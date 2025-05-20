4 658 37
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 19 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух російських ударних БпЛА
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в центральній частині та на півдні Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;
- БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південно-східний;
- БпЛА на межі Полтавщини і Харківщини, курс - східний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на півночі Запорізької області, курс - східний.
Оновлення станом на 00:24
- БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на Дніпропетровщині на південному заході від м.Павлоград, курс - південний;
- нові БпЛА на північному сході Сумщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - південно-східний.
Оновлення станом на 00:51
- БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-східний;
- нові БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
- нові БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на заході Донеччини, курс - північно-східний.
Оновлення станом на 01:19
- БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-західний;
- БпЛА в центральній частині та на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Донеччини, курс - південно-західний;
- БпЛА на заході Донеччини, курс - північно-східний;
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний.
Пуйло опускає Трампа як хоче, вже сере йому на голову.
А той тільки стоїть на мовчки обтікає.
повинні кацапи , так як саме вони ії розпочали ,
а ми , украінці , захищаємось від дикунів із кремлівських болот 🤬
З знайденого забутого складу французької армії.
Це ж примітивна конструкція, як срака у Трампа.
Трампон такий же агент кремля, як і наш "сонцесяйний", а перед нами розігрується спектакль. Зе - знищує Україну (як непокірний "братський народ"), трамп - знищує Америку (як колишнього "світового жандарма" та "оплот демократії"), а далі залишається стара, немічна Європа, яку знищать вже зовсім легко. Дуже вже схожі сценарії приходи до влади та поведінка і трампона, і шмарклі...
П.С. Коли я засумнівався в тому, що завод в Єлабузі так вже постраждав від наших доволі слабеньких дронів, то мене ледь не оголосили "ворогом народу". Я тоді відповів, що найближчими днями побачимо. От і бачимо... (
Десь читав, що в білорусі будують (чи може вже збудували) завод по виробництву "шахедів". Якщо так, то по ньому ми зможемо бити чи то вже буде втягування ще однієї країни у війну проти України? А ще цікаво, чому ми не можемо скопіювати той "шахед", невже Іран проти?
У білорусі кацапи будувати завод не будуть, бо по перше це дурість, а по друге у них є другий завод по виробництву шахедів у Іжевську.
шахед копіювати ми не будемо, бо це по більшості зброя терору цивільного населення, а нам потрібні високоточні заоби ураження на основі DSMAC.
То так, але у нас, "дякуючи" шмарклі, нема ні роя КР, ні балістики. Є тільки красиві картинки. (((
"Наприкінці квітня стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав ідею будівництва заводу з виробництва безпілотників для потреб Росії."
"У лютому 2022 року перед початком широкомасштабної агресії Росії Україна виділила декілька сотень мільйонів гривень на ракетобудівну галузь."
https://militarnyi.com/uk/news/zelenskyj-postavyv-zavdannya-maksymalno-pryskoryty-stvorennya-************-balistyky/ Зеленський поставив завдання максимально прискорити створення української балістики
Якщо відповісти без мату - влада в нас толерантна до рососії..