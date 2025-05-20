Путин тянет время. Стоит смотреть на его действия, а не на слова, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что российский диктатор Владимир Путин затягивает время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.

"Это очевидно", - сказал он перед встречей министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Писториус отметил, что стоит смотреть на действия Путина, а не на его слова.

Напомним, ранее Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

