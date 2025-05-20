РУС
Путин тянет время. Стоит смотреть на его действия, а не на слова, - Писториус

Писториус сделал заявление о затягивании времени Путиным

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что российский диктатор Владимир Путин затягивает время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.

"Это очевидно", - сказал он перед встречей министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Писториус отметил, что стоит смотреть на действия Путина, а не на его слова.

Напомним, ранее Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

путин владимир (32073) Писториус Борис (251)
Борису Пісторіусу за здоровий глузд на відміну від Трампа-респект...
20.05.2025 10:51 Ответить
+7
Зате Німеччина з Таурусами час не тягне... Та і леопарди були надані дуже "швидко"
20.05.2025 10:52 Ответить
+3
Не надивилися ще?
20.05.2025 10:57 Ответить
Борису Пісторіусу за здоровий глузд на відміну від Трампа-респект...
20.05.2025 10:51 Ответить
треба робити все, щоб путін все більше розчаровувся в своїй ідеї захопити україну.

підписали угоду з америкою. україна стає країної, де українці разом з американцями будуть добувати природні копалини. україна стає зоною фінансових інтересів сша. це добре.
потрібно вступити в єс.
потрібно ввести євро.
потрібно ввести європейські війська в україну.
потрібно дати україні статус головного партнера нато поза нато. такий статус мають ізраїль і японія.

треба щоб ***** бачив, що україна все більше і більше від нього віддаляється і її не повернути.
20.05.2025 10:52 Ответить
де ти був 30 років назад?
20.05.2025 11:20 Ответить
Ви загубили кнопки "CapsLock" та "Shift"?
20.05.2025 13:07 Ответить
Зате Німеччина з Таурусами час не тягне... Та і леопарди були надані дуже "швидко"
20.05.2025 10:52 Ответить
Для пацифіської Німечини (до 22року) це і так стрибок вище голови
20.05.2025 11:24 Ответить
Для Німеччини, яка завжди себе позиціонувала і ще позиціонує, як лідера Європи - це взагалі не стрибок...
20.05.2025 11:30 Ответить
Економічний лідер так. Політичний і військовий карлик, яки спокутує вину за 2 світові війни.
20.05.2025 11:33 Ответить
путін водить старого трампа за ніс уже 3 місяці.
трампу не стидно?
20.05.2025 10:53 Ответить
Звісно ні. Після того як його в свій час обісцяли шльондри в готелі москвабада під камери гебні, який може бути стид.
20.05.2025 10:59 Ответить
Тягне час не пуцин, а Трамп. Пуцин просто комизиться.
20.05.2025 10:57 Ответить
Не надивилися ще?
20.05.2025 10:57 Ответить
Нікого він не тягне - як воював так і воює
20.05.2025 11:14 Ответить
та врешті, коли хто-небудь оприлюднить правду, що Трамп - колінічний ідіот; а ***** - клінічний терорист злочинець?
20.05.2025 11:16 Ответить
"Путін тягне час. Варто дивитися на його дії, а не на слова, - Пісторіус".
Найбільш класним помічником йому у цьому є група з 5-6 потужних мененджерів.
20.05.2025 11:19 Ответить
Я би сказав що це Європа і Тампон тягнуть час, замість того щоб допомогти Україні знищити московський режим який до речі загрожує не тільки Україні а всьому світу
20.05.2025 11:22 Ответить
А Європа не тягне ? Де ж ті потужні рішення коаліції охочих, масштабне нарощування допомоги та постачання зброї Україні, пекельні санкції ?
20.05.2025 11:28 Ответить
Абсолютно те ж саме можна сказати і про Європу.
20.05.2025 12:20 Ответить
Так само як і ви. Пісторіус де додаткові ППО ДЛЯ УКРАЇНИ І ТАУРУСИ?!
Де?
10.06.2025 11:42 Ответить
 
 