версія.
Трампон такий же агент кремля, як і наш "сонцесяйний", а перед нами розігрується спектакль. Зе - знищує Україну (як непокірний "братський народ"), трамп - знищує Америку (як колишнього "світового жандарма" та "оплот демократії"), а далі залишається стара, немічна Європа, яку знищать вже зовсім легко. Дуже вже схожі сценарії приходи до влади та поведінка і трампона, і шмарклі...
П.С. Коли я засумнівався в тому, що завод в Єлабузі так вже постраждав від наших доволі слабеньких дронів, то мене ледь не оголосили "ворогом народу". Я тоді відповів, що найближчими днями побачимо. От і бачимо... (
показати весь коментар
20.05.2025 01:25 Відповісти
виробництво, вісім цехів якого займають площу 16+ гектарів не можуть критично постаждати від влучання декількох дронів.
показати весь коментар
20.05.2025 07:21 Відповісти
То може його треба довбати не раз на 3 роки, а частіше? Бо ми лише чуємо про чергові вундервафлі які допустило до експлуатації Міноборони, але на ділі виходить, що це лише сцянина в людські вуха та очі... (
Десь читав, що в білорусі будують (чи може вже збудували) завод по виробництву "шахедів". Якщо так, то по ньому ми зможемо бити чи то вже буде втягування ще однієї країни у війну проти України? А ще цікаво, чому ми не можемо скопіювати той "шахед", невже Іран проти?
показати весь коментар
20.05.2025 11:45 Відповісти
його треба довбанути один раз або роєм КР, або балістикою. Уявляєте виробничу будівлю площею 3,2 гектари? Порахуйте довжину і ширину цієї будівлі. А там вже вісім цехів. А для того, щоб "чутки" про "вундервафлі" не сприймати як сцянину, треба розуміти спроможності і складність досягнення поставленої задачі, тоді у вас не буде відчуття, що вас найобують.
У білорусі кацапи будувати завод не будуть, бо по перше це дурість, а по друге у них є другий завод по виробництву шахедів у Іжевську.
шахед копіювати ми не будемо, бо це по більшості зброя терору цивільного населення, а нам потрібні високоточні заоби ураження на основі DSMAC.
показати весь коментар
20.05.2025 12:00 Відповісти
"його треба довбанути один раз або роєм КР, або балістикою."

То так, але у нас, "дякуючи" шмарклі, нема ні роя КР, ні балістики. Є тільки красиві картинки. (((
показати весь коментар
20.05.2025 14:21 Відповісти
"плєнний" тут нідочого. Тут скоріше претензії до виборців. Ну, розумієте - бачили очі, що купували...
показати весь коментар
20.05.2025 14:31 Відповісти
Доречі. Про білорусь. -> https://militarnyi.com/uk/news/u-bilorusi-predstavyly-udarnyj-dron-chekan-v-zdatnyj-pratsyuvaty-v-rezhymi-royu/ У Білорусі представили ударний дрон «Чекан-В», здатний працювати в режимі рою

"Наприкінці квітня стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав ідею будівництва заводу з виробництва безпілотників для потреб Росії."
показати весь коментар
20.05.2025 14:41 Відповісти
ну так при чому тут шахєди і росія? е білоруси своє галіме гівно ліплять.
показати весь коментар
20.05.2025 14:45 Відповісти
Гаразд. Проїхали...
показати весь коментар
20.05.2025 19:38 Відповісти
Нічосі!

"У лютому 2022 року перед початком широкомасштабної агресії Росії Україна виділила декілька сотень мільйонів гривень на ракетобудівну галузь."

https://militarnyi.com/uk/news/zelenskyj-postavyv-zavdannya-maksymalno-pryskoryty-stvorennya-************-balistyky/ Зеленський поставив завдання максимально прискорити створення української балістики
показати весь коментар
20.05.2025 14:29 Відповісти
Чому Україна не наносить удари по нефтє переробці? Де удари вглиб раші? Чому замовкли про українську балістику? Чому ще досі функціонує порт Новоросійськ? Ми що, також підігруємо путлеру і рудому блазню у бажанні капітуляції України?
показати весь коментар
20.05.2025 05:09 Відповісти
Вам у рифму відповісти?)))

Якщо відповісти без мату - влада в нас толерантна до рососії..
показати весь коментар
20.05.2025 05:28 Відповісти
поставлено на паузу, щоб не спортить переговорний процес трампу, у якого поки ще не запаморочилась голова від обертів на статтєвому органі путіна.
показати весь коментар
20.05.2025 07:24 Відповісти
 
 