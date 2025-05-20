1 580 20
Путин тянет время. Стоит смотреть на его действия, а не на слова, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что российский диктатор Владимир Путин затягивает время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.
"Это очевидно", - сказал он перед встречей министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.
Писториус отметил, что стоит смотреть на действия Путина, а не на его слова.
Напомним, ранее Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.
Топ комментарии
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий20.05.2025 10:51 Ответить Ссылка
+7 Serhii #597124
показать весь комментарий20.05.2025 10:52 Ответить Ссылка
+3 Gary Grant
показать весь комментарий20.05.2025 10:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підписали угоду з америкою. україна стає країної, де українці разом з американцями будуть добувати природні копалини. україна стає зоною фінансових інтересів сша. це добре.
потрібно вступити в єс.
потрібно ввести євро.
потрібно ввести європейські війська в україну.
потрібно дати україні статус головного партнера нато поза нато. такий статус мають ізраїль і японія.
треба щоб ***** бачив, що україна все більше і більше від нього віддаляється і її не повернути.
трампу не стидно?
Найбільш класним помічником йому у цьому є група з 5-6 потужних мененджерів.
Де?